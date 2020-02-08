Горе-угонщик в Одессе не смог справиться с машиной, поэтому вызвал эвакуатор

В Одессе 38-летний местный житель с помощью отмычки проник в чужую машину. Однако завести ее не смог, поэтому решил вызвать эвакуатор.

Уже на следующий день после похищения правоохранители нашли злоумышленника и машину, об этом сообщает пресс-служба одесской полиции.

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Угонщик машины решил не медлить и сразу продал ее на запчасти. Полиция вернула бывшему владельцу невредимый автомобиль.

Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику – до 5 лет лишения свободы. Его действия расследуют по статье о незаконном завладении транспортным средством.



Изъятые у похитителя средства/ Источник: od.npu.gov.ua

Тем временем на Киевщине правоохранители разоблачили нарколабораторию, среди организаторов которой – двое бывших полицейских. Мощная нарколаборатория действовала на окраине Обухова на Киевщине. Там изготовляли метадон и амфетамин, продавали его по всей Украине.