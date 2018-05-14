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Гороскоп на 14 мая для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 14 мая для всех знаков зодиака
Гороскоп на 14 мая для всех знаков зодиака / 24 Канал

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2018 года будет благоприятным для людей, рожденных под знаками Близнецов и Водолеев, а вот у Стрельцов могут возникать трудности. В целом день обещает быть довольно удачным и полным положительных моментов. Читайте гороскоп на 14 мая 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня смело можно браться за начало ремонта – квартиры или машины. По прогнозам астрологов хорошо будут удаваться и домашние дела. Также успех будет сопутствовать и людям, которые задумали пойти на романтическое свидание – время благоприятно для начала новых и укрепления давних отношений.

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Гороскоп на 14 мая для всех знаков зодиака


Овен (21 марта – 20 апреля)

Сегодня вас могут порадовать приятным известием деловые партнеры или коллеги по работе. Вероятно, новость станет для вас неожиданностью.

Хороший день для занятия спортом и постановки перед собой новых целей. Если вы уже давно планировали, но никак не могли взяться за активный образ жизни – сейчас самое время это сделать.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцов в понедельник будет подстерегать финансовая удача – вероятно доход принесет работа, к которой вы приложились еще раньше. Также высокие шансы повышений на работе и надбавка к зарплате.

Дома вероятны приятные сюрпризы от близких людей – то ли вкусный ужин, то ли радостная весть.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Сегодня обстоятельства будут складываться наилучшим образом для Близнецов – и личные, и деловые партнеры будут проявлять понимание и не будут препятствовать вам воплощать задуманное.

Вероятно, вам будет трудно усидеть на месте – воспользуйтесь этой бурей энергии и направьте ее в конструктивное русло. Займитесь собственным здоровьем, возможно, сейчас самое время подумать о спорте.

Рак (22 июня – 22 июля)

Сегодня ваша помощь может понадобиться близким вам людям – беритесь за это дело без сомнений. На конфликты не идите, в споры также встревать не стоит, а тем более забудьте о провокациях. Лучше молча помогите.

Выполненные дела принесут немало радости и удовольствия, но будьте внимательны и сумейте вовремя спрятать кошелек, чтобы на радостях не потратить слишком много денег.

Лев (23 июля – 23 августа)

У Львов сегодня очень благоприятный день для визитов к косметологам, стоматологам или врачам. Если у вас есть потребность попасть на прием к специалисту – не медлите.

Все денежные дела сегодня будут налаживаться без лишних хлопот, конечно при условии, что вы не будете лениться и ждать легкие деньги.

Дева (24 августа – 23 сентября)

На работе у Дев сегодня все пойдет по налаженной схеме – особых неприятностей или больших сюрпризов ожидать не стоит. Отношения с коллегами и начальством пройдет в дружелюбном русле, если конечно с вашей стороны нет грешков за душой.

Для Дев эффективными будут дыхательные практики, очищение с помощью сауны, бани или получасовое пребывание в теплой ванне.

Весы (24 сентября – 23 октября)

На Весов сегодня может навалится лавина работы, к которой прибавится еще и немало домашних дел. Пишите список и от пункта к пункту выполняйте запланированное.

Из сложных ситуаций вам будет удаваться выйти с высоко поднятой головой – удача будет помогать справиться с ними и улаживать мелкие конфликты.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Сегодня стоит рассчитывать на дружескую поддержку. Тем, кто задумал начало серьезных дел, как то ремонт или новые контракты, будет способствовать удача.

Не потакайте своим слабостям – лучше отложите лень на задний план и приступайте к самосовершенствованию – займитесь спортом и своим здоровьем.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Сегодня вам может быть трудно настроиться на работу – то ли из-за выходных, или просто настроение будет не к труду. Однако переломить себя все же стоит, потому что сейчас плохое время для лени.

Будьте осторожными с деньгами, особенно когда отправляетесь на шопинг. Вероятные необдуманные траты могут вас огорчить.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам можно смело браться за налаживание контактов, договоренностей, укрепление тылов – этим делам сегодня будет сопутствовать удача и они принесут положительные плоды.

Поберегите здоровье, особенно внимательно следите за тем, что едите. Чуточку осторожности, еще никогда не была лишней.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Сегодня Водолеям может прийти дельная мысль, которая в будущем будет способствовать вашему финансовому благополучию. Вы сможете воплотить свои замыслы в жизнь благодаря пониманию мотивов других и вашей интуиции.

Избегайте интриг и сплетен – это только отнимет ваше драгоценное время и энергию, лучше используйте его на себя самого.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Период благоприятен как для работы, так и для амурных дел и расслабления. Однако сейчас рассчитывайте только на себя. Такая исходная позиция может заметно улучшить ваше положение.

Деньги старайтесь беречь – расточительство это последнее, что вам сейчас нужно. А вот сил на дела не жалейте – вложенный труд воздастся сторицей.

Теги: LifeStyle Новости Украины Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
Источник: 24 Канал
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