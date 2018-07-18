Главный тренд лета 2018: как носить желтый цвет на примере знаменитостей

Летом 2018 множество звезд выбрали на выход одежду в ярком желтом цвете. Стилисты отмечают, что желтый стал одним из самых модных оттенков сезона.

В этом сезоне стилисты предлагают обратить внимание и на лимонный, канареечный, горчичный и пастельно-желтый оттенки. А в список модных оттенков от института цвета Pantone также вошли две вариации желтого – Meadowlark, названный так в честь породы птиц, и Lime Punch – пронзительный неоновый оттенок на грани желтого и салатового.

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Трендовый цвет появился в весенне-летних коллекциях ведущих брендов, а также его часто выбирают голливудские звезды.

Вспомним о представительницах королевской семьи: Кейт Миддлтон появилась в наряде от Dolce & Gabbana, а Меган Маркл предпочла лимонный наряд.



Меган Маркл



Кейт Миддлтон

Кроме того, 19 мая на венчании принца Гарри и Меган Маркл жену актера Джорджа Клуни – юриста Амаль – признали самой стильной гостьей. Женщина пришла в стильном желтом платье, к которому подобрала элегантную шляпку.



Амаль Клуни

Решила поразить роскошным бледно-желтым платьем на торжественном ужине в Бленхеймском дворце решила жена президента США Мелания Трамп. Первую леди США даже сравнили с диснеевской принцессой Белль из мультфильма "Красавица и Чудовище".



Мелания Трамп

В социальных сетях можно проследить фотографии звезд и светских львиц, которые также выбирают новомодный тренд.

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 14 Лип 2018 р. о 4:34 PDT

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 19 Чер 2018 р. о 1:20 PDT