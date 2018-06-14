Гороскоп на сегодня, 14 июня 2018 года, предусматривает испытания Водолеям, а вот Девам может повезти. В целом же день обещает быть неспокойным. Читайте гороскоп на 14 июня 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день астрологи не рекомендуют чрезмерно нагружать себя тяжелой физической работой. Также желательно воздержаться от алкоголя, сигарет и тяжелой пищи. Желательно заняться планированием и бережно относиться к здоровью. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 14 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам сегодня следует во всем соблюдать меру и внимательно наблюдать за положением дел, которые происходят вокруг. Вероятно, что в голову вам придет содержательная и плодотворная идея, реализацию которой вы сможете начать уже со дня на день.

Во время занятий спортом будьте осторожны, не забывайте про разминку и правила безопасности.

Телец (21 апреля – 20 мая)

В этот день Тельцы могут получить деловое предложение, соглашаться на которое сразу же не стоит. Внимательно взвесьте все за и против, высоки шансы, что конечный результат будет не таким уж и выгодным для вас.

Будьте внимательны с едой – избегайте тяжелых, острых и пересоленных блюд. Также сегодня для Тельцов возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве, поэтому старайтесь сохранять спокойствие и избегать напряженных разговоров.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

День будет удачным для Близнецов, которые имеют творческие профессии. Возможен мощный прилив вдохновения, который позволит доделать работу, которую откладывали в ящик не один день. Несмотря на то, что день будет более удачным для художественной, чем для бизнес работы, финансовых коллапсов возникать не должно.

Рак (22 июня – 22 июля)

У Раков сегодня высокие шансы попасть под влияние собственных иллюзий. Самообман вряд ли будет иметь хорошие последствия, а потому отдавайте предпочтение, пусть и не самому милому сердцу, но все же самому логичному решению.

Вероятно, что на вас сегодня навалится немало соблазнов. Не поддавайтесь на служебный роман – он имеет шансы закончиться очень быстро и подорвать вашу репутацию.

Лев (23 июля – 23 августа)

Деловые договоренности, заключенные сегодня, уже завтра могут обернуться зыбкой неопределенностью. Поэтому важные дела лучше обсуждать в другой день – сейчас займитесь лучше текущими задачами.

Если все же заключения договоренностей не избежать – постарайтесь взвешивать не только рациональные доводы, но и прислушиваться к своей интуиции.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Сегодня на работе не лучшее время для индивидуальной работы – возьмитесь за дела, которые требуют командной работы. Впрочем общение со старшими людьми может протекать достаточно сложно – старайтесь не конфликтовать и быть снисходительным.

Важно не забывать о чувстве меры – переедание и жадность приведут к плохим последствиям.

Весы (24 сентября – 23 октября)

У Весов сегодня будет много сил, как на конец рабочей недели. Смело беритесь за дела – дела вам будут удаваться как никогда успешно. Усердная работа поможет укрепить ваш статус и улучшить перспективы на увеличение прибылей.

По возможности астрологи рекомендуют сегодня заняться спортом, это хорошо скажется на здоровье и поможет снять напряжение.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

День плохой для служебных командировок и начала новых проектов, а вот с финансами проблем не будет возникать. На работе возможна приятная новость – вполне возможно, что она будет касаться увеличения ваших доходов.

У одиноких Скорпионов высокие шансы встретить человека, с которым завяжутся романтические отношения. На алкоголь астрологи налегать не рекомендуют.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцам сегодня вряд ли захочется тратить время на пустые разговоры. Вероятно, вы пожелаете просто посидеть в тишине и ни о чем не думать, чем втягиваться в беседы.

Постарайтесь понятно объяснить окружающим ситуацию, иначе есть шансы, что они воспримут вас за высокомерного персонажа. Впрочем, это прежде всего их проблемы, а не ваши.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Сегодня с Козерогами злые шутки могут играть ошибки прошлого. Вероятно, людям захочется вспомнить ваши старые грехи и упрекнуть ими. Постарайтесь не обращать внимание на таких личностей и не принимать их мнение во внимание. Всем свойственно ошибаться, и старые ошибки не могут быть причиной для упреков в настоящем.

Астрологи рекомендуют не забывать о легкиом занятии спортом и предостерегают от злоупотребления жирными продуктами, алкоголем, табаком.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Сегодня желательно не ссориться с окружающими, а если вы уже с кем-то поссорились – миритесь. Для Водолеев день благоприятен для выполнения обещаний, в том числе и давних.

От заключения важных сделок, решения финансовых вопросов лучше воздержаться.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам сегодня желательно заняться делами, связанными с наукой, искусством и любым творчеством.

Есть высокие шансы, что сегодня вам захочется вечером больше времени побыть дома. Это и не удивительно, ведь это место, где вы можете по настоящему восстановить силы.