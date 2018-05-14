Гороскоп на 14 мая для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 14 мая 2018 года будет благоприятным для людей, рожденных под знаками Близнецов и Водолеев, а вот у Стрельцов могут возникать трудности. В целом день обещает быть довольно удачным и полным положительных моментов. Читайте гороскоп на 14 мая 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.
Сегодня смело можно браться за начало ремонта – квартиры или машины. По прогнозам астрологов хорошо будут удаваться и домашние дела. Также успех будет сопутствовать и людям, которые задумали пойти на романтическое свидание – время благоприятно для начала новых и укрепления давних отношений.
Читайте также: Гороскоп на неделю 14-20 мая 2018 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 14 мая для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Сегодня вас могут порадовать приятным известием деловые партнеры или коллеги по работе. Вероятно, новость станет для вас неожиданностью.
Хороший день для занятия спортом и постановки перед собой новых целей. Если вы уже давно планировали, но никак не могли взяться за активный образ жизни – сейчас самое время это сделать.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Тельцов в понедельник будет подстерегать финансовая удача – вероятно доход принесет работа, к которой вы приложились еще раньше. Также высокие шансы повышений на работе и надбавка к зарплате.
Дома вероятны приятные сюрпризы от близких людей – то ли вкусный ужин, то ли радостная весть.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Сегодня обстоятельства будут складываться наилучшим образом для Близнецов – и личные, и деловые партнеры будут проявлять понимание и не будут препятствовать вам воплощать задуманное.
Вероятно, вам будет трудно усидеть на месте – воспользуйтесь этой бурей энергии и направьте ее в конструктивное русло. Займитесь собственным здоровьем, возможно, сейчас самое время подумать о спорте.
Рак (22 июня – 22 июля)
Сегодня ваша помощь может понадобиться близким вам людям – беритесь за это дело без сомнений. На конфликты не идите, в споры также встревать не стоит, а тем более забудьте о провокациях. Лучше молча помогите.
Выполненные дела принесут немало радости и удовольствия, но будьте внимательны и сумейте вовремя спрятать кошелек, чтобы на радостях не потратить слишком много денег.
Лев (23 июля – 23 августа)
У Львов сегодня очень благоприятный день для визитов к косметологам, стоматологам или врачам. Если у вас есть потребность попасть на прием к специалисту – не медлите.
Все денежные дела сегодня будут налаживаться без лишних хлопот, конечно при условии, что вы не будете лениться и ждать легкие деньги.
Дева (24 августа – 23 сентября)
На работе у Дев сегодня все пойдет по налаженной схеме – особых неприятностей или больших сюрпризов ожидать не стоит. Отношения с коллегами и начальством пройдет в дружелюбном русле, если конечно с вашей стороны нет грешков за душой.
Для Дев эффективными будут дыхательные практики, очищение с помощью сауны, бани или получасовое пребывание в теплой ванне.
Весы (24 сентября – 23 октября)
На Весов сегодня может навалится лавина работы, к которой прибавится еще и немало домашних дел. Пишите список и от пункта к пункту выполняйте запланированное.
Из сложных ситуаций вам будет удаваться выйти с высоко поднятой головой – удача будет помогать справиться с ними и улаживать мелкие конфликты.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Сегодня стоит рассчитывать на дружескую поддержку. Тем, кто задумал начало серьезных дел, как то ремонт или новые контракты, будет способствовать удача.
Не потакайте своим слабостям – лучше отложите лень на задний план и приступайте к самосовершенствованию – займитесь спортом и своим здоровьем.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Сегодня вам может быть трудно настроиться на работу – то ли из-за выходных, или просто настроение будет не к труду. Однако переломить себя все же стоит, потому что сейчас плохое время для лени.
Будьте осторожными с деньгами, особенно когда отправляетесь на шопинг. Вероятные необдуманные траты могут вас огорчить.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерогам можно смело браться за налаживание контактов, договоренностей, укрепление тылов – этим делам сегодня будет сопутствовать удача и они принесут положительные плоды.
Поберегите здоровье, особенно внимательно следите за тем, что едите. Чуточку осторожности, еще никогда не была лишней.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Сегодня Водолеям может прийти дельная мысль, которая в будущем будет способствовать вашему финансовому благополучию. Вы сможете воплотить свои замыслы в жизнь благодаря пониманию мотивов других и вашей интуиции.
Избегайте интриг и сплетен – это только отнимет ваше драгоценное время и энергию, лучше используйте его на себя самого.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Период благоприятен как для работы, так и для амурных дел и расслабления. Однако сейчас рассчитывайте только на себя. Такая исходная позиция может заметно улучшить ваше положение.
Деньги старайтесь беречь – расточительство это последнее, что вам сейчас нужно. А вот сил на дела не жалейте – вложенный труд воздастся сторицей.