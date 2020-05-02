Годовщина трагедии в Одессе: ООН призвала привлечь виновных к ответственности

В ООН отметили, что украинская власть должна обеспечить привлечение к ответственности виновных в трагических событиях 2 мая в Одессе. Ровно 6 лет назад во время столкновений погибли 48 человек.

Офис Генерального прокурора должен обеспечить эффективное расследование событий 2 мая в Одессе. Об этом заявила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, сказали в пресс-службе представительства ООН в Украине.

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Богнер подчеркнула, что украинская власть должна обеспечить привлечение к ответственности.

Офис Генерального прокурора должен обеспечить эффективное, тщательное и беспристрастное расследование убийств и насильственных смертей. Председатели судов должны предоставить приоритет уголовным производством в незавершенных делах. Семьи жертв имеют право на правду и справедливость за смерть своих близких,

– отметила она.

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