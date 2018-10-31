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      Горняк – Львов: смотреть онлайн матч Кубка Украины

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      Горняк – Львов смотреть онлайн
      Горняк – Львов смотреть онлайн / ФК "Львів"

      В 1/8 финала Кубка Украины "Горняк" из Кривого Рога будет принимать на своем поле ФК "Львов". Матч можно будет просмотреть онлайн. Игра начнется в 14:00.

      Смотреть онлайн матч "Горняк" – "Львов" можно в youtebe-канале криворожского клуба.

      Читайте также: Минай – Динамо: онлайн матча Кубка Украины

      Видео онлайн матча Горняк – Львов

       

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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