Гончарук и Кличко обсудили незаконные застройки в Киеве

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 16 октября собрал совещание при участии городского головы Киева Виталия Кличко и исполняющего обязанности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Александра Строкача.

Чиновники обсуждали незаконную надстройку на одном из зданий на Майдане Независимости в Киеве. Об этом глава Кабмина Гончарук написал в фейсбуке.

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"На выходных советник киевского мэра Максим Бахматов обратил мое внимание на громкий случай с незаконной надстройкой в самом центре столицы. Кто-то слишком умный решил достроить на одном из домов в центре Майдана себе крышу", – сообщил Гончарук.

Поэтому во время встречи с Кличко и Строкачем "расставили точки над "і":

► Кто должен нести ответственность за ситуацию?

► Какие конкретные действия следует совершить для решения этой проблемы?

Если мы не готовы сейчас снести этот скворечник на Майдане, то о каком комплексном решении проблемы недостроев по всей стране может идти речь?

– отметил Гончарук.

Руководитель правительства отметил, что знает только в Киеве о "несколько сотен таких объектов". Поэтому на совещании обсудили целом стратегию борьбы с незаконными застройками. Такие совещания должны стать регулярными, причем включать "отчет о текущем состоянии дел".

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