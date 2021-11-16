Гордон и Комаровский могут помешать: Аваков не верит во второй срок Зеленского

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков не верит во второй срок Владимира Зеленского. Он считает, что действующий украинский президент не готов.

Зеленский должен серьезно изменить структуру управления, которую выстраивает в государстве. Только так он, как считает Аваков, сможет попасть на вторую каденцию.

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"Кто угодно победит Зеленского"

По его словам, кому угодно хватит сил, чтобы победить действующего президента. В частности, на его поле появился экс-пикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Потом появится, например, Дмитрий Гордон или доктор Комаровский. Это также на том же поле,

– подчеркнул Аваков.

Он считает, что антирейтинг, который сейчас появляется у Зеленского, неизбежен у любого, кто бы руководил страной в нынешней ситуации.

"Но одно дело потратить свой рейтинг на создание, а другое дело потратить его на интриги", – добавил бывший глава МВД.

Второй срок Зеленского: главное

На брифинге в Трускавце Владимир Зеленский подчеркнул, что пока не готовится ко второй каденции, ведь должен выполнить все обещанное.

По мнению "слуги народа" Евгении Кравчук, действующий президент непременно выиграет, если будет снова баллотироваться.

Дочь Зеленского не хочет, чтобы отец снова шел в президенты.

Глава Рады Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский может решиться на второй срок, если будет видеть доверие.