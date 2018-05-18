Гороскоп на сегодня, 20 мая 2018 будет благоприятным для тех, кто задумал отдых, встречи с друзьями. Можно идти в гости или устраивать маленькие празднования у себя дома. Читайте гороскоп на 20 мая для всех знаков зодиака дальше в материале.

Также полезно заниматься делами, направленными на саморазвитие. Хорошее время, чтобы строить планы и взвешивать риски и выгоды новоиспеченных идей. В этот день следует отказаться от любых азартных игр и тому подобного. Подробнее читайте в гороскопе на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 20 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Не позволяйте другим людям и их чувствам и настроениям влиять на вас, даже если это ваши близкие друзья или родственники. Любите себя, но при этом не будьте эгоистом.

Не стесняйтесь хорошенько отдохнуть сегодня – организуйте мини-вечеринку или идите в гости. Попробуйте разбавить рутину чем-нибудь интересным.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Не будет лишней предусмотрительность, и прежде чем приобрести цацку, подумайте есть ли у вас все необходимое для комфорта. Возможны непредвиденные расходы, которые могут уничтожить значительную часть ваших финансов.

Сегодня особое внимание стоит уделить вашему поведению. Возможно есть реакции, от которых вам следует отказаться, чтобы сделать свою жизнь более качественной.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Хорошее время для построения новых отношений и романтических приключений. Ваши дипломатические качества будут на высоте, однако избегайте шокирующих высказываний.

Не исключены приятные знакомства, в том числе и романтические. Амурные дела сегодня будут протекать спокойно и без эксцессов.

Рак (22 июня – 22 июля)

Вероятно, получение знаков. Впрочем терять голову, ища подсказки, не стоит. Это время лучше посвятить для рутинных занятий, ведь именно во время такого процесса возможны озарения.

День благоприятен для оздоровления – можно устроить голодание (если нет противопоказаний врача) или разгрузочный день.

Лев (23 июля – 23 августа)

День благоприятен для застолий – можно смело идти в гости или устроить ужин дома. Также сегодня удачное время и для романтических свиданий, активного обмена мнениями и обучения.

Сделайте свою социальную жизнь в оффлайне активной. Доверяйте людям и будьте открыты для общения.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Без внутренней гармонии наладить свою жизнь невозможно. Смело используйте свободное время на то, что поможет вам найти внутреннее равновесие.

Помните, что страх – самый главный наш враг и пойти дальше, можно только преодолев его и сделав другом.

Весы (24 сентября – 23 октября)

День не слишком благоприятный для Весов, которые занимаются недвижимостью – возможные неожиданные повороты в делах и обнаружение подводных камней.

Сейчас благоприятное время для покупок мелких вещей длительного пользования. Подходите к покупкам с умом, чтобы за несколько недель не бежать в ремонт или магазин. Помните, что лучше иметь меньше, но качественного.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Позитивного мышления недостаточно для достижения желаемого. Необходимо избавляться от привычек, которые являются главными врагами гармонии и счастья. Например, если вы игнорируете свои обязанности относительно того, за что несете ответственность, то наносите непоправимый вред своему будущему.

Сегодня есть высокие шансы получить новые знания и разобраться со сложным вопросом.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Желательно составить план действий, который нужно выполнить, чтобы достичь своей мечты и планов. Затраченные результаты принесут результат. Впрочем, чтобы все шло гладко – качественно выполняйте задуманное.

Выгодные дивиденды принесет время, вложенное в обучение. Можно найти интересный курс в интернете и тут же за него взяться.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Проведите этот день легко, сделайте паузу, займитесь йогой, медитируйте, читайте, выделите время для своего хобби. Поймите, что вас мотивирует и заставляет двигаться вперед. Немного подкормите вашу внутреннюю мотивацию, чтобы зарядиться энергией и с новыми силами вступить в новую неделю.

Возможно получение радостного известия, которое порадует и вас, и ваших родных.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Присмотрели красивую вещь в интернет-магазине? Не спешите покупать! Лучше хорошо подумайте, действительно ли она вам нужна, а заодно и наведите порядок дома.

Сны, увиденные в ночь на 21 мая, для Водолеев могут нести особое послание.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Сделайте небольшую передышку и постарайтесь расслабиться. Благоприятными будут занятия, направленные на собственное развитие –самообразование, спорт, медитация.

Вас ожидают приятные встречи, возможны новые знакомства, которые будут иметь интересное продолжение. В личной жизни возможно обновление.