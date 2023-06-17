Приехали говорить с Путиным: главы стран Африки прибыли в Россию

Делегация лидеров африканских стран 17 июня прибыла в Санкт-Петербург. Там они намерены вести переговоры с российским президентом Путиным.

Основной темой этого разговора будет урегулирование войны между Украиной и Россией. Кроме того, главы стран Африки представят президенту России свой "мирный план".

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Лидеры африканских стран приехали к Путину

В пресс-службе президента Южно-Африканской Республики отметили, что Сирил Рамафоса вместе с главами Замбии, Коморских островов и Сенегала, а также главами правительств Конго – Браззавиля, Египта и Уганды встретятся с Путиным.

Президент ЮАР прибыл в Петербург / Видео пресс-службы президента ЮАР

Представители Рамафоса отметили, что на этой встрече планируют "искать пути к миру в 16-месячном конфликте между Украиной и Россией". В пресс-службе главы ЮАР также отметили, что эта война привела к разрушительным экономическим последствиям, гибели людей и глобальной нестабильности.

Впоследствии российские СМИ сообщили, что делегацию лидеров стран Африки Владимир Путин принял в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Переговоры продолжаются до сих пор.

В заключение представители Рамафоса сказали, что уже 18 июня президент вернется в Южно-Африканскую республику.

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