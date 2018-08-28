Гол Криштиану Роналду в Лиге чемпионов признан лучшим в сезоне 2017/18: видео
Мяч через себя от Криштиану Роналду в ворота туринского "Ювентуса" в матче Лиги чемпионов, признан УЕФА лучшим голом сезона 2017-2018 годов.
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
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Награду получил Криштиану Роналду благодаря удару через себя в падении по воротам своей будущей команды "Ювентуса". Вместе с мадридским "Реалом" португалец выиграл третью ЛЧ подряд. За мяч португальца проголосовали более 197 тыс. человек.
Второе место занял гол французского хавбека "Марселя" Димитри Пайета, забитый в ворота немецкого "Лейпцига" (5:2) в матче четвертьфинала Лиги Европы (35 тыс.).
Третьей в голосовании стала испанка Ева Наварро (23 тыс.), которая забила в ворота сборной Германии в финале чемпионата Европы среди девушек до 17 лет.
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