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      Гончарук и Кличко обсудили незаконные застройки в Киеве

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      Гончарук пообщался с Кличко
      Гончарук пообщался с Кличко / Коллаж 24 канала

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 16 октября собрал совещание при участии городского головы Киева Виталия Кличко и исполняющего обязанности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Александра Строкача.

      Чиновники обсуждали незаконную надстройку на одном из зданий на Майдане Независимости в Киеве. Об этом глава Кабмина Гончарук написал в фейсбуке.

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      "На выходных советник киевского мэра Максим Бахматов обратил мое внимание на громкий случай с незаконной надстройкой в самом центре столицы. Кто-то слишком умный решил достроить на одном из домов в центре Майдана себе крышу", – сообщил Гончарук.

      Поэтому во время встречи с Кличко и Строкачем "расставили точки над "і":

      ► Кто должен нести ответственность за ситуацию?
      ► Какие конкретные действия следует совершить для решения этой проблемы?

      Если мы не готовы сейчас снести этот скворечник на Майдане, то о каком комплексном решении проблемы недостроев по всей стране может идти речь?
      – отметил Гончарук.

      Руководитель правительства отметил, что знает только в Киеве о "несколько сотен таких объектов". Поэтому на совещании обсудили целом стратегию борьбы с незаконными застройками. Такие совещания должны стать регулярными, причем включать "отчет о текущем состоянии дел".

      К теме: Незаконное строительство в Киеве: какие здания признали нелегальными

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости Киева Алексей Гончарук Скандальные застройки Новости недвижимости Архитектура Виталий Кличко
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