Главный тренер "Динамо" Хацкевич вошел в топ-50 лучших тренеров мира

Белорусский наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич оказался в когорте лучших тренеров мира.

Александр Хацкевич занимает 44 место в обновленном списке лучших тренеров мира по версии проекта Football World Rankings.

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Хацкевич оказался выше таких известных специалистов как Люсьен Фавр ("Боруссия" Д), Винченцо Монтелла ("Севилья"), Юлиан Нагельсманн ("Хоффенхайм"), Томас Тухель (ПСЖ) и Карло Анчелотти ("Наполи").

Стоит отметить, что главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека оказался лишь во второй полусотни лучших коучей мира – 53 место.

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