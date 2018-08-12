Гороскоп на 12 августа для всех знаков зодиака предполагает особенно удачный день для родившихся под знаком Рыб, а вот представителям знаков Весы и Водолей стоит быть особенно внимательными в быту. Читайте гороскоп на 12 августа для всех знаков зодиака дальше в материале.

В этот день следует быть осторожным с деньгами – желательно отказаться от заимствований. В то же время день благоприятен для переездов, перестройки – пространства, отношений. В любовных делах в этот день можно смело полагаться на свое сердце. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделю 6 – 12 августа 2018 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 12 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 12 августа 2018 для Овна

Овнам этот день рекомендуется провести в покое и при возможности в одиночестве. Ни в коем случае не суетитесь – вряд ли вы найдете достаточно сил, чтобы справиться с бездумной беготней и исправлением дел, сделанных спустя рукава.



Вероятно, сегодня вы быстрее, чем всегда, уставать. Найдите время для отдыха, благоприятными будет выезд из дома в тихую местность.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 12 августа 2018 для Тельца

Астрологи рекомендуют посвятить день налаживанию новых связей, вдумчивому общению. Стоит помнить, что слова в этот день будут иметь особое значение, поэтому их следует тщательно подбирать. Те, кто сегодня заболеют, имеют шансы на быстрое выздоровление.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 12 августа 2018 для Близнецов

Сегодня Близнецам может выпасть пойти на шумную пирушку – от такого предложения лучше отказываться. Однако вечер в тихой компании друзей пройдет удачно.



Позвольте себе полноценный отдых. Особенно, если неделя у вас получилась не из легких. Учтите, что время сейчас благоприятное для путешествий и познания нового.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 12 августа 2018 для Рака

Этот день желательно провести в движении, ведь сегодня вокруг будет витать много энергии, которую непременно стоит задействовать. Астрологи рекомендуют заняться спортом – побегайте, покатайтесь на велосипеде.

Читайте также: Гороскоп на 2018 год Желтой Собаки: чего ожидать всем знакам Зодиака

День плох для стрижек, однако красить волосы все же сегодня нельзя. Пойдут на пользу и косметологические процедуры, а то и контрастный душ.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 12 августа 2018 для Льва

В отношениях с любимым человеком стоит ждать обострений. Придется проявить большое терпение, чтобы не попасть в эффектный скандал. Впрочем, если терпеть вам уже осточертело можете попробовать и выяснить отношения. Однако криком сделать это эффективно не получится, только соседей порадует.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 12 августа 2018 для Девы

Астрологи рекомендуют заняться домашними заданиями, покупками, наведением порядка в делах. Характерными для этого воскресенья могут быть частые смены настроения, поэтому не берите глубоко в душу чужие выбросы в вашу сторону.



Без осложнений будут удаваться организаторские дела и задачи на саморазвитие.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 12 августа 2018 для Весов

На Весов неожиданно может навалиться водоворот эмоций – не бойтесь терять голову, все же уже выходные! Дома предусмотрительно выполните всю работу в первой половине дня, чтобы после обеда иметь время на гуляния.



У представителей этого прекрасного знака сегодня день будет полон ярких и искренних чувств – повышенная эмоциональность будет иметь положительный характер. За серьезные дела вам может и не слишком захочется браться – что поделаешь, день такой!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 12 августа 2018 для Скорпиона

Астрологи рекомендуют Скорпионам взяться за составление плана на ближайшие дни, а то и месяцы. Разберитесь со своими финансами, желаниями, задачами.



Четкое понимание ситуации поможет вам на пути к реализации мечты и замыслов.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 12 августа 2018 для Стрельца

Для Стрельцов, которые из-за высокой занятости работой или учебой пренебрегали личной жизнью, сегодня будет хорошая возможность исправить ситуацию. Поговорите искренне с близкими людьми – есть высокая вероятность того, что они встретят ваши откровения положительно и подарят вам заряд тепла и вдохновения.



Постарайтесь провести как можно больше времени вне экрана смартфона, компьютера или телевизора. Расширьте свой круг общения в оффлайне.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 12 августа 2018 для Козерога

Финансовая сторона жизни Козерогов сегодня может претерпеть существенные изменения – как в положительную, так и в отрицательную сторону. Доверчивость в вопросах денег сегодня будет лишней – постарайтесь думать рационально, чтобы не стать жертвой чужих махинаций.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 12 августа 2018 для Водолея

Предсказуемость это хорошо, но до определенного предела. Позвольте себе немного вырваться из рутины и превратиться в хулигана – полусерьезное отношение к жизни сегодня может показать вам новые интересные возможности.



Сделайте что-то необычное и попробуйте вырваться из рутины. Можете смело решаться на что-то новое и попробовать поэкспериментировать. День хорош для любых изменений, при этом сегодня не обязательно выходить из дома – главное не просиживать все время на диване.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 12 августа 2018 для Рыб

День лучше посвятить родным и близким. Благоприятное время для отдыха на природе – выберитесь вместе с семьей или вашим партнером. В такой обстановке вы сможете не только достаточно отдохнуть от работы, но и решить насущные домашние дела без лишних эмоций.