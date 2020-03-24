Главы комитетов Верховной Рады отдали служебные машины врачам
Верховная Рада Украины решила временно передать в пользование больницам города Киева 25 автомобилей. Они могут быть использованы для обеспечения потребностей врачей и другого медицинского персонала.
Инициатива такого шага принадлежит спикеру Дмитрию Разумкову, сообщает Верховная Рада Украины.
К слову Некоторых медиков в Киеве будут возить на работу на машинах Рады
Сегодня нашим врачам эти машины нужны больше, чем Верховной Раде. Поэтому я благодарю всех глав комитетов и работников аппарата за поддержку такого решения. Движение городского транспорта сейчас ограничено, а в наибольшей помощи в таких условиях нуждаются именно медики,
– отметил Разумков.
Председатель парламента подчеркнул, что все должны объединить свои усилия и максимально помогать тем, кто находится на передовой борьбы с распространением коронавируса.
Эти 25 автомобилей – это служебные автомобили глав комитетов Верховной Рады. Кроме того, в парламенте рассказали и о том, кто заправляет авто для медиков:
- Дмитрий Разумков – за собственные деньги купил и передал 5,8 тысячи литров горючего;
- владелец сети АЗС UPG Владимир Петренко – 12,5 тысяч литров;
- совладелец сети KLO Вячеслав Стешенко – 12,5 тысяч литров;
- гендиректор группы SOCAR Эльчин Мамедов – 10 тысяч литров.
Каким больницам достанутся автомобили
Все 25 автомобилей передадут больницам Киева, которые определены как госпитальные базы для борьбы с коронавирусом. Всего в столице таких 7:
- Александровская клиническая больница города Киева;
- Киевская городская клиническая больница №4;
- Киевская городская клиническая больница №9;
- Киевская городская детская клиническая инфекционная больница;
- Киевская городская детская клиническая больница №1;
- Киевская городская детская клиническая больница №2;
- Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.
Дмитрий Разумков о передаче автомобилей больницам: смотрите видео