13:19
2 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Годовщина трагедии в Одессе: ООН призвала привлечь виновных к ответственности

      - Читати новину українською
      ООН призвала привлечь к ответственности виновных в трагедии 2 мая
      ООН призвала привлечь к ответственности виновных в трагедии 2 мая / ООН

      В ООН отметили, что украинская власть должна обеспечить привлечение к ответственности виновных в трагических событиях 2 мая в Одессе. Ровно 6 лет назад во время столкновений погибли 48 человек.

      Офис Генерального прокурора должен обеспечить эффективное расследование событий 2 мая в Одессе. Об этом заявила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, сказали в пресс-службе представительства ООН в Украине.

      Актуально Шестая годовщина трагических событий в Одессе: как в городе обеспечивают безопасность – фото, видео

      Богнер подчеркнула, что украинская власть должна обеспечить привлечение к ответственности.

      Офис Генерального прокурора должен обеспечить эффективное, тщательное и беспристрастное расследование убийств и насильственных смертей. Председатели судов должны предоставить приоритет уголовным производством в незавершенных делах. Семьи жертв имеют право на правду и справедливость за смерть своих близких,
      – отметила она.

      Трагедия 2 мая в Одессе: все, что известно

      • 2 мая 2014 года участники одесского "антимайдана" напали в центре Одессы на колонну болельщиков одесского ФК "Черноморец" и харьковского "Металлиста", активистов местной "самообороны" и Евромайдана. Во время столкновений раздались выстрелы, тогда погибло несколько человек.
      • Впоследствии "антимайдановцев" оттеснили к Куликовому полю, где сожгли их лагерь, но многие забаррикадировались в Доме профсоюзов.
      • Так, стороны конфликта забрасывали друг друга бутылками с зажигательной смесью. В результате пожара, возникшего в здании, погибли 48 участников массовых беспорядков.
      • 200 человек с обеих сторон конфликта обратились за медицинской помощью. С тех пор ни один человек так и не был привлечен к ответственности.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Одессы Столкновения в Одессе Новости Украины Полиция ООН Расследования
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Пандемия, карантин и неистовый стресс: как оставаться психологически здоровым?
      сегодня , 12:00 Пандемия, карантин и неистовый стресс: как оставаться психологически здоровым?
      Іван Примаченко
      Почему "завис" второй этап медицинская реформа?
      1 мая , 22:00 Почему "завис" второй этап медицинская реформа?
      Павло Ковтонюк