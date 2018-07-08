Главный хедлайнер Atlas Weekend – незабываемые впечатления и эмоции: что запомнилось

5 дней на одном из крупнейших фестивалей Восточной Европы Atlas Weekend пролетели как один вечер. Еще не успели оправиться от невероятного выступления американской певицы LP и взрывних шоу британцев The Chemical Brothers, как на ближнем старте финальный хедлайнер. Икона стиля, музыканты с уникальной энергетикой, кумиры нескольких поколений группа Placebo. Но обо всем по порядку.

За первые 5 дней фестиваля сложилось одно непоколебимое мнение. Главный хедлайнер всего этого "движа", длиной в неделю – это энергетика, ощущение непрерывного счастья и позитив. Честно говоря, успеть на все выступления групп невозможно, хотя и по времени артистов максимально развели.

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Быстро перебежать от одной сцены к другой не получится, все куда-то идут, стоят в очередях к фудкорту ... Поэтому на аллее непрерывное хаотическое движение. А после выступлений хедлайнеров единственная аллея вообще забивается толпой "пингвинов". Поэтому за вечер вполне можно прослушать максимум 5 артистов. Если же хочется больше – придется изрядно побегать между сценами.



Atlas Weekend 2018

Главное в этом сборище – теплая атмосфера. Музыканты искренне разговаривают с публикой, которая, не жалея сил, отрывается под сценой. Подпевают даже охранники. На самом деле фестивальный мир сложно описать просто словами. Да и фото или видео не передадут всего кайфа, – стоять под сценой и сорванным за 5 дней голосом напевать строчки, которые в плеере затерты до дыр.



Сергей Бабкин на Atlas Weekend 2018



ДахаБраха на Atlas Weekend 2018

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Совсем не удивительно смотреть на взрослых мужчин, которые отрываются под "Пошлую Молли" и напевают припев из "Нон-стоп" группы Reflex 15-летней давности, которую Бледный удачно адаптировал под современную молодежную культуру.

Допис, поширений Atlas Weekend (@atlasweekend) 7 Лип 2018 р. о 3:14 PDT

Словами не описать весь драйв, когда во время сета группы O.Totvald на сцене появляется Андрей Хлывнюк. Поют вместе совместный трек "Вечер в Рио", а дальше – кавер на песню Ляпис Трубецкой "Сочи". И здесь по тексту у Хлывнюка "наш полуостров Крым" и "***аные Сочи". И все понимают подтекст.



O.Totvald на Atlas Weekend 2018

Отдельная история – выступление группы Бумбокс. После песни "Наедине" на экраны вывели фотографию Олега Сенцова. Андрей Хлывнюк эмоционально призвал людей поддержать украинского режиссера, которого незаконно держат в российской тюрьме, и рассказать его историю тем людям, которые ее не знают.

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Организаторы уже готовятся объявить впечатляющую статистику. За 5 дней фестиваль посетили почти полмиллиона человек. В первый бесплатный день слушать Олега Винника пришли 154 тысячи посетителей.



Atlas Weekend 2018

Atlas Weekend 2018 на финишной прямой, но уже известны даты следующего фестиваля – с 8 по 14 июля 2019 года. На предстоящем Atlas Weekend-2019 выступит британский музыкант Том Оделл, который не смог приехать на фестиваль этим летом.

Фото: Пресс-служба Atlas Weekend