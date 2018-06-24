Гороскоп на неделю 24 июня – 1 июля 2018 неоднозначный для всех знаков Зодиака. Последняя неделя июня достаточно напряженная в рабочем плане, поэтому придется много работать и брать ответственность на себя.

Читайте гороскоп на неделю 24 июня – 1 июля 2018 для всех знаков Зодиака, чтобы знать, как вести себя на работе, решать конфликты и когда лучше провести выходные, чтобы получить максимальную пользу.

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Гороскоп на неделю 24 июня – 1 июля 2018 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

На этой неделе вам нужно завершить все дела, которые накопились в течение последнего месяца. Ведь чем дольше вы будете с этим тянуть – тем более негативными будут последствия. Особенно, это касается работы. За невыполнение обещанных дел вы можете потерять доверие своих коллег и начальства.

Также стоит отказаться от вечеринок и шумных компаний – эту неделю лучше посвятить работе, личной жизни и быту. Вы сможете укрепить отношения со своим партнером и проанализировать ваше будущее. Новые знакомства не принесут положительного результата, но могут вызвать ревность со стороны вашей второй половинки

Выходные проведите дома и откажитесь от дальнего путешествия, ведь возможны непредвиденные ситуации и даже аварии. Владельцам автомобилей нужно быть очень внимательными на дорогах. Если есть необходимость – проведите дополнительный осмотр вашего авто.

Творческие проекты этой недели помогут вам улучшить ваше финансовое положение, а также наладить деловые связи, которые вам помогут в будущем. Если вы находитесь в поиске работы – то эта неделя очень благоприятная для отправки резюме и прохождения собеседований.

Благоприятный день: 25 июня

Неблагоприятный день: 1 июля

Телец (21 апреля – 20 мая)

Неделя принесет вам много нового и необычного. В частности, изменения коснутся вашего финансового положения – оно существенно улучшится благодаря дополнительным заданиям или проектам на вашей работе. Если у вас есть проекты, которые раньше казались вам бесперспективными, то на этой неделе все изменится.

Также эта неделя очень благоприятная для планирования отпуска или отдыха. Лучше всего в этот период заняться бронированием жилья или составлением маршрутов. Есть большая вероятность попасть на приятные скидки, которые уберегут ваш бюджет.

Выходные лучше всего провести дома и завершить все бытовые дела, которые накопились. Особенно удачной будет генеральная уборка или работа в саду.

Если вы сейчас находитесь в поисках новой работы – то на этой неделе вас ожидает существенный прогресс в этом деле. Вторая половина недели благоприятна для новых начинаний. Особенно, это касается учебы. Не избегайте встреч с новыми людьми, а также деловых переговоров – есть большая вероятность, что они положительно скажутся на вашей карьере.

Благоприятный день: 29 июня

Неблагоприятный день: 27 июня

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Эта неделя для вас пролетит с необычайной скоростью – дни будут насыщены событиями, изменениями и новыми встречами. Вам придется много работать и, возможно, даже задерживаться за работой допоздна. Но результат такой усердной работы не заставит себя долго ждать – вы получите повышение либо сможете улучшить свое финансовое положение.

Вас ожидают неожиданные расходы на ваш дом – ремонт, мебель или просто обустройства пространства. Не бойтесь купить что-то дорогое, если вы сделаете покупку на этой неделе – то вещь прослужит вам очень долго. В то же время вам стоит воздержаться от займов на этой неделе, ведь это может испортить отношения с близким вам человеком.

На выходные лучше спланировать себе отдых в тесном кругу, чтобы отдохнуть от насыщенных будней. Но во время путешествий, на отдыхе, на природе будьте очень внимательны. Ведь есть достаточно высокая вероятность заболеть или даже подхватить инфекцию. Если чувствуете, что ваше здоровье ухудшилось – немедленно обратитесь к врачу.

Одинокие представители Знака имеют большие шансы встретить свою вторую половинку. Это произойдет во время встречи со старыми друзьями и знакомыми. Поэтому не отказывайтесь от таких предложений.

Благоприятный день: 1 июля

Неблагоприятный день: 25 июня

Рак (22 июня – 22 июля)

Эта неделя будет для вас успешной абсолютно во всем. На работе у вас наконец закончится поток дел, которые вам не нравилось выполнять, и вы сможете размеренно и спокойно приступать к выполнению более приятных дел. Больше времени общайтесь со своими коллегами и позвольте себе в течение рабочего дня переключаться на беседы или просто на кофе. Это позволит снять градус напряжения и поможет вам расслабиться.

Вторую половину недели нужно провести в путешествии. Если есть возможность – отправляйтесь в далекое путешествие, если же нет – устройте отдых за городом или даже в парке. Соберите вокруг себя самых близких друзей, разговоры и атмосфера насытят вас положительными эмоциями и вы еще долго будете вспоминать этот день.

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Не отказывайте себе в удовольствии потратить деньги на крупные покупки. Эта неделя для этого очень благоприятная – купленные вещи прослужат очень долго.

Также эта неделя очень успешная для поиска или смены работы. Не отказывайтесь от предложений, которые поступают, или собеседований, куда вас приглашают. Если же вы только в начале пути – то первая половина недели очень благоприятна для формирования и подачи резюме.

Благоприятный день: 26 июня

Неблагоприятный день: 30 июля

Лев (23 июля – 23 августа)

Вам стоит больше беспокоиться о своем здоровье – физическом и психологическом. В последнее время у вас накопилось много негатива, который лучше выпустить через спорт. Начните бегать, заниматься йогой или любым другим видом спорта и вы почти сразу почувствуете улучшение настроения и общего самочувствия.

Выходные лучше всего провести с второй половинкой. Совместная работа дома, на кухне или в саду же позволит вам укрепить ваши отношения и спланировать ближайшее будущее. Если у вас есть конфликты – обсудите их и попробуйте найти решение, которое бы устроило вас обоих.

На работе у вас появится новый проект, который поможет вам достичь превосходных результатов. Не бойтесь брать на себя ответственность – вы справитесь с задачей лучше. Также не забывайте обращаться за помощью к коллегам – так вы сможете улучшить свой имидж внутри компании.

Шумных компаний лучше избегать. Вы можете встретить людей, которые вам не очень нравятся и которые будут приносить только негатив.

Благоприятный день: 25 июня

Неблагоприятный день: 29 июня

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Эта неделя будет довольно сложной и очень насыщенной, но вам хватит сил разобраться со всеми делами. В середине недели вас ожидает крупная ссора с любимым человеком. Свои эмоции вам нужно держать под контролем, чтобы не обострять ситуацию, которая сложилась. Холодный ум и спокойный разговор помогут уладить конфликт.

На работе во второй половине недели вас также ожидает не очень приятная ситуация. Поэтому старайтесь не впутывать себя в сплетни и сохраняйте нейтральную позицию. Эмоциональность и крики могут привести даже к увольнению. Поэтому следите за своим поведением и не позволяйте себе лишнего.

Особое внимание нужно уделить вашему здоровью. Если вас что-то беспокоит – немедленно обратитесь к врачу или займитесь профилактикой. Придерживайтесь правильного питания, избегайте тяжелой пищи, ведь возможны проблемы с пищеварительной системой. Также стоит отказаться или ограничить употребление алкоголя. Кроме пагубного воздействия на ваше здоровье, это может привести также к необдуманным поступкам, о которых вы будете долго жалеть.

На этой неделе не берите деньги в долг и не одалживайте. Вы можете попасть в махинацию и никогда не вернуть себе средства. Будьте осторожны на улице, есть большая вероятность кражи.

Благоприятный день: 1 июля

Неблагоприятный день: 25 июня

Весы (24 сентября – 23 октября)

Неделя принесет вам много приятных новостей, ярких и незабываемых событий и непредсказуемых моментов, которые вы будете помнить еще очень долго. Не отказывайте себе в спонтанных решениях – это будет иметь положительный эффект. Но от спонтанных покупок лучше отказаться – эта неделя довольно тяжелая в финансовом плане.

Вероятны незапланированные расходы на ремонт в доме или автомобиля. Вам придется потратить существенную сумму, но брать кредит – не стоит. Это может негативно отразиться на вашем финансовом положении в ближайшие несколько месяцев. Если все таки думаете о долге – лучше одолжите у родственников или близких людей, в которых вы уверены.

Также вам придется много работать. Не исключено, что вы будете засиживаться допоздна на рабочем месте. Не забывайте делать перерывы и правильно питаться, потому что в противном случае – проблем со здоровьем не избежать.

Выходные проведите на свежем воздухе в кругу близких. Также стоит подумать о занятиях спортом – вам необходима физическая нагрузка, чтобы улучшить самочуствие и ваше настроение.

Благоприятный день: 26 июня

Неблагоприятный день: 28 июня

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Эта неделя будет богата на бурные эмоции, которые будут связаны с вашей личной жизнью. Одинокие представители Знака могут влюбиться и сразу погрузиться в чувства. Те, кто уже имеет пару, смогут пережить те моменты, которые напомнят им о чувстве влюбленности, которое поглощает полностью и с головой.

Вы можете сами стать инициатором этого. Устройте романтический ужин, приготовьте подарки или просто проведите вечер полностью наедине без телевизора и смартфонов. Это поможет вам вспомнить, почему вы до сих пор вместе и за что так любите друг друга.

Вторая половина недели очень благоприятна для переговоров и деловых встреч. Ваша инициатива получит поддержку и вы смело сможете претендовать на повышение. Уже в ближайшее время вы почувствуете существенное улучшение вашего финансового положения. Есть шанс выиграть или получить неожиданную прибыль.

Выходные – очень благоприятное время для реализации планов, связанных с отдыхом. Планирование или покупка билетов – обернутся успехом и вы попадете на очень хорошее предложение, которое сэкономит ваш бюджет.

Благоприятный день: 27 июня

Неблагоприятный день: 25 июня

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Вам нужно обеими руками хвататься за все новое, прибыльное и оригинальное. Вы еще раз убедитесь, что работа может приносить не только деньги, но и удовольствие. Будьте активными и проведите переговоры, которые давно планировали. Все начинания на работе увенчаются успехом и вы сможете существенно просунуться в карьере.

Семейным людям придется заниматься детьми и домом. Это лучше сделать во второй половине недели. Также стоит уделить внимание домашним делам – сделать мелкий ремонт, особенно, обратите внимание на сантехнику.

В течение недели вам необходимо позаботиться о наличие финансов. Они могут понадобиться для решения вопросов имущества, недвижимости и ремонта. Сбережения понадобятся уже в ближайшее время. Будьте осторожны с банковскими операциями – есть риск потерять часть средств.

Начните более активно следить за здоровьем – пересмотрите питание, добавьте в свой распорядок дня физическую нагрузку.

Благоприятный день: 1 июля

Неблагоприятный день: 27 июня

Козерог (22 декабря – 20 января)

Эту неделя будет насыщенной новыми свершениями и положительными эмоциями. Вы успешно закончите дело, в которое вложили много сил и времени. В обучении вас ожидают неожиданные результаты – вся ваша работа на протяжении последнего времени окупится сполна.

Вторую половину недели посвятите обустройству своего дома. Это время очень благоприятное для уборки и мелкого ремонта. Можете смело совершать крупные покупки, вещи прослужат вам очень долго и вы получите большое удовольствие.

Одинокие представители Знака будут получать много внимания от знакомого/знакомой. Есть большая вероятность, что ваши отношения сложатся лучше с человеком, который живет рядом с вами. Смело приглашайте его к себе в гости и не бойтесь действовать первым.

Не отказывайтесь от отдыха или посещения каких-либо мероприятий. Каждое такое событие принесет вам массу эмоций и незабываемые ощущения. Не жертвуйте собой ради работы, сейчас вам нужно больше времени уделять себе и собственному спокойствию и гармонии.

Благоприятный день: 26 июня

Неблагоприятный день: 25 июня

Водолей (21 января – 20 февраля)

Первая половина недели заберет у вас много драгоценной энергии, которую планировалось потратить на отдых, хобби и свидания. Лечение хронического заболевания, частые поездки, важные разговоры и денежные затраты – свалятся на голову очень неожиданно. Не паникуйте и попробуйте проанализировать каждый ваш шаг. При правильной планировке вашего времени вы сможете легко со всем справиться.

Также стоит решить все рабочие вопросы и не допускать конфликтов с коллегами и начальством. Появится шанс заработать приличную сумму, главное, оказаться в нужном месте и в нужное время.

На неделе нагрянут гости из другого города. Ваши планы сорвутся, но зато вас ожидает общение с приятными людьми и сполна компенсирует все ваши волнения.

Благоприятный день: 25 июня

Неблагоприятный день: 28 июня

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Любовь и все, что с ней связано – вот, что будет стоять на плане всю неделю. Даже работа не будет вас так волновать. Но будьте осторожны – есть риск потерять работу из-за вашей несосредоточенности и невыполнения обещаний. Ищите баланс между работой и домом и тогда все невзгоды вас обойдут стороной.

Эта неделя окажется удачной для одиноких Рыб. Есть возможность встретить вторую половинку, задуматься о семье и детях. Не бойтесь делать первый шаг и брать инициативу на себя. Партнер, которого вы встретите на этой неделе, будет тем, с кем вы сможете построить крепкую семью.

Ожидаются частые командировки, перелеты и общение с новыми людьми. Неделя идеально подходит для того, чтобы оказаться в центре внимания и посетить культурные мероприятия. Осторожнее с принятием солнечных ванн – есть риск существенно навредить вашей коже.

Благоприятный день: 27 июня

Неблагоприятный день: 1 июля