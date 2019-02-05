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      Городская власть разрушает культурное пространство Киева, – активисты

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      Кинотеатр "Киев", Дом актера, культурный центр "Краков" – все эти столичные культурные центры под угрозой исчезновения. По крайней мере, в этом убеждены режиссеры, актеры и активисты.

      Они считают, что городская власть намеренно разрушает культурные организации, чтобы на их месте построить что-то более прибыльное. Городская же власть уверяет: реставрирует, а не разрушает.

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      Дом актера

      Актеры из столичного Дома актера пришли в городской совет, потому что уверены: власть хочет под видом реставрации забрать у них помещение. И теперь ни играть спектаклей, ни проводить другие мероприятия им будет негде.

      Актеры убеждены, что их будут выселять из помещения уже в апреле. Альтернативной площадки власти до сих пор не предложили. Народный артист Украины Владимир Талашко отметил, что на самом деле под видом ремонта помещения хотят забрать.

      Не знаю, что там будет, но там точно не будет возможности рассказывать людям о хорошей литературе, о своей работе в кино,
      – прокомментировал он.

      Художники подозревают, что реставрацию никто проводить не будет, поэтому просят хотя бы показать ее проект.

      Протест акторів під КМДА

      Протест актеров под КГГА

      Директор Дома актера Виктория Московенко заверила, что состояние помещения удовлетворительное и там вполне можно продолжать работать. Но у городской власти мнение другое, мол, ремонт необходимо делать немедленно.

      "Перестройки, надстройки или пристройки, торгового или офисного центра здесь не будет. В июне город планирует начать реставрационные работы. Арендатор может находиться в помещении до их начала, мы заблаговременно сообщили об этом", – заявил заместитель председателя КГГА, Валентин Мондриевский.

      Культурный центр "Краков"

      Похожая ситуация происходит и с культурным центром "Краков", что на Левом берегу в столице. Коллективу режиссера Александра Билеры уже несколько месяцев негде играть и проводить репетиции, потому что сам "Краков" уже реставрируют.

      Культурний центр Краків

      Актеры не верят, что после ремонта им разрешат снова выступать в "Кракове"

      Против работ протестуют коллективы, которые здесь выступали, и часть местных жителей. Актеры и их поклонники уверены: центр переоборудуют в кинотеатр. Ведь реставрацией занимается депутат городского совета Олесь Маляревич, который зарабатывает на продюсировании фильмов. Следовательно, хотят увидеть детальный проект реконструкции.

      В департаменте культуры КГГА рассказывают лишь то, что здесь будет арендная площадка, за которой не будут закреплять никаких коллективов. Нет презентаций о том, куда именно пойдет 71 миллион гривен,
      – отметил режиссер Билер.

      Однако руководство "Кракова" – на стороне власти. Исполняющая обязанности директора культурного центра Оксана Абрашекова убеждена, что после ремонта коллективы будут иметь все возможности, чтобы работать.

      Кинотеатр "Киев"

      Кроме того, в январе 2019 года выяснилось, что городская власть столицы решила не продлевать договор аренды обществу, которое 20 лет занимается кинотеатром "Киев". Однако сообщили об этом чиновники лишь тогда, когда судьба кинотеатра вызвала большой резонанс в обществе.

      Подробнее о ситуации с кинотеатром "Киев" – читайте в материале журналистов 24 канала

      Лишь после многочисленных запросов журналистов в КГГА пояснили, что планируют передать помещение кинотеатра в коммунальную собственность сети "Киевкинофильм". Однако впоследствии дали другое объяснение: что хотят провести конкурс среди потенциальных арендаторов.

      Культурный центр "Кинотеатр Киев" готов подписать договор аренды на новых условиях. Но сумма в размере 700 тысяч гривен, которую озвучили городские чиновники – слишком большая для общества. Если общество не выиграет конкурс, судьба запланированных в Культурном центре событий останется неизвестной.

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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Исскусство Протесты Новости Киева
      Источник: 24 канал
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