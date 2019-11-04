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      Год без Кати: в Украине и мире проведут акции к годовщине гибели Гандзюк

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      Год без Кати Гандзюк: акции в день смерти Гандзюк 4 ноября 2019
      Акция к годовщине гибели Екатерины Гандзюк проведут в Киеве и других городах Украины и мира / facebook.com/events/2459253144352135/

      В годовщину гибели Екатерины Гандзюк 4 ноября в Киеве и десятках других городов Украины и мира проведут акцию памяти убитой херсонской активистки. В частности, акция в Киеве запланирована на 19:00 возле Офиса Президента.

      "4 ноября мы снова выйдем на улицы наших городов для того, чтобы напомнить всем – и убийцам, и власти, и всем гражданам нашей страны: мы требуем справедливости", – говорится в сообщении организаторов акции в фейсбук.

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      Они добавили, что требуют справедливости для всех, кто погиб в Украине за то, что имел силу говорить правду и сопротивляться оборотням, коррупционерам, местным элитам и ворам, которые скрываются за званиями и погонами.

      Организаторы акции памяти Гандзюк также обратились к Президенту Украины Владимира Зеленского с призывом прийти на событие.

      "Главы ГПУ и СБУ – Ваши личные друзья и близкие люди. Вы все рычаги влияния, и мы верим в то, что имеете политическую волю для того, чтобы Украина впервые в своей истории наказала заказчиков страшного политического убийства", – обратились организаторы события к главе государства.

      Мы приглашаем Вас (президента) прийти на нашу акцию и поставить свечку в память о нашей подруге. Не молчите, господин президент. Не будьте как Ваши предшественники,
      – призвали инициаторы акции памяти Гандзюк.

      Заметим, что кроме украинских городов, акции памяти Гандзюк запланированы и в Париже, Берлине, Риме, Брюсселе, Милане, Лунде, Нью-Джерси, Айове, Оксфорде, Стэнфорде, Раковнике, Брно, Тель-Авиве, Вене и Таллине.

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      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

      На активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года. Ее облили серной кислотой во дворе собственного дома. Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу. Медики несколько месяцев боролись за жизнь и здоровье Гандзюк, провели ряд операций, однако ее сердце не выдержало и 4 ноября 2018 года женщина умерла в больнице.

      Кого наказали?

      В июне 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления:

      • координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,
      • нападающий Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы,
      • причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года заключения,
      • Виктор Горбунов – 3 года.

      В причастности к убийству подозревают также Алексея Левина, но он еще находится в розыске.

      Кто заказчик?

      Заказчики преступления до сих пор не установлены и соответственно не наказаны. Адвокаты считают заказчиками убийства председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.

      Смотрите видео об убийстве Екатерины Гандзюк:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Пикет Протесты Офіс Президента Новости Киева Дело Екатерины Гандзюк
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