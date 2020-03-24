Главы комитетов Верховной Рады отдали служебные машины врачам

Верховная Рада Украины решила временно передать в пользование больницам города Киева 25 автомобилей. Они могут быть использованы для обеспечения потребностей врачей и другого медицинского персонала.

Инициатива такого шага принадлежит спикеру Дмитрию Разумкову, сообщает Верховная Рада Украины.

К слову Некоторых медиков в Киеве будут возить на работу на машинах Рады

Сегодня нашим врачам эти машины нужны больше, чем Верховной Раде. Поэтому я благодарю всех глав комитетов и работников аппарата за поддержку такого решения. Движение городского транспорта сейчас ограничено, а в наибольшей помощи в таких условиях нуждаются именно медики,

– отметил Разумков.

Председатель парламента подчеркнул, что все должны объединить свои усилия и максимально помогать тем, кто находится на передовой борьбы с распространением коронавируса.

Эти 25 автомобилей – это служебные автомобили глав комитетов Верховной Рады. Кроме того, в парламенте рассказали и о том, кто заправляет авто для медиков:

Дмитрий Разумков – за собственные деньги купил и передал 5,8 тысячи литров горючего;

владелец сети АЗС UPG Владимир Петренко – 12,5 тысяч литров;

совладелец сети KLO Вячеслав Стешенко – 12,5 тысяч литров;

гендиректор группы SOCAR Эльчин Мамедов – 10 тысяч литров.

Каким больницам достанутся автомобили

Все 25 автомобилей передадут больницам Киева, которые определены как госпитальные базы для борьбы с коронавирусом. Всего в столице таких 7:

Александровская клиническая больница города Киева;

Киевская городская клиническая больница №4;

Киевская городская клиническая больница №9;

Киевская городская детская клиническая инфекционная больница;

Киевская городская детская клиническая больница №1;

Киевская городская детская клиническая больница №2;

Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

Дмитрий Разумков о передаче автомобилей больницам: смотрите видео