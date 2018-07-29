Первая неделя августа – это благоприятное время не только для решения рабочих проблем, но и для некоторых знаков Зодиака это время, когда можно кардинально изменить свою жизни и личные отношения. Гороскоп на неделю 30 июля – 5 августа 2018 для всех знаков Зодиака разнится своими прогнозами, но в прогнозах больше позитива, чем негатива.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 30 июля – 5 августа 2018 для всех знаков Зодиака далее в материале.

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Гороскоп на неделю 30 июля – 5 августа 2018 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 30 июля – 5 августа 2018 для Овна

Последний месяц лета – благоприятное время для того, чтобы еще успеть взять отпуск. Поэтому в первую неделю августа вам нужно спланировать поездку – решите все незавершенные дела, взять билеты, позаботиться о жилье и тому подобное.

На работе вам нужно сконцентрировать свое внимание на незавершенных делах. Иначе вы можете вступить в конфликт с коллективом и начальством. Если же вы приложите все усилия и проявить инициативность – то есть большая вероятность карьерного роста. Финансовые дела в период с 30 июля по 5 августа пойдут в гору. Вы получите неожиданную награду за дело, которым занимаетесь уже давно.

Остерегайтесь ваших близких друзей – на этой неделе вас может предать тот, от кого вы этого меньше всего ожидаете. Поэтому держите все свои планы при себе и будьте очень внимательны к своему окружению.

На выходных вам лучше заняться творчеством и купить лотерейный билет – выигрыш может оказаться неожиданным и большим.

Благоприятный день: 30 июля

Неблагоприятный день: 4 августа

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 30 июля – 5 августа 2018 для Тельца

На этой неделе прекрасно сложатся деловые поездки, переговоры и все, что касается документов. Период с 30 июля по 5 августа благоприятный для подачи документов на визу.

В среду вас может ожидать не очень приятная ситуация, связанная со знакомыми. Но не паникуйте, все решится очень быстро. Стрессовые ситуации могут сложиться и в личной жизни, но их удастся быстро решить. Старайтесь контролировать собственные эмоции и сохранять холодный ум во время споров.

Сосредоточьтесь на питании и спорте. Это поможет вам чувствовать себя гораздо лучше и даже больше успевать по работе. В среду и четверг воздержитесь от крупных покупок, потому что есть риск приобрести некачественный товар.

Выходные посвятите отдыху и саморазвитию. Если вы планируете посещать курсы или менять работу – лучше спланировать все дальнейшие шаги в субботу.

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Благоприятный день: 1 апреля

Неблагоприятный день: 4 апреля

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 30 июля – 5 августа 2018 для Близнецов

Чтобы эта неделя принесла вам много радости и положительных эмоций, вам нужно быть внимательным и чуткими к окружающим. Не забывайте о своих друзьях и близких, лучше всего, если вы удивите их незапланированным ужином и символическими подарками.

Путешествия и серьезные разговоры или переговоры не принесут желаемого результата в этот период, поэтому их лучше отложить до более благоприятного времени. Особенно неблагоприятные дни для деловых переговоров – понедельник и вторник. Не исключено, что к вам наведаются дальние родственники.

Период с 30 июля по 5 августа хорошее время для отдыха на природе, работы на даче и шопинга. Есть риск быть обманутым со стороны вашего окружения, поэтому внимательно проверяйте все предложения, которые будут поступать.

Эта неделя заставит вас по-другому отнестись к распределению финансов. Если у вас есть цель – начните откладывать деньги уже сейчас. От больших и габаритных покупок на этой неделе стоит отказаться.

Благоприятный день: 3 августа

Неблагоприятный день: 1 августа

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 30 июля – 5 августа 2018 для Рака

На работе вас сейчас окружают много нововведений, но все они со временем будут иметь хороший для вас результат. Среда – Благоприятный день для планирования рабочих моментов, проведения совещаний и переговоров и так далее. Также на работе во второй половине недели вас ожидают приятные новости. Поэтому не теряйте инициативности и попробуйте искать новые точки соприкосновения с вашим начальством.

В первой половине недели спланируйте себе отдых на выходные. Вы сможете воплотить все, что запланировали и обойдетесь без непредсказуемых моментов. Погода на выходных будет радовать, поэтому смело отправляйтесь на природу или к водоему.

В конце недели вас ожидают финансовые поступления, которые следует потратить на отдых. Позитивной темой этой недели может стать ваше личностное развитие через творческую активность. Уверенность в себе позволит вам ставить перед собой масштабные задачи и успешно их решать. Поэтому попробуйте посвятить несколько дней только себе и любому виду творчества.

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Благоприятный день: 30 июля

Неблагоприятный день: 4 августа

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 30 июля – 5 августа 2018 для Льва

Эта неделя для вас особенно успешный в финансовых делах. На вас ожидают существенные денежные поступления, которые вы сможете отложить на будущую поездку или крупную покупку. Будьте осторожны с чрезмерной щедростью – вы можете потерять часть своих средств.

Среда – благоприятное время для работы с документами, а также с подачей документов на визу. Поэтому эти дела лучше не откладывать на потом.

Рабочие и дружеские встречи на этой неделе не принесут желаемого результата, поэтому вам лучше сосредоточиться на домашних делах и личных отношениях. Больше времени проводите дома и не отправляйтесь в путешествие самостоятельно.

На выходных – благоприятное время для любых экспериментов! В том числе удачными будут как и бытовые эксперименты, так и эксперименты с внешностью. Воскресенье посвятите домашним делам и саморазвития – читайте или сходите на мастер-класс.

Благоприятный день: 2 августа

Неблагоприятный день: 4 августа

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 30 июля – 5 августа 2018 для Девы

В первой половине недели возможны финансовые проблемы, однако уже в четверг удастся найти выход из положения. Вероятно, вы найдете дополнительный источник доходов. Поэтому не отказывайтесь от выгодных предложений по работе. При этом не прибегайте к займам, потому что вы не сможете вовремя рассчитаться.

В период с 30 июля по 5 августа будьте осторожны с занятием спортом и физическим трудом. Есть риск получить травму или страдать от чрезмерного переутомления.

Домашние дела лучше всего решить в четверг, а вот субботу посвятите собственным делами – покупками, смене прическе и тому подобное. Если у вас есть незавершенные дела на работе или же не выполнены обещания перед друзьями – воскресенье посвятите выполнению этим делам. Вас ожидает успех, а результат не заставит себя долго ждать.

Благоприятный день: 5 августа

Неблагоприятный день: 1 августа

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 30 июля – 5 августа 2018 для Весов

Эта неделя очень благоприятна для общения. Чаще выходите из дома, а если это невозможно – общайтесь в сети. Не исключено, что вы сможете таким образом помочь себе в работе. Не исключено даже повышение на работе. Одинокие представители знака могут на этой неделе встретить свою вторую половинку.

Вас пригласят на мероприятие, на котором вы можете потратить слишком много средств. Поэтому возьмите с собой фиксированную сумму, которую планируете потратить и не больше. Не стоит в этот период тратить сбережения, ведь до конца месяца они вам еще понадобятся.

Женщинам на этой неделе рекомендуется быть осторожнее во время домашних дел. Пристальное внимание стоит обратить на средства бытовой химии. Романтические отношения будут омрачены бытовыми конфликтами, поэтому именно этому стоит посвятить выходные. Отложите все поездки, запланированные встречи и проведите больше времени дома с вашей второй половинкой.

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Благоприятный день: 4 августа

Неблагоприятный день: 31 июля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 30 июля – 5 августа 2018 для Скорпиона

Ваша склонность к стремительному принятию решений приведет к тому, что многие детали останутся за кадром, поэтому возникнут неожиданные препятствия. Начало недели вас порадует: вы познакомитесь с интересными людьми, совершите увлекательную поездку и помиритесь с тем, с кем давно имеете конфликт.

Во второй половине рабочей недели настроение могут испортить неожиданные новости, но ненадолго. Период до 5 августа благоприятный для смены места работы, прохождения собеседований и подачи резюме.

Есть риск ухудшения вашего здоровья. Поэтому старайтесь правильно питаться, откажитесь от фаст-фуда и алкоголя. Также рекомендуется добавить в свой распорядок дня физические нагрузки. Особенно полезным будет бег.

На выходных устройте себе отдых в семейной обстановке, или в кругу близких друзей. Уделите достаточно времени своим близким – проведите совместный вечер с родителями или второй половинкой.

Благоприятный день: 31 июля

Неблагоприятный день: 3 августа

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 30 июля – 5 августа 2018 для Стрельца

Держите все свои планы при себе и не рассказывайте о них людям, которым не очень доверяете. Ведь это может принести негативные последствия. Не исключено, что на этой неделе у вас может оказаться крупная сумма денег – не тратьте все сразу, а детально продумывайте каждую свою покупку.

Эта неделя очень благоприятное для воплощения всех рабочих планов – перед вами откроются большие перспективы. Придется пожертвовать свободным временем и выходными ради работы, но результат будет вас радовать еще очень долго.

Не стоит отталкивать человека, который проявил к вам интерес, вероятно, что при ближайшем знакомстве все сложится наилучшим образом. Также не стоит забывать о собственном здоровье. Наиболее эффективным для вас будут водные процедуры – сходите в бассейн или баню.

Благоприятный день: 5 августа

Неблагоприятный день: 2 августа

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 30 июля – 5 августа 2018 для Козерога

Неделя окажется для вас удивительно удачной! Больше всего сюрпризов стоит ожидать в личной жизни – ваше недавнее знакомство перерастет в большое и светлое чувство любви. Человек, который сейчас рядом с вами, ждет от вас внимания, чуткости и нежности. Не оставляйте его потребности без ответа, и вы сможете построить крепкие и долговременные отношения.

На работе дела также пойдут в гору – ваши личные проекты очень понравятся начальству. А значит не исключено, что вас ожидает неожиданное денежное поступление.

Пятницу проведите в кругу близких друзей. Приятное общение принесет массу удовольствий и поможет упорядочить свои мысли. А вот выходные лучше всего посвятить романтическим встречам или совместным поездкам.

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Благоприятный день: 4 августа

Неблагоприятный день: 31 июля

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 30 июля – 5 августа 2018 для Водолея

Особое внимание на этой неделе нужно обратить на вопросы, связанные с работой. Это благоприятное время для карьерных сдвигов. Поэтому не упускайте возможность пообщаться с коллегами или своим начальником.

От гнетущих воспоминаний и плохого настроения на этой неделе у вас не будет и следа. В решении этих проблем вам поможет знакомый, от которого вы не ожидали такого доброго поступка. Постарайтесь ограничить себя от суетливых дел и общения с людьми, которые вам не нравятся.

Не стоит во второй половине недели отправляться в дорогу или путешествие с очень шумной и большой компанией. Вам нужно на этой неделе больше времени проводить в одиночестве, особенно, если внутренние резервы исчерпаны.

Привести мысли в порядок и успокоить нервы поможет спорт и долгие прогулки на свежем воздухе.

Благоприятный день: 31 июля

Неблагоприятный день: 3 августа

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 30 июля – 5 августа 2018 для Рыб

Эта неделя для вас будет тяжелой и утомительной, ведь на вас свалятся очень много дел по работе. Однако уже в пятницу вам удастся все решить и избавиться от груза невыполненных дел.

Главный акцент этой недели сделайте на духовный рост и обучение. Не отказывайтесь от новых знакомств, ведь некоторые из них вам понадобятся уже в ближайшее время.

Вторая половина недели благоприятна для поездок, в том числе за границу. В среду и четверг займитесь своими финансами и начните экономить. Сэкономленные деньги вам понадобятся уже совсем скоро.

Благоприятный день: 4 августа

Неблагоприятный день: 1 августа