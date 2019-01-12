Гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе под угрозой срыва
12 января в немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону должны состояться гонки преследования: в 13:45 женская, в 16:00 – мужская.
По информации Biathlon.com.ua, погодные условия для старта очень плохие, в 9:30 по местному времени на стадионе шел снег, а уже через два часа к нему добавились густой туман и порывистый ветер.
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Гонки преследования в Оберхофе могут перенести
Существует вероятность, что женский пасьют будет отменен или перенесен. При этом на стрельбище условия хорошие.
Гонки преследования в Оберхофе под угрозой срыва
Источник: 24 Канал
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