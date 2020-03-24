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      Главы комитетов Верховной Рады отдали служебные машины врачам

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      Верховная Рада Украины решила временно передать в пользование больницам города Киева 25 автомобилей. Они могут быть использованы для обеспечения потребностей врачей и другого медицинского персонала.

      Инициатива такого шага принадлежит спикеру Дмитрию Разумкову, сообщает Верховная Рада Украины.

      К слову Некоторых медиков в Киеве будут возить на работу на машинах Рады

      Сегодня нашим врачам эти машины нужны больше, чем Верховной Раде. Поэтому я благодарю всех глав комитетов и работников аппарата за поддержку такого решения. Движение городского транспорта сейчас ограничено, а в наибольшей помощи в таких условиях нуждаются именно медики,
      – отметил Разумков.

      Председатель парламента подчеркнул, что все должны объединить свои усилия и максимально помогать тем, кто находится на передовой борьбы с распространением коронавируса.

      Эти 25 автомобилей – это служебные автомобили глав комитетов Верховной Рады. Кроме того, в парламенте рассказали и о том, кто заправляет авто для медиков:

      • Дмитрий Разумков – за собственные деньги купил и передал 5,8 тысячи литров горючего;
      • владелец сети АЗС UPG Владимир Петренко – 12,5 тысяч литров;
      • совладелец сети KLO Вячеслав Стешенко – 12,5 тысяч литров;
      • гендиректор группы SOCAR Эльчин Мамедов – 10 тысяч литров.

      Каким больницам достанутся автомобили

      Все 25 автомобилей передадут больницам Киева, которые определены как госпитальные базы для борьбы с коронавирусом. Всего в столице таких 7:

      • Александровская клиническая больница города Киева;
      • Киевская городская клиническая больница №4;
      • Киевская городская клиническая больница №9;
      • Киевская городская детская клиническая инфекционная больница;
      • Киевская городская детская клиническая больница №1;
      • Киевская городская детская клиническая больница №2;
      • Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

      Дмитрий Разумков о передаче автомобилей больницам: смотрите видео

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Киева Коронавирус Covid-19 Новости политики Верховная Рада Транспорт Дмитрий Разумков Новости Украины
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