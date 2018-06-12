Голая Миддлтон и горячая Маркл: суд рассмотрит вопрос о публикации пикантных фото герцогинь

Во Франции служители Фемиды рассмотрят апелляцию журналистов, которые должны уплатить немалый штраф за публикации пикантных фото герцогинь Кейт Миддлтон и Меган Маркл. СМИ отмечают, что представительницы королевской семьи добровольно оголялись, поэтому папарацци не нарушили их прав.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Версальский апелляционный суд рассмотрит достаточно пикантное дело. Представители журнала Closer, которые в 2017 году должны были уплатить принцу Уильяму и его жене Кейт Миддлтон штраф в размере более 100 тысяч евро, обратились к служителям Фемиды с просьбой пересмотреть предыдущее решение.

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Суровый приговор повлекла публикация совместных фото герцогов Кембриджских, которые наслаждались отдыхом в прованском Любероне. На снимках Кейт Миддлтон топлес намазывает солнцезащитным кремом своего мужа. При этом женщина находилась на территории отеля, а не в своем номере.



Пикантные фото герцогов Кембриджских

Юристы издания отметили, что это "лицемерие" – требовать от СМИ немалую сумму за такие "голые" снимки, ведь сеть пестрит пикантными фотографиями представителей королевской семьи. По словам правозащитников, Уильям и Кейт могут требовать наказания за нарушение приватности, а это всего лишь штраф в размере 110 евро.

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В качестве аргумента журналисты привели факты обнажения герцогини Сассекской Меган Маркл, которая во время своей актерской карьеры не отказывалась от пикантных съемок и демонстрировала свое тело в откровенных сценах.



Меган Маркл: пікантне фото



Меган Маркл

Известно, что Версальский апелляционный суд рассмотрит дело 13 июня. Юристы утверждают, что по причине пикантного прошлого Меган Маркл их шансы на победу в судебном процессе увеличиваются.

Смотрите соблазнительное видео с участием Меган Маркл: