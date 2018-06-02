Гороскоп на неделю 4 – 10 июня 2018 поможет вам где-то правильно составить график, поведение, выделить аспекты, на которые обязательно следует обратить внимание, чтобы облегчить себе каждый день и избежать ошибок и возможных трудностей.

Начало июня очень противоречивое для всех знаков Зодиака. Рядом с успехом всегда остаются провал и конфликты, поэтому будьте осторожны и не теряйте бдительности. Читайте гороскоп на неделю 4 – 10 июня 2018 для всех знаков Зодиака – далее в материале.

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Гороскоп на неделю 4 – 10 июня 2018 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

На этой неделе вы будете очень импульсивны и будете сами удивляться от собственных поступков. Поэтому старайтесь контролировать собственные эмоции и не делать поспешных решений или выводов, которые могут негативно сказываться на будущем. Лучше всего, если вы будете давать себе достаточно времени на решение конкретных вопросов, а также советоваться с близкими. Иногда лучше переждать, чем потом жалеть.

Важно оставаться спокойным и на работе, несмотря на любые невзгоды. Ведь есть большой шанс потерять работу или же пойти на понижение, если будете спорить с начальством или коллегами.

На выходных полностью посвятите себя семье и близким – займитесь домашними делами, сходите за покупками или же устройте себе пикник на свежем воздухе. Не позволяйте нарастать напряжению в семье. Если у вас возникают недоразумения или конфликты, старайтесь решать их сразу. Главное сохраняйте спокойствие и не паникуйте, ведь вы так только выбьетесь из колеи.

Благоприятный день: 6 июня

Неблагоприятный день: 10 июня

Телец (21 апреля – 20 мая)

Эту неделю стоит посвятить себя личным отношениям. Ведь из-за вашей постоянной занятости вы можете не замечать, как теряете собственного партнера. Поэтому попробуйте больше говорить и проводить время вместе. Откажитесь от сверхурочных часов на работе ради семейного спокойствия.

На работе держитесь подальше от интриг и сплетен, ведь этим вы не только портите себе самочувствие, но и можете навредить карьерному росту. Сосредоточьтесь на своих собственных задачах и выполняйте их качественнее. Это поможет вам стать заметным в глазах начальства.

Финансовые проблемы этой недели не будут вас беспокоить. Однако от крупных покупок таки стоит отказаться, также будьте бдительны к любым денежным вложениям – есть большой риск попасть на мошенника.

Выходные лучше провести со спортом – фитнес, зал, йога или что-то другое. Это поможет вам расслабиться и перезагрузиться перед новой неделей, которая обещает быть более насыщенной.

Благоприятный день: 4 июня

Неблагоприятный день: 8 июня

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Вас будет переполнять энергия всю неделю! Поэтому нужно использовать ее как можно лучше! На работе попробуйте расширить круг своих обязанностей или же начать изучать что-то новое, что поможет продвинуться по карьерной лестнице. Наладьте общение с коллегами и руководителями, вы должны показать себя не только как ответственного работника, но и как надежного человека.

В среду нужно бить осторожным во время любых переездов. Особенно, если вы владелец авто. По возможности, передвигайтесь в этот день только пешком, а дальние поездки лучше перенести на другой день.

Ваши спокойные выходные может нарушить плохая весть. Поэтому будьте готовы к неприятным новостям, но они никак не отразятся на вашем дальнейшем будущем.

Форс-мажор может расшатать ваше финансовое благополучие, особенно при наличии неоплаченных кредитов. Постарайтесь успокоиться и трезво оценить свои возможности, возможно, вам удастся составить оптимальный план действий. Если есть возможность погасить долги – сделайте это как можно быстрее.

Благоприятный день: 5 июня

Неблагоприятный день: 4 июня

Рак (22 июня – 22 июля)

Первая половина этой недели благоприятна для любых начинаний. Лекции, доклады или мастер-классы дадутся вам очень легко и будут иметь хороший результат. Во вторник или среду посвятите вечер учебе или чтению новой книги.

На работе попробуйте больше ценить свое собственное время. Не перерабатывайте по несколько часов и учитесь говорить "нет" на предложения, которые будут забирать ваше личное время или даже сон. Вы сможете работать больше и лучше только тогда, когда научитесь больше отдыхать и ценить свои силы. Недавно на работе вы допустили ошибку, из-за которой вам постоянно напоминают коллеги. Не переживайте и помните. что все можно исправить, главное уделить этому время и немного решимости.

Выходные лучше провести в окружении друзей и близких людей. Идеальный вариант – поехать за город или же просто выбраться на природу. Вы сможете отдохнуть и набраться новых сил, которые помогут вам в работе.

Благоприятный день: 7 июня

Неблагоприятный день: 9 июня

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Лев (23 июля – 23 августа)

На этой неделе вам нужно решить все проблемы с недвижимостью. Если у вас есть какая-то задолженность – оплатите ее как можно скорее. Если же вы только планируете заключать договоры такого плана – то лучше всего это делать во второй половине недели. К тому же, вам не помешает консультация у ваших знакомых-специалистов, ведь есть большой риск попасть на мошенников.

В четверг не стоит решать важные дела, перенести их стоит на первую половину недели. К тому же, в этот день вас будет очень легко вывести из себя, поэтому не планируйте встречи с людьми, которые теоретически могут вас рассердить или же принести негатив.

Вторую половину недели посвятите дому – начните ремонт, сделайте генеральную уборку или поработайте на даче. Все ваши начинания увенчаются успехом и вы будете особенно довольны результатом.

Будьте осторожны к своему здоровью – на этой неделе могут обостриться хронические заболевания. Также не лишним будет сходить на дополнительное обследование.

Благоприятный день: 5 июня

Неблагоприятный день: 10 июня

Дева (24 августа – 23 сентября)

На этой неделе уделите больше времени и внимания вашим близким и любимому человеку. Если вы находитесь в браке – то вам нужно еще и серьезно обсудить планы на будущее и решить все конфликты. Поскольку, это может помешать вашим отношениям в будущем. Все споры пытайтесь решать немедленно, не дожидаясь их обострения.

Во второй половине у вас может оказаться достаточно крупная сумма денег. Не бегите сразу покупать дорогие товары, ведь можете потратить лишнего и еще и купить не качественный товар. Лучше всего идти за покупками в субботу, а вот для похода в банк выберите пятницу. При любых финансовых операциях не теряйте бдительность, ведь вы можете потерять часть своих денег.

Проблемы на работе попробуйте решить с привлечением других профессионалов. Они могут дать ценные советы. Также не бойтесь обращаться за помощью к своим коллегам или руководству.

Благоприятный день: 10 июня

Неблагоприятный день: 6 июня

Весы (24 сентября – 23 октября)

Эта неделя для вас будет особенно насыщенной событиями. Важные встречи и переговоры лучше устроить во вторник, во второй половине дня. В течение всей недели постарайтесь не торопить события и решать проблемы только по мере их поступления. Не принимайте серьезных изменений в работе самостоятельно, постарайтесь постоянно советоваться с коллегами.

Эта неделя будет также насыщена и личными переживаниями. Главное, не берите на себя слишком много ответственности и не обещайте того, что не сможете выполнить. Лучше сделать меньше, но уложиться в срок и не подвести других людей. Во второй половине недели вам стоит быть осторожным с собственным временем – есть большой риск опоздать на важное событие.

Что касается семьи и личной жизни – есть риск оказаться в центре скандала. Поэтому если у вас есть мелкие конфликты или недоразумения – попробуйте их решить в покое и наедине. Если же конфликта избежать не удалось, старайтесь не переходить черту и сохраняйте спокойствие, не повышайте голос и не угрожайте.

Благоприятный день: 9 июня

Неблагоприятный день: 4 июня

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Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Недавно вы пережили сложные времена на работе, так что теперь можете выдохнуть с облегчением. На работе будет спокойно, вы наконец-то можете полностью сосредоточиться на собственных задачах и целях. Старайтесь избегать любых неофициальных встреч и сплетен, особенно, если они касаются ваших коллег или руководителя.

Одинокие представители знака имеют все шансы встретить свою вторую половинку и уже в конце недели пойти на первое свидание. Не бросайтесь с головой в новые отношения, а оцените их трезво и взвесьте все шансы на будущее. На тех, кто уже находится в отношениях, ждет неожиданный романтический сюрприз. С вашей стороны нужно только поддаваться романтике и простить все невзгоды, которые были до этого.

Выходные лучше провести активно – поехать за город, устроить пикник или просто пойти в зал. Суббота и воскресенье особенно благоприятные для этого, поэтому не упускайте шанс расслабиться и набраться новых сил на всю следующую неделю.

Благоприятный день: 8 июня

Неблагоприятный день: 5 июня

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Если вы давно чувствовали, что выполняете чужую работу – пришло время это наконец-то изменить. Ваша раздражительность и дома – связаны именно с этим. Обдумайте все свои обязанности на работе и дома, и избавтесь от ненужного.

Мелкие ссоры и конфликты лучше решать сразу. Во время ссор не повышайте голос и не переходите образы. Это касается как и работы, так и личной жизни. Любые неурядицы могут негативно повлиять на ваше положение и отношения.

В пятницу внимательно смотрите за своими вещами – есть большой риск попасть на мошенников, потерять ценные вещи или деньги. Поэтому лишний раз не выходите из дома с вещами, за которые вы больше всего переживаете.

На выходных посвятите время невыполненным делам, которые накопились в течение последнего месяца. Если вы этого не сделаете – ваш будущий отпуск может оказаться под угрозой.

Благоприятный день: 9 июня

Неблагоприятный день: 7 июня

Козерог (22 декабря – 20 января)

Вы наконец осознали, что в вашей жизни происходят важные изменения! Теперь от вас требуется только терпение и холодный ум. Недавно вы начали общаться с малознакомым человеком, который вам нравится все больше и больше. В конце недели вам удастся провести больше времени вместе, если вы сами проявите инициативу и все спланируете. Не бойтесь, все пройдет как можно лучше и вы сможете наконец определиться, куда будут двигаться ваши отношения дальше.

Встречи и свидания лучше устраивать на выходных, но главное – не в пятницу. Этот день будет тяжелым и разговор вам будет даваться очень трудно.

Вторую половину недели следует посвятить всем делам, которые накопились за последний месяц. Особенно, это касается учебы. Сосредоточьтесь на этих задачах и выполните их, чтобы не портить себе следующие выходные или же отпуск.

Также на этой неделе внимательно следите за собственными обещаниями. Не обещайте того, чего не сможете выполнить, ведь это может существенно испортить ваш имидж и подорвать доверие к вам.

Благоприятный день: 5 июня

Неблагоприятный день: 9 июня

Водолей (21 января – 20 февраля)

После довольно тяжелой прошлой недели – вы можете наконец отдохнуть и сосредоточиться лишь на собственных потребностях. На работе и в личной жизни – никто не будет нуждаться в вашей помощи или советах. Поэтому попробуйте сосредоточиться на своих проблемах и невыполненных задачах, которые собрались в последнее время.

Вторник – благоприятный день для начала чего-то нового. Если вы ищете работу – пришлите в этот день резюме. Если хотите подкорректировать фигуру – пойдите в зал или начните бегать. Если хотите изучить что-то новое – запишитесь на курсы. Эти начинания принесут первые результаты уже совсем скоро.

На выходных отстранитесь от всех посторонних проблем и чужих потребностей. Не посещайте шумные компании или вечеринки, а лучше проведите эти дни наедине с собой. Вы переосмыслите то, что с вами происходит и сможете признать, куда вам двигаться дальше.

Благоприятный день: 9 июня

Неблагоприятный день: 4 июня

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Эта неделя – время для изменений, и вам не стоит их бояться! У вас будет много встреч с новыми людьми, которые принесут в вашу жизнь что-то позитивное. Поэтому смело идите на контакт и не отказывайтесь от приглашений на любые мероприятия.

На выходных лучше сосредоточиться на своей внешности – сходить к косметологу или изменить прическу. Также эти дни благоприятны для покупок одежды и полного обновления гардероба.

На этой неделе есть большая вероятность карьерного роста. Вдохновение для трудовых подвигов вы найдете прямо на работе – сам рабочий процесс будет приносить массу удовольствия. Не уклоняйтесь от дополнительных задач – это принесет свои плоды уже в ближайшее время. В конце недели у вас могут возникнуть мелкие финансовые проблемы, но они не принесут существенного ущерба вашему бюджету.

Благоприятный день: 7 июня

Неблагоприятный день: 9 июня