Гороскоп на сегодня, 14 июля 2018 года, предусматривает удачный день для подведения итогов и налаживания дел по дому. Без особых хлопот пройдут и поездки и встречи с родными. Читайте гороскоп на 14 июля 2018 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Астрологи рекомендуют найти время на себя даже тем, кому в эту субботу придется поработать. Два-три часа покоя придадут сил и помогут обрести внутреннюю гармонию. За покупками стоит отправляться лишь по острой необходимости, зато лучше больше времени побыть на природе. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 14 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам стоит отдаться целиком и полностью чувству, которое их увлечет. Смело погружайтесь в работу с головой – результат придет непременно! То же самое касается амурных дел и творчества.

Также удачными будут и поездки. Тем, кто запланировал выезд из родных мест, будет сопутствовать удача. К Овнам, которые в вечер 14 июля, останутся дома могут наведаться долгожданные гости.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам сегодня астрологи рекомендуют заняться духовным развитием и исследовать собственные возможности. Рекомендуется составить план действий, которые нужно выполнить, чтобы достичь своих мечтаний и планов.

Любовный гороскоп 14 июля особых сюрпризов не предвещает. Тем, у кого есть пара, стоит подумать о романтическом ужине. Сегодня разрешен алкоголь.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам сегодня следует внимательно наблюдать за содержанием того, что они едят. Существует большой риск пищевых отравлений. Внимательно читайте этикетки, перед тем как покупать продукты. Отдайте предпочтение ужину дома. Осторожность не помешает и с лекарствами – самолечение может привести к обострениям.

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Также астрологи имеют предостережения относительно финансовых дел и рекомендуют быть внимательными, ведь даже небольшая оплошность может привести к финансовым потерям.

Рак (22 июня – 22 июля)

Сегодня дела хорошо пойдут у Раков-финансистов, вероятно, что удастся вернуть долг, о котором вы уже почти забыли.

Из-за высокого шанса невнимательности, астрологи рекомендуют в этот день Ракам воздерживаться от категорических суждений и важных решений. Уделите больше времени на отдых и восстановление сил.

Лев (23 июля – 23 августа)

Тщательно контролируйте свои нападения уязвимости – ссоры дома вам ни к чему. В деловых делах стоит действовать с осторожностью и тактом – избыточное давление и упорство могут иметь негативные последствия.

Романтические свидания сегодня будут протекать спокойно и без эксцессов, впрочем неразговорчивым Львам лучше перенести амурные дела на другой день. Высокие шансы, что вы промолчите весь вечер.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам сегодня будет удаваться работа, за которую нужно браться руками, а не головой. Мелкие ремонты дома, работа в саду – это то, чему сегодня надо отдать предпочтение.

В этот день астрологи рекомендуют быть осторожным со своим здоровьем, избегать подозрительных и тяжелых продуктов, самолечение и экстремальных ситуаций.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам сегодня хорошо получиться сосредотачиваться на духовных вопросах. Рекомендуется хорошо выспаться, больше отдыхать и никуда не спешить. В противном случае имеете шансы чувствовать себя вялым и изнуренным.

Покой и уединение – это то, на что сегодня астрологи рекомендуют Весам потратить свое свободное время. Впрочем при хорошем настроении можно и отправиться на пирушку, и заняться интересными делами в компании добрых друзей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Сегодня для Скорпионов наступило идеальное время для наведения порядка – помойте окна, полки, хорошо проветрите помещение. Очищение пространства положительно повлияет на ваше самочувствие и позволит заодно навести порядок и в своей голове.

Также в этот день Скорпионы имеют высокие шансы увидеть людей, встреча с которыми давно переносилась из-за самых разнообразных обстоятельств.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Большие проекты Стрельцам лучше сегодня не начинать – есть большие шансы испытать эмоциональный срыв, чем положительный результат. Лучше доделывайте старые "хвосты" и дела, которые не требуют чрезмерной физической активности.

Ощутимый результат принесут занятия, направленные на самопознание. Выделите немного времени для размышлений о жизни и медитации, самоуглубление пойдет на пользу.

Козерог (22 декабря – 20 января)

В трудолюбивых Козерогов сегодня не будет времени на отдых. Вам понадобится задействовать всю вашу ловкость, чтобы справиться с запланированным и получить желаемый результат.

Удача будет сопутствовать тем, кто не довольствуется достигнутым и стремится развиваться.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Время благоприятное для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем. Воплощение задуманного приведет к желаемому результату. При этом расход сил и энергии с вашей стороны покажется минимальным.

Если затянула обыденность и вы нуждаетесь в изменениях – придумайте интересный досуг. Не стоит ожидать, что жизнь сама начнет меняться. Возьмите дело в свои руки, обзвоните друзей и у вас точно появится интересный план на вечер, а то и на уикенд.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Для Рыб в этот день могут быть характерные эмоциональные вспышки. Чтобы не случалось конфликтов и травмоопасных ситуаций постарайтесь держать себя в руках. Когда заметите, что начинаете "закипать" – отойдите в сторону, сосчитайте до десяти или попейте воды. Так вы сможете избежать нежелательной ссоры и конфронтации.