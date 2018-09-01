Гороскоп на 1 сентября для всех знаков зодиака предполагает день с испытаниями для Овнов и Стрельцов, а вот Львам может неожиданно повезти. В общем же в этот день хорошо прибегать к физическим нагрузкам. Читайте гороскоп на 1 сентября для всех знаков зодиака дальше в материале.

Первый день осени многим может показаться не самым легким в физическом плане, впрочем по этому поводу не стоит сильно расстраиваться. Сегодня желательно больше прислушиваться к другим и меньше говорить самому, а особенно не стоит заниматься поучениями. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 1 сентября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 1 сентября 2018 для Овна

Дайте волю своему партнеру в этот день и вы будете приятно удивлены ощущением собственной свободы. Ваша любовь к тихим обидам и контролю ослабнет, поэтому внутреннее спокойствие найти будет легче.



Позаботьтесь о своем здоровье, если планировали начать заниматься спортом или бросить дурную привычку – это хороший день для начала.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 1 сентября 2018 для Тельца

В отношениях с другими у вас будет непреодолимое желание отстаивать свою позицию. Воспользуйтесь этим в уместных ситуациях.

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Семейным Тельцам слишком сильно давить на родных все же не стоит – откройте свое сердце для тепла и дайте поблажку близким, даже если они провинились.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 1 сентября 2018 для Близнецов

Близнецам сегодня желательно найти время на дела по дому – период идеально подходит как для небольших уборок, так и для перестановок в вашем доме.



Также полезно заняться бизнесом – день хорошо подходит для налаживания новых связей.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 1 сентября 2018 для Рака

Для Раков этот день хороший, чтобы заложить начало важных изменений в жизни. Время благоприятное для прощания с вредными привычками. Даже небольшие изменения начатые сегодня покажут хороший результат.



Важно в этот день двигаться и не засиживаться на месте.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 1 сентября 2018 для Льва

Этот день принесет вам гору положительных эмоций, особенно, если вы проведете его с друзьями, оторвавшись от обыденности. Впрочем рутинные дела вас тоже не будут подавлять, потому даваться легко и непринужденно.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 1 сентября 2018 для Девы

В отношениях с другими стоит проявить бескорыстие и постараться глубже понять их желания и потребности. Помните: все, чем вы поделитесь, вернется к вам, но в другой форме.



Ближе к вечеру следует избегать мест массового скопления людей. Особенно, если вы чувствуете, что не в силах быть осторожными.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 1 сентября 2018 для Весов

Если есть сомнения относительно дела, которое задумали – отложите его решение до вторника. Подписывать договоры, заключать сделки и соглашаться на что-сегодня стоит только при стопроцентной уверенности.



Рассчитывать на везение не стоит, прежде всего руководствуйтесь холодным и трезвым расчетом.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 1 сентября 2018 для Скорпиона

День благоприятен для встреч и разговоров с иностранцами. Вероятно, вам удастся завести интересное новое знакомство и подружиться с лицом из-за границы в Интернете.



Настроение будет изменчивым, а порой и раздражительным. Управлять такими перепадами – дело не из простых, но вы все же постарайтесь. В конце концов помните, что отрицательные эмоции являются неотъемлемой частью нашей жизни, главное – не проектировать нашу злость на других и не действовать сгоряча.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 1 сентября 2018 для Стрельца

Сегодня гороскоп предсказывает Стрельцам особую чуткость к важной для них информации. Вероятно, получение знаков. Впрочем терять голову, ища подсказки, не стоит. Это время лучше посвятить реальной работе, ведь именно во время такого процесса возможны озарения.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 1 сентября 2018 для Козерога

Интуиция сегодня будет с вами играть в игры – то подсказывать правильное решение, то уговаривать на серьезные глупости. Поэтому прежде всего думайте благоразумно и больше полагайтесь на рацио и логику, чем на внутреннее чутье.



И помните – вас не должно интересовать чужое мнение, просто делайте свое дело, будь то в работе или в личной жизни.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 1 сентября 2018 для Водолея

В этот день следует максимально отказаться от излишней эмоциональности и яркого наряда. Желательно не флиртовать, не паниковать, не нести чушь и полностью отказаться от обмана. Разоблачение побасенок ухудшит ваше положение, а это вам сейчас совсем не нужно. В мелких делах вам будет сопутствовать удача.



В отношениях с близкими помните, что они не могут читать ваши мысли. Поэтому выражайте свои желания, а не надейтесь, что о них догадаются. Вечер лучше провести дома или за спокойной прогулкой.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 1 сентября 2018 для Рыб

Рыбы сегодня получат прекрасную возможность сделать уверенный шаг к пониманию себя самого и улучшению своей жизни. Помните, что без внутренней гармонии наладить свою жизнь невозможно. Смело используйте свободное время на то, что поможет вам найти внутреннее равновесие.