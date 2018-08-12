Неделя с 13 по 19 августа 2018 благоприятна для рабочей сферы – продвижения по карьере или кардинальной смены профессии. Согласно гороскопу, на этой неделе нужно опираться только на собственный опыт и отказаться от посторонних советов. Особенно это касается Дев и Раков.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 13 – 19 августа 2018 для всех знаков Зодиака далее в материале.

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Гороскоп на неделю 13 – 19 августа 2018 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 13 – 19 августа 2018 для Овна

На этой неделе вам необходимо сконцентрироваться на мелких делах на работе и по дому. Именно эти дела принесут успех, а вот от глобальных планов лучше отказаться, велик риск неудачи. Если вам поступят заманчивые предложения по работе, соглашайтесь и вы можете рассчитывать на существенное финансовое поступление уже к 19 августа.

Овны в период с 13 по 19 августа смогут проявить себя, как очень креативные личности. Поэтому при оформлении рабочего или домашнего пространства соглашайтесь даже на сумасшедшие идеи, результат вас будет радовать очень долго.

Во второй половине недели не стоит заниматься покупкой, продажей или любыми другими махинациями, которые связаны с недвижимостью. Успеха не будет. Начиная с пятницы могут обостриться отношения с близкими родственниками, которые старше вас. Единственный выход из этой ситуации – уступить и не ухудшать ситуацию еще больше.

Благоприятный день: 14 августа

Неблагоприятный день: 19 августа

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 13 – 19 августа 2018 для Тельца

Эта неделя для трудолюбивых Тельцов будет на удивление продуктивной. Обучение, встречи с новыми людьми и успешно завершенные проекты – это все о вас. Поэтому готовьтесь к тому, что времени на отдых будет мало, но результат будет вас радовать очень долго.

В финансовом плане нужно быть более осторожным. Совсем скоро вам понадобится значительная сумма денег, поэтому сейчас лучше подумать о сбережениях. чтобы потом не попасть в плохое положение. Лучше всего, если вы откажитесь от спонтанных покупок и расходов на вещи, которые вам не нужны для ежедневного использования.

В период с 13 по 19 августа не раскрывайте свои планы перед окружающими и не будьте с ними слишком откровенными. Это может привести к неприятной ситуации и лишним сплетням о вашей личной жизни.

На выходных уделите больше времени своему здоровью – съездите на природу, займитесь спортом и пересмотрите свое питание. Есть риск заболеть простудой, поэтому будьте осторожны с водоемами и прогулками под дождем.

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Благоприятный день: 19 августа

Неблагоприятный день: 17 августа

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 13 – 19 августа 2018 для Близнецов

Ваша склонность к стремительному принятию решений приведет к тому, что многие детали останутся за кадром, поэтому возникнут неожиданные препятствия. Начало недели вас порадует: вы познакомитесь с интересными людьми, совершите увлекательную поездку и помиритесь с тем, с кем давно имеете конфликт.

На работе у вас будут кипеть дела, не исключена срочная поездка по служебным делам. В конце недели ожидается существенное денежное поступление. В первый же день воздержитесь от спонтанных покупок, есть риск приобрести некачественный товар.

Выходные проведите на природе, а еще лучше – возле водоема. Уделите внимание здоровью и откажитесь от потребления алкоголя, поскольку это может негативно сказаться на вашем самочувствии.

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Благоприятный день: 15 августа

Неблагоприятный день: 19 августа

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 13 – 19 августа 2018 для Рака

Эта неделя для трудолюбивых Раков будет наиболее благоприятной в финансовой сфере. К концу недели ожидайте существенное денежное поступление. Также вторая половина недели благоприятна для любых банковских операций. Однако собственные сбережения лучше не оставлять на основной карте, есть риск их потерять не по своей вине.

На работе у вас сейчас действительно очень напряженный график, поэтому согласно прогнозу, вам стоит подумать об отдыхе. Первая половина недели благоприятна для планирования отдыха, а также бронирования жилья или покупки билетов. Есть вероятность, что вы наткнетесь на очень выгодное предложение.

Запланированная поездка или отдых с друзьями принесет море радости, не отказывайте себе в этом удовольствии. Лучше всего это сделать в конце недели, чтобы вас не донимали мысли о работе и вы смогли действительно отдохнуть.

Благоприятный день: 18 августа

Неблагоприятный день: 15 августа

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 13 – 19 августа 2018 для Льва

Держите все свои планы при себе и не рассказывайте о них людям, которым не очень доверяете. Так как это может принести негативные последствия. Не исключено, что на этой неделе у вас окажется крупная сумма денег – не тратьте все сразу, а детально продумывайте каждую свою покупку. Также период с 13 по 19 августа благоприятен для того, чтобы делать сбережения.

Эта неделя благоприятна также и для вашего здоровья. Уделите больше времени спорту, проводите больше времени на свежем воздухе и ваше самочувствие улучшится в разы. Особенно будьте осторожны с загаром.

Выходные вы проведет в окружении своей второй половинки, что поможет вам сблизиться в отношениях. А вот одиноких представителей знака ожидает судьбоносное знакомство, которое может изменить вашу судьбу раз и навсегда.

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Благоприятный день: 18 августа

Неблагоприятный день: 16 августа

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 13 – 19 августа 2018 для Девы

Период с 13 по 19 августа для вас будет наполнен позитивными событиями. Возможны новые знакомства, в том числе виртуальные, которые перерастут в серьезную дружбу или романтические отношения.

Обстоятельства этой недели будут сильнее вас. Не исключены неожиданности и резкое изменение ваших привычных планов. Главное в таких ситуациях опираться лишь на собственные силы, чужие советы могут только ухудшить ситуацию. Уже в пятницу вся ваша жизнь вернется в обычное русло.

Во второй половине недели придется пожертвовать работой в пользу семьи и близких отношений. Ведь вам нужно решить насущные потребности, которые могут привести к нежелательным конфликтам в будущем. Выходные проведете в кругу семьи, хоть и предложения от друзей будут очень привлекательны. Главное – определите правильно приоритеты.

Благоприятный день: 16 августа

Неблагоприятный день: 13 августа

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 13 – 19 августа 2018 для Весов

В первой половине недели возможны финансовые проблемы, однако уже в четверг удастся найти выход из положения. Вероятно, вы найдете дополнительный источник доходов.

Ваши действия и поступки будут ограничены предложениями окружающих. Некоторые из этих предложений будут очень выгодными, даже если вы самостоятельно это с первого раза и не поймете. Потому лучше всего советоваться с близкими коллегами или другими экспертами.

Во второй половине недели будьте внимательны на дороге, во время занятий спортом и в быту. Не исключены переломы или ожоги, поэтому будьте настороже. Также стоит отказаться от загара возле водоемов.

В конце недели вас пригласят на светское мероприятие, которое приведет к улучшению вашего положения в рабочем коллективе.

Благоприятный день: 13 августа

Неблагоприятный день: 17 августа

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 13 – 19 августа 2018 для Скорпиона

На этой неделе вас могут ожидать серьезные проблемы со здоровьем. Если это не проявится на этой неделе, лучше провести профилактические процедуры или полное медицинское обследование. Обратите особое внимание на свое питание и физические нагрузки.

Не рассчитывайте на существенный успех с текущими делами. Чем больше вы будете волноваться и нервничать, тем хуже это скажется на вашей производительности. Справиться с упадком сил поможет отдых на природе или маленькая поездка за город.

Наиболее продуктивной эта неделя окажется для работы с документацией и заключением договоров. В том числе, и для банковских операций. Не исключены командировки за границу, переговоры с новыми партнерами, что в свою очередь приведет к значительному улучшению вашего финансового состояния в будущем.

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Благоприятный день: 16 августа

Неблагоприятный день: 15 августа

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 13 – 19 августа 2018 для Стрельца

Тревожный звоночек ожидайте в конце недели – вам придется решать острые вопросы, а достичь компромисса с первого раза не удастся. Но вот начало недели принесет только положительные эмоции – как на работе, так и дома.

Рассудительность и терпеливость позволят вам достичь желаемого результата на работе. Во второй половине неделе лучше всего заняться рутинной работой, в частности, работой с бумагами. Если у вас есть незаконченные проекты, то четверг и пятница – самые благоприятные для этого дни.

Вторую половину недели посвятите решению вопросов юридического и имущественного характера. В период с 13 по 19 августа прислушивайтесь не только к своей интуиции, но и к своим снам. Подсказка к решению проблем может крыться именно в них.

Благоприятный день: 19 августа

Неблагоприятный день: 14 августа

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 13 – 19 августа 2018 для Козерога

Наконец-то в вашей жизни произойдут изменения, к которым вы так долго шли! Тех представителей знака, которые только начали отношения, ожидают серьезные изменения в виде совместного проживания. Пережить этот период вам помогут разговоры по душам, не бойтесь делиться собственными эмоциями с партнером, вы можете рассчитывать на его полное понимание.

На работе не поддавайтесь на провокации своих недоброжелателей. Коллега, который больше всего вас раздражает, удалится, и вы сможете спокойно погрузиться в рабочий процесс.

Во вторник вас ожидают существенные финансовые поступления. Среда и четверг, в свою очередь, очень благоприятны для крупных покупок, о которых вы давно мечтали. Не отказывайте себе в этом удовольствии, приобретенный товар полностью оправдает все ваши ожидания.

Здоровье потребует денежных вложений, но экономить на нем нежелательно. Следите за режимом питания и откажитесь от алкоголя. Выходные лучше всего провести возле водоема в компании близких друзей.

Благоприятный день: 17 августа

Неблагоприятный день: 14 августа

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 13 – 19 августа 2018 для Водолея

Вам необходимо избавиться от всего лишнего в доме. Наведя порядок в квартире, пересмотрите свои отношения с теми, кто вас окружает. Стоит изменить свой режим труда и отдыха. Словом, нужны шаги для того, чтобы освободить место для нового, а оно уже стучится к вам в дверь.

Период с 13 по 19 августа откроет для усердных Водолеев новые горизонты в рабочей сфере. Вы сможете реализовать все свои идеи и получить за это вознаграждение. К концу недели ожидайте денежное поступление.

Во второй половине недели нужно запланировать свой ближайший отдых. В частности, этот период благоприятен для краткосрочных поездок. Обратите внимание на то, что расположено рядом с вашим городом, и отправляйтесь в путешествие.

Чувство юмора поможет вам избежать конфликтов с коллегами и друзьями.

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Благоприятный день: 13 августа

Неблагоприятный день: 14 августа

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 13 – 19 августа 2018 для Рыб

Больше внимания на этой неделе обращайте на потребности окружающих, в том числе партнеров по бизнесу и второй половинки. Гороскоп на следующую неделю подсказывает, что только таким способом у вас получится наладить отношения, которые находятся не в лучшем состоянии.

Самыми актуальными на этой неделе для вас станут вопросы налаживания отношений с партнерами – это касается и работы, и семьи.

Неделя подходит для оттачивания мастерства, обучения и самосовершенствования. Первые результаты и успех не заставят себя долго ждать. К тому же, вам стоит рассмотреть предложения о смене места работы. Предложения могут показаться очень выгодными и привлекательными.

Период этой недели свободным от брака Рыбам подарит романтические встречи и новые отношения. Вторую половину недели следует посвятить укреплению иммунитета – загорать, плавать в водоеме и больше двигаться.

Благоприятный день: 14 августа

Неблагоприятный день: 19 августа