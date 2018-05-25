Гороскоп на сегодня, 25 мая 2018 года предвещает благоприятный день для родившихся под знаками Скорпионов и Рыб, а вот Тельцам, Близнецам и Девам стоит рассчитывать только на собственные силы и умения. Читайте гороскоп на 25 мая 2018 для всех знаков Зодиака далее в материале.

День будет благоприятным для решения трудных вопросов и проблем. Хорошо будут даваться дела, требующие повышенной активности – это касается абсолютно всех сфер деятельности: от амурных до деловых. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков Зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 25 мая для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам сегодня будет характерна повышенная самооценка, что придаст сил для решения текущих задач. Легко будет удаваться поиск достойных союзников в коммерческих и личных делах.

Личная жизнь в этот день может выйти на первый уровень. У одиноких может появиться желание влюбиться и начать серьезные отношения. Если это так, то к делу. Звезды будут способствовать, и такой шанс действительно есть.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам сегодня могут быть характерны размышления о жизни, что будет очень отвлекать от работы и текущих дел. Чтобы не попасть в неприятности из-за своего витания в облаках, постарайтесь хорошо сконцентрироваться и отложить философское настроение до вечера.

Не лишним будет позаботиться о своем здоровье. Впрочем самолечением не занимайтесь – последствия могут быть критическими, лучше обратитесь к специалисту.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам сегодня очень понадобится сила воли и целеустремленность. Впрочем найти их будет задачей не из простых. Астрологи рекомендуют не лениться, ваши даже малейшие недоработки в этот день могут быть разоблачены.

Высокие шансы на конфликтные ситуации с семьей и коллегами. Возникнуть они могут на фоне разговоров о финансах и при распределении обязанностей. Старайтесь не "закипать" и с течением времени все удастся уладить.

Рак (22 июня – 22 июля)

У Раков сейчас замечательный период для улучшения рабочих процессов – хорошо будут протекать разговоры с коллегами, общий язык найти будет легко. Вероятно, что вы получите шанс повысить свое карьерное положение.

Не бойтесь демонстрировать лидерские качества – ваша внутренняя устойчивость и врожденное спокойствие помогут при решении даже самых сложных задач.

Лев (23 июля – 23 августа)

Для Львов день будет протекать гармонично и слаженно – текущие дела не будут выбивать из колеи, а их добросовестное выполнение может принести настоящее удовольствие.

Львам, у которых есть семья, астрологи рекомендуют уделить ей больше времени. Проведите вечер рядом с близкими – смело отправляйтесь на прогулку или поиграйте в интересную настольную игру дома. Такие занятия дадут долговременный положительный эффект.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Девы сегодня будут усердно приниматься за работу – у вас будет на удивление много сил, особенно если учесть, что на календаре уже пятница. Это чудесная возможность позакрывать "хвосты"!

В этот день можете смело браться за анализ своих дел и выводить реализацию своих замыслов на новый уровень. Время благоприятно для финансовых операций. Вероятно, удастся найти способ улучшить свое материальное положение.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Сегодня Весам ни в коем случае нельзя поддаваться лени – останетесь без денег, а то и без работы. Добросовестно выполняйте то, что нужно, и удача улыбнется вам.

Одинокие Весы имеют высокий шанс встретить человека, в которого удастся влюбиться и надолго. Высока вероятность найти хорошего партнера для семейной жизни.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Сегодня Скорпионам стоит заняться общественной деятельностью – сделайте что-нибудь, что принесет пользу не только вам, но и другим.

На работе отношения с коллегами будут протекать в миролюбивом русле. Те, кто давно ждал повышения и работал в заданном направлении, могут ожидать приятного известия.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцы сегодня могут заняться поиском союзников как в рабочих, так и в личных вопросах. Для этого главное запастись целеустремленностью и предприимчивостью, и тогда результат не заставит себя ждать.

Для того, чтобы не получить проблем со здоровьем, стоит проявить осторожность и не злоупотреблять не слишком полезными продуктами. Также важно больше двигаться – тем, кому не нравится спорт, не помешает хотя бы выйти на пешую прогулку.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Интуиция сегодня поможет Козерогам в различных сферах жизни. Смело полагайтесь на собственные ощущения в принятии решений. Тех, у кого нет пары, ждут сюрпризы. Вероятно, сегодня с вами случится увлекательная история, которую внукам вряд ли расскажешь!

С деньгами могут возникать небольшие трудности, которые легко получится уладить, упорядочив бюджет. Вероятно, вы заметите, что некоторые пункты из него можно вычеркнуть без сожаления.

Водолей (21 января – 20 февраля)

У Водолеев сегодня высокие шансы познакомиться с человеком, который станет как хорошим любовником, так и другом. Поэтому не засиживайтесь дома и идите искать приключения! Сейчас удачное время, чтобы искать новую любовь и радикально менять жизнь.

Замыкаться и уединяться вам сегодня не стоит – есть высокие шансы впасть в минидепрессию, которая к тому же может затянуться на все выходные.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам стоит быть смелее, проявлять больше инициативы и громко говорить о своих желаниях и намерениях. Немножко амбициозности вам не помешает, особенно тем, у кого есть пара.

На работе можно браться за смелые проекты – главное все заранее спланировать и взвесить, чтобы не попасть в неприятности.