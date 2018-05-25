06:49
25 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
25°C 16°C
  • суббота
    21°C 13°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
  • понедельник
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Рогозин снова на ракете. День
Вєсті Кремля
22:20, 24 мая
Вести.UA. Альтер эго Тимошенко. Клещи в политике
Вєсті.UA
21:39, 24 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, 23 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ

Гороскоп на 25 мая для всех знаков Зодиака

235 Читати новину українською
Гороскоп на 25 мая для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 25 мая для всех знаков Зодиака / 24 Канал

Гороскоп на сегодня, 25 мая 2018 года предвещает благоприятный день для родившихся под знаками Скорпионов и Рыб, а вот Тельцам, Близнецам и Девам стоит рассчитывать только на собственные силы и умения. Читайте гороскоп на 25 мая 2018 для всех знаков Зодиака далее в материале.

День будет благоприятным для решения трудных вопросов и проблем. Хорошо будут даваться дела, требующие повышенной активности – это касается абсолютно всех сфер деятельности: от амурных до деловых. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков Зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделю 21-27 мая 2018 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 25 мая для всех знаков зодиака
 

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам сегодня будет характерна повышенная самооценка, что придаст сил для решения текущих задач. Легко будет удаваться поиск достойных союзников в коммерческих и личных делах.

Личная жизнь в этот день может выйти на первый уровень. У одиноких может появиться желание влюбиться и начать серьезные отношения. Если это так, то к делу. Звезды будут способствовать, и такой шанс действительно есть.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам сегодня могут быть характерны размышления о жизни, что будет очень отвлекать от работы и текущих дел. Чтобы не попасть в неприятности из-за своего витания в облаках, постарайтесь хорошо сконцентрироваться и отложить философское настроение до вечера.

Не лишним будет позаботиться о своем здоровье. Впрочем самолечением не занимайтесь – последствия могут быть критическими, лучше обратитесь к специалисту.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам сегодня очень понадобится сила воли и целеустремленность. Впрочем найти их будет задачей не из простых. Астрологи рекомендуют не лениться, ваши даже малейшие недоработки в этот день могут быть разоблачены.

Высокие шансы на конфликтные ситуации с семьей и коллегами. Возникнуть они могут на фоне разговоров о финансах и при распределении обязанностей. Старайтесь не "закипать" и с течением времени все удастся уладить.

Рак (22 июня – 22 июля)

У Раков сейчас замечательный период для улучшения рабочих процессов – хорошо будут протекать разговоры с коллегами, общий язык найти будет легко. Вероятно, что вы получите шанс повысить свое карьерное положение.

Не бойтесь демонстрировать лидерские качества – ваша внутренняя устойчивость и врожденное спокойствие помогут при решении даже самых сложных задач.

Лев (23 июля – 23 августа)

Для Львов день будет протекать гармонично и слаженно – текущие дела не будут выбивать из колеи, а их добросовестное выполнение может принести настоящее удовольствие.

Львам, у которых есть семья, астрологи рекомендуют уделить ей больше времени. Проведите вечер рядом с близкими – смело отправляйтесь на прогулку или поиграйте в интересную настольную игру дома. Такие занятия дадут долговременный положительный эффект.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Девы сегодня будут усердно приниматься за работу – у вас будет на удивление много сил, особенно если учесть, что на календаре уже пятница. Это чудесная возможность позакрывать "хвосты"!

В этот день можете смело браться за анализ своих дел и выводить реализацию своих замыслов на новый уровень. Время благоприятно для финансовых операций. Вероятно, удастся найти способ улучшить свое материальное положение.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Сегодня Весам ни в коем случае нельзя поддаваться лени – останетесь без денег, а то и без работы. Добросовестно выполняйте то, что нужно, и удача улыбнется вам.

Одинокие Весы имеют высокий шанс встретить человека, в которого удастся влюбиться и надолго. Высока вероятность найти хорошего партнера для семейной жизни.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Сегодня Скорпионам стоит заняться общественной деятельностью – сделайте что-нибудь, что принесет пользу не только вам, но и другим.

На работе отношения с коллегами будут протекать в миролюбивом русле. Те, кто давно ждал повышения и работал в заданном направлении, могут ожидать приятного известия.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцы сегодня могут заняться поиском союзников как в рабочих, так и в личных вопросах. Для этого главное запастись целеустремленностью и предприимчивостью, и тогда результат не заставит себя ждать.

Для того, чтобы не получить проблем со здоровьем, стоит проявить осторожность и не злоупотреблять не слишком полезными продуктами. Также важно больше двигаться – тем, кому не нравится спорт, не помешает хотя бы выйти на пешую прогулку.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Интуиция сегодня поможет Козерогам в различных сферах жизни. Смело полагайтесь на собственные ощущения в принятии решений. Тех, у кого нет пары, ждут сюрпризы. Вероятно, сегодня с вами случится увлекательная история, которую внукам вряд ли расскажешь!

С деньгами могут возникать небольшие трудности, которые легко получится уладить, упорядочив бюджет. Вероятно, вы заметите, что некоторые пункты из него можно вычеркнуть без сожаления.

Водолей (21 января – 20 февраля)

У Водолеев сегодня высокие шансы познакомиться с человеком, который станет как хорошим любовником, так и другом. Поэтому не засиживайтесь дома и идите искать приключения! Сейчас удачное время, чтобы искать новую любовь и радикально менять жизнь.

Замыкаться и уединяться вам сегодня не стоит – есть высокие шансы впасть в минидепрессию, которая к тому же может затянуться на все выходные.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам стоит быть смелее, проявлять больше инициативы и громко говорить о своих желаниях и намерениях. Немножко амбициозности вам не помешает, особенно тем, у кого есть пара.

На работе можно браться за смелые проекты – главное все заранее спланировать и взвесить, чтобы не попасть в неприятности.

Теги: Новости Украины LifeStyle Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук