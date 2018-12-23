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      Головко пожаловался на то, как его уволили из сборной

      29 Читати новину українською
      Александр Головко
      Александр Головко / ffu.ua

      Александр Головко, которого уволили с поста главного тренера молодежной сборной Украины, рассказал, как узнал о своей отставке.

      Экс-тренер молодежки заявил, что об отставке ему 16 декабря сообщил Мирон Маркевич.

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      "16 декабря на заседании Комитета национальных сборных его глава Мирон Маркевич объявил мне об увольнении. Сказали, что я не справился с задачей, не вывел команду на Евро-2019", – рассказал Головко Zbirna.com.

      По словам тренера, ему не дали слово, чтобы объяснить неудачу сборной.

      "В контракте написано не только о подготовке кадров, но и о завоевании путевки на Евро. Я ничего на заседании комитета не объяснял. Меня просто поставили в известность о таком решении, хотя и могли сначала дать слово", – отметил тренер.

      Напомним, что бывший игрок "Днепра" и "Динамо", а ныне тренер "Олимпика" Руслан Ротань близок к тому, чтобы стать главным тренером молодежной сборной Украины по футболу.

      Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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