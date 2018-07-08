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Главный хедлайнер Atlas Weekend – незабываемые впечатления и эмоции: что запомнилось

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Atlas Weekend 2018
Atlas Weekend 2018 / Фото: Пресс-служба Atlas Weekend

5 дней на одном из крупнейших фестивалей Восточной Европы Atlas Weekend пролетели как один вечер. Еще не успели оправиться от невероятного выступления американской певицы LP и взрывних шоу британцев The Chemical Brothers, как на ближнем старте финальный хедлайнер. Икона стиля, музыканты с уникальной энергетикой, кумиры нескольких поколений группа Placebo. Но обо всем по порядку.

За первые 5 дней фестиваля сложилось одно непоколебимое мнение. Главный хедлайнер всего этого "движа", длиной в неделю – это энергетика, ощущение непрерывного счастья и позитив. Честно говоря, успеть на все выступления групп невозможно, хотя и по времени артистов максимально развели.

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Быстро перебежать от одной сцены к другой не получится, все куда-то идут, стоят в очередях к фудкорту ... Поэтому на аллее непрерывное хаотическое движение. А после выступлений хедлайнеров единственная аллея вообще забивается толпой "пингвинов". Поэтому за вечер вполне можно прослушать максимум 5 артистов. Если же хочется больше – придется изрядно побегать между сценами.


Atlas Weekend 2018

Главное в этом сборище – теплая атмосфера. Музыканты искренне разговаривают с публикой, которая, не жалея сил, отрывается под сценой. Подпевают даже охранники. На самом деле фестивальный мир сложно описать просто словами. Да и фото или видео не передадут всего кайфа, – стоять под сценой и сорванным за 5 дней голосом напевать строчки, которые в плеере затерты до дыр.


Сергей Бабкин на Atlas Weekend 2018


ДахаБраха на Atlas Weekend 2018

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Совсем не удивительно смотреть на взрослых мужчин, которые отрываются под "Пошлую Молли" и напевают припев из "Нон-стоп" группы Reflex 15-летней давности, которую Бледный удачно адаптировал под современную молодежную культуру.

 

Словами не описать весь драйв, когда во время сета группы O.Totvald на сцене появляется Андрей Хлывнюк. Поют вместе совместный трек "Вечер в Рио", а дальше – кавер на песню Ляпис Трубецкой "Сочи". И здесь по тексту у Хлывнюка "наш полуостров Крым" и "***аные Сочи". И все понимают подтекст.


O.Totvald на Atlas Weekend 2018

Отдельная история – выступление группы Бумбокс. После песни "Наедине" на экраны вывели фотографию Олега Сенцова. Андрей Хлывнюк эмоционально призвал людей поддержать украинского режиссера, которого незаконно держат в российской тюрьме, и рассказать его историю тем людям, которые ее не знают.

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Организаторы уже готовятся объявить впечатляющую статистику. За 5 дней фестиваль посетили почти полмиллиона человек. В первый бесплатный день слушать Олега Винника пришли 154 тысячи посетителей.


Atlas Weekend 2018

Atlas Weekend 2018 на финишной прямой, но уже известны даты следующего фестиваля – с 8 по 14 июля 2019 года. На предстоящем Atlas Weekend-2019 выступит британский музыкант Том Оделл, который не смог приехать на фестиваль этим летом.

Фото: Пресс-служба Atlas Weekend

Автор: Елизавета Герасимюк
Теги: Новости Украины LifeStyle Фестивали Публикации Статьи Музыка Новости Киева Бумбокс O.Torvald
Источник: 24 Канал
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