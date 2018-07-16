Город Днепр может остаться без воды

Днепр и окрестности могут остаться без воды из-за отсутствия жидкого хора на предприятии "Аульский водовод".

Об этом сообщили на сайте коммунального предприятия Днепропетровского областного совета "Аульский водовод" 16 июля.

Коммунальщики отметили, что на их предприятии остался запас хлора в 9:00 17 июля.

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Кроме Днепра и окрестностей без питьевой воды могут остаться также города Каменское и Верходнипровськ.

Причиной чрезвычайной ситуации называют отсутствие поставок жидкого хлора, которое возникло в результате остановки производства на "ДнепрАзот".

Напомним, еще 6 июля "Киевводоканал" заявил, что в Украине существует угроза прекращения централизованного снабжения питьевой водой. Виной этому – прекращение поставки и производства жидкого хлора химическим предприятием "ДнепрАзот".



13 июля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Кабинете министров разработали план по обеспечению Украины жидким хлором для обеззараживания питьевой воды.