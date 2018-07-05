Главный тренер "Зари" пройдет стажировку в "Реале"

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб в ближайшее время пройдет стажировку в мадридском "Реале".

О договоренности с испанским клубом и о стажировке тренеров и сотрудников "Зари" рассказал генеральный директор клуба Сергей Рафаилов.



"Мы достигли договоренности, что сотрудники клуба, которые связаны непосредственно с тренировочным процессом, смогут пройти стажировку в "Реале" и поучиться. В сентябре в Мадрид отправятся шесть человек. Это Юрий Вернидуб, Александр Грицай, Юрий Коваль, как человек, который отвечает за молодежь, сотрудник научной группы Валерий Михайленко. Он поедет для того, чтобы узнать, как полнее работать с системой "Катапульта". Плюс поедет тренер по физической подготовке Игорь Касьяненко и врач-реабилитолог Владимир Власенко", – цитирует слова Рафаилова пресс-служба луганского клуба.

Также Сергей Рафаилов рассказал, что это не единственная поездка тренерского штаба "Зари" в Испанию.



"Другая поездка состоится тоже до нового года. Тогда в Мадрид отправятся тренера U-21 и U-19 Владимир Никитин и Дмитрий Кара-Мустафа. Кроме того, Григорий Ярмаш. Ну а потом на стажировку в "Реал" отправятся тренеры вратарей. Одним словом, все сотрудники клуба, связанные с тренировочным процессом во всех наших командах, смогут пройти стажировку в "Реале", – сказал генеральный директор луганчан.



"Заря" по итогам сезона 2017/18 сохранила место в Премьер-лиге и примет участие в розыгрыше Лиги Европы сезона 2018/19.