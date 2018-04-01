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Google Maps запустили интерактивную головоломку "Где Уолли?"

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Google Maps запустили интерактивную головоломку
Google Maps запустили интерактивную головоломку "Где Уолли?" / The Verge

Сервис Google Maps предлагает пользователям сыграть в игру "Где Уолли?". Такой интерактив разработчики запустили к 1 апреля.

Об этом сообщает The Verge.

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Пользователям предлагают найти на карте главного героя – Уолли и его друзей. Игра имеет 5 уровней, которые соответствуют 5 локациям: Анды, пляж Австралии, Олимпийский стадион в Пхьончхане и фестиваль "Томатина" в Испании, а также загадочный 5 уровень. Игра доступна для смартфонов на операционных системах iOS и Android, а также в версии для персональных компьютеров.

Одна из 5 локаций, на которой можно найти Уолли

Как играть?

Для того, чтобы сыграть в игру "Где Уолли?" нужно нажать на фигурку Уолли сбоку экрана в интерфейсе карты. Поэтому часть карты превратится в обычный книжный рисунок, на котором предстоит отыскать героя в клетчатом костюме. Также вы можете поискать товарищей главного героя: Венду, Вофа, Волшебника, а также злодея Одло.

Игра "Где Уолли?" доступна в Google Maps

Возможность найти Уолли и улучшить свои знания по географии в Google Maps будет доступна на следующей неделе.

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"Где Уолли?" – это серия детских книг, созданная британским художником Мартином Хендфордом. В них нужно найти определенного человека – Уолли – на картинке, где изображено много людей.

Уолли одет в полосатую красно-белую кофту, носит очки, шапку с кисточкой и опирается на деревянную трость. Он постоянно теряет свои вещи, например, книги, которые тоже нужно найти на картинке.

К слову, в начале марта 2008 года художница Мелани Коулз нарисовала Уолли на крыше неизвестного дома в Ванкувере и предложила пользователям Интернета разыскать его через Google Maps.

Теги: Google Техно Интернет
Источник: 24 Канал
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