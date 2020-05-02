Годовщина трагедии в Одессе: ООН призвала привлечь виновных к ответственности
В ООН отметили, что украинская власть должна обеспечить привлечение к ответственности виновных в трагических событиях 2 мая в Одессе. Ровно 6 лет назад во время столкновений погибли 48 человек.
Офис Генерального прокурора должен обеспечить эффективное расследование событий 2 мая в Одессе. Об этом заявила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, сказали в пресс-службе представительства ООН в Украине.
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Богнер подчеркнула, что украинская власть должна обеспечить привлечение к ответственности.
Офис Генерального прокурора должен обеспечить эффективное, тщательное и беспристрастное расследование убийств и насильственных смертей. Председатели судов должны предоставить приоритет уголовным производством в незавершенных делах. Семьи жертв имеют право на правду и справедливость за смерть своих близких,
– отметила она.
Трагедия 2 мая в Одессе: все, что известно
- 2 мая 2014 года участники одесского "антимайдана" напали в центре Одессы на колонну болельщиков одесского ФК "Черноморец" и харьковского "Металлиста", активистов местной "самообороны" и Евромайдана. Во время столкновений раздались выстрелы, тогда погибло несколько человек.
- Впоследствии "антимайдановцев" оттеснили к Куликовому полю, где сожгли их лагерь, но многие забаррикадировались в Доме профсоюзов.
- Так, стороны конфликта забрасывали друг друга бутылками с зажигательной смесью. В результате пожара, возникшего в здании, погибли 48 участников массовых беспорядков.
- 200 человек с обеих сторон конфликта обратились за медицинской помощью. С тех пор ни один человек так и не был привлечен к ответственности.