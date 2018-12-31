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      Головні новини 31 грудня: зареєстровані перші кандидати в президенти, вибух будинку в Росії

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      Новини України за 31 грудня 2018 - новини України і світу
      Головні новини 31 грудня в Україні та світі / Колаж 24 канал

      У понеділок, 31 грудня, Центральна виборча комісія почала реєструвати перших охочих стати президентом України. У багатоповерхівці в російському Магнітогорську стався вибух газу, є жертви. Бійці Збройних сил зворушливо привітали українців з Новим роком. Такими були головні новини 31 грудня в Україні та світі.

      Перші кандидати в президенти

      31 грудня в Україні розпочалася передвиборча кампанія чергових виборів президента країни. З цього дня по 3 лютого 2019 року ЦВК прийматиме документи від кандидатів у президенти. До 8 лютого включно повинна пройти реєстрація кандидатів. Після цього оголосять остаточний і офіційний список претендентів на пост глави держави.

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      Першим свої документи для участі у виборах як кандидат на посаду президента України подав екс-міністр екології та природних ресурсів, юрист Ігор Шевченко. Він іде на вибори як самовисуванець.

      Під час реєстрації Шевченко заявив, що пішов з бізнесу ще 10 років тому, і зараз очолює благодійний фонд. Він також розповів, чому вирішив піти в президенти України та де взяв такі кошти (2,5 мільйона гривень).

      Я вирішив іти в президенти через те, що маю достатні знання, хорошу освіту, зокрема і українську і іноземну, та успішний досвід у бізнесі і в державній сфері, також я маю великі зв’язки за кордоном. Це мої особисті кошти від нерухомості, які відображаються у декларації,
      – наголосив Шевченко.

      Другим реєструватися до ЦВК прибув правозахисних з Броварів Володимир Ратуш. За його словами, з великими партіями не пов'язаний. Звідки 2,5 мільйон гривень на заставу – не відповів, сказав лише, що з брудними грошима не пов'язаний.

      Я юрист та економіст, не краду, заробив чесним шляхом. До цього був у партії "Народно-трудовий союз українців". Президентство – це мета кожного здорового українця, але життєві обставини не кожному дозволяють,
      – розповів Ратуш.

      Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

      Вибух у Магнітогорську

      У місті Магнітогорськ у Росії внаслідок вибуху газу обвалився під'їзд житлового будинку за адресою проспект Карла Маркса, 164. Спершу було відомо про 3 загиблих: 2 дорослих та 1 дитину, проте згодом кількість жертв зросла до 4 осіб. Всього під завалами можуть бути до 35 людей.

      За даними надзвичайників, у десятиповерховому будинку пошкоджено 48 квартир, в яких живуть 110 осіб.

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      За фактом події порушено кримінальну справу.

      Губернатор Челябінської області Борис Дубровський ввів режим надзвичайної ситуації на території регіону після вибуху. Зоною НС визначена вулиця Карла Маркса в Магнітогорську.

      Вибух газ Магнітогорськ Росія жертви
      Фото з місця обвалу будинку в Магнітогорську внаслідок вибуху газу

      Тим часом служба газорозподілу повідомила про технічну справність газових мереж у магнітогорському будинку, де вибухнув газ.

      Через вибух до Магнітогорська прибув президент Росії Володимир Путін. Він зустрівся з постраждалими від вибуху та керівництвом регіону.

      Списки жителів, які опублікували російські ЗМІ, свідчать, що внаслідок вибуху могла постраждати, або навіть загинути українка. Наразі з жінкою взагалі немає зв’язку.

      Так, у списку з 35 жителів, з якими зараз немає зв’язку, фігурує ім’я уродженки Шепетівки, що на Хмельниччині, Тетяни Антипової. Також відомо, що жінка народилася 29 серпня 1986 року.

      Привітання бійців ЗСУ з Новим роком

      Українські захисники записали зворушливе привітання для українців з Новим роком. Відео було зняте на Донбасі, де триває російсько-українська війна.

      Українські захисники з різних підрозділів прочитали зворушливий вірш з окопів та на блокпосту. Слова військових звучали під різдвяну мелодію українсього композитора Миколи Леонтовича "Щедрик".

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      Військові зворушливо привітали українців з Новим роком: дивіться відео

      Ще одне зворушливе привітання опублікували бійці 10-ї гірничо-штурмової бригади. На кадрах видно, як бійці їдуть на бойовій машині, а вона прикрашена яскравими гірляндами. Один з захисників звертається до українців в одязі Святого Миколая, поверху якого одягнений бронежилет.

      Дивіться відеопривітання бійців ЗСУ з Новим роком:

       

      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Жертви Президентські вибори 2019 Збройні сили України Вибух ЦВК
      Джерело: 24 канал
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