Горняк – Львов: смотреть онлайн матч Кубка Украины
В 1/8 финала Кубка Украины "Горняк" из Кривого Рога будет принимать на своем поле ФК "Львов". Матч можно будет просмотреть онлайн. Игра начнется в 14:00.
Смотреть онлайн матч "Горняк" – "Львов" можно в youtebe-канале криворожского клуба.
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Видео онлайн матча Горняк – Львов
Источник: 24 Канал
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