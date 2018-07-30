06:49
30 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
28°C 20°C
  • вторник
    27°C 20°C
  • среда
    26°C 18°C
  • понедельник
    0°C 0°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Чеченские игры разума. Миллиардер из трущоб
Вєсті Кремля
19:21, 28 июля
Вести.UA. Жир. Украинский прототип Тэтчер. Телефонный хулиган Ляшко
Вєсті.UA
18:25, 28 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Гороскоп на 30 июля для всех знаков зодиака

199 Читати новину українською
Гороскоп на 30 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на 30 июля для всех знаков зодиака / 24 канал

Гороскоп на 30 июля для всех знаков зодиака предполагает удачный день для рожденных под знаком Рака. В общем же день кажется неоднозначным и богатым выходки судьбы. Некоторым могут выпасть серьезные испытания, поэтому осторожность не помешает. Читайте гороскоп на 30 июля 2018 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

В этот день стоит стараться контролировать свои эмоции. Есть риск принять неправильное решение из-за чрезмерной эмоциональности. Будьте очень осторожны с финансами, особенно со счетами и банковскими картами. Можно экспериментировать со стилем и прической. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделю 30 июля – 5 августа 2018 для всех знаков зодиака

Гороскоп на 30 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 30 липня для всіх знаків зодіакуГороскоп на 30 июля 2018 для Овна

Овнам в этот день может выпасть решение задач от которых они ранее бежали. Впрочем волноваться не стоит, ведь звезды будут способствовать вам и вы найдете достаточно сил, чтобы справиться с ними.

Стоит выделить время на разговор с родственниками – рекомендуется позвонить близким, с которыми давно не общались.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 30 липня для всіх знаків зодіакуГороскоп на 30 июля 2018 для Тельца

Тельцам лучше отложить дела, требующие точности и продуманности. Есть шансы допустить ошибку, но если чувствуете себя собранными и полными сил – можно браться за любое дело.

Читайте также: Гороскоп на 2018 год Желтой Собаки: чего ожидать всем знакам Зодиака

Постарайтесь контролировать эмоции и отдавайте предпочтение трезвому и рациональному мышлении. При таких обстоятельствах день пройдет спокойно и удачно.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 30 липня для всіх знаків зодіакуГороскоп на 30 июля 2018 для Близнецов

Сегодня вы можете испытывать повышенный аппетит – позвольте себе полакомиться чем ни будь вкусным, но при условии что оно будет еще и полезным. В этот день противопоказана тяжелая пища.

Полезно заниматься работами, которые требуют вдумчивого подхода. День будет благоприятным для тех, кто имеет дело с документацией, на тех, кто работает с финансами могут навалиться мелкие хлопоты.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 30 липня для всіх знаків зодіакуГороскоп на 30 июля 2018 для Рака

Ракам, которые недовольны собой, стоит отпустить эгоистические обиды на самого себя и объективно отнестись к себе. Постарайтесь меньше заниматься самокопанием и самоунижением, а взамен возьмитесь за самосозерцания и трезво оцените, что действительно стоит менять в вашем поведении, а что – нет.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 30 липня для всіх знаків зодіакуГороскоп на 30 июля 2018 для Льва

Сегодня для Львов неблагоприятный день для начала чего-то нового. Однако занятия уже привычными для вас делами будут пробегать на ура. Энергии хватит, чтобы сделать больше, чем задумали в начале!

Одиноким Львам сегодня не слишком рекомендуется отправляться на поиски партнера, но отдых в кругу знакомых не помешает.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 30 липня для всіх знаків зодіакуГороскоп на 30 июля 2018 для Девы

Спокойно беритесь за дела, сегодня для вас главное – сохранять ум ясным, а сердце открытым. Девам сегодня будет по силам с улыбкой справиться с уроками, которые приготовила судьба. Жизненной мудрости для этого вам точно хватит.

День также рекомендуется использовать для укрепления собственного здоровья. Благоприятное время, чтобы посещать врачей, косметологов, ходить на массаж.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 30 липня для всіх знаків зодіакуГороскоп на 30 июля 2018 для Весов

Постарайтесь не использовать в общении давление на собеседника. Избегайте и грубых шуток и цинизма. Сегодня лучше выражать больше позитивных мыслей, похвал и слов поддержки.

Для одиноких Весов вечер будет благоприятный, чтобы заняться поиском пары. Энергии для любовных свершений сегодня будет достаточно.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 30 липня для всіх знаків зодіакуГороскоп на 30 июля 2018 для Скорпиона

В четверг не стоит решать важные дела, по возможности займитесь ими в другой день или на следующей неделе. Сегодня Скорипонов будет очень легко вывести из себя, поэтому не планируйте встречи с людьми, которые теоретически могут вас разгневать или принести негатив.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 30 липня для всіх знаків зодіакуГороскоп на 30 июля 2018 для Стрельца

Стрельцам свойственно хорошо разбираться в жизни и с легкостью читать между строк. Сегодня вам может выпасть незаурядная возможность воспользоваться своими умениями.

Поможет интуиция и решить проблемы на работе. Вам удастся понять, к кому обратиться, чтобы получить ценные советы.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 30 липня для всіх знаків зодіакуГороскоп на 30 июля 2018 для Козерога

Козерогам сегодня стоит проявлять активность и работать над своими целями. Особенно тем, кто требует карьерного роста и увеличения доходов.

Какие бы испытания судьба не приготовила для Козерогов сегодня – стоит помнить, что это всего лишь испытание и уроки. Чем они сложнее и тяжелее, тем большую пользу в будущем они вам дадут. Решив не самые приятные задачи спокойно и без нервов Козероги получат шанс стать сильнее и мудрее.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 30 липня для всіх знаків зодіакуГороскоп на 30 июля 2018 для Водолея

На работе может быть заметной легкая апатия – постарайтесь спокойно выполнять свои обязанности и не слишком акцентировать на том, что вам хочется больше отдыхать, чем работать.

В случае непонятных ситуаций не паникуйте и не огорчайтесь, ваш трезвый подход поможет решить все лучше. Постарайтесь не терять уверенности в себе и правильности ваших действий.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 30 липня для всіх знаків зодіакуГороскоп на 30 июля 2018 для Рыб

Астрологи рекомендуют Рыбам четко придерживаться законов и не нарушать установленных государством правил. В противном случае можно испытать проблемы, которые существенно испортят ваши планы на лето.

Благоприятное время для романтических свиданий, общения с любимым человеком и друзьями. Не помешает стать немного более открытым в чувствах и попытаться получить ответы на вопросы, которые вас давно беспокоят.

Теги: LifeStyle Новости Украины Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 29 июля: Новинский в базе "Миротворца", Медведев в Крыму, возвращение Кличко
29 июля, 22:32 Главные новости 29 июля: Новинский в базе "Миротворца", Медведев в Крыму, возвращение Кличко
Стрибки курсу долара, резонансне ДТП у Києві та скнилівська трагедія: топ-5 блогів тижня
29 июля, 22:01 Стрибки курсу долара, резонансне ДТП у Києві та скнилівська трагедія: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Антикорупційна боротьба під загрозою: чому гряде жорсткий діалог між Вашингтоном і Україною
29 июля, 21:00 Антикорупційна боротьба під загрозою: чому гряде жорсткий діалог між Вашингтоном і Україною
Сергій Лещенко
Самые смешные мемы недели: Аквамэр, эко-Кабмин и шедевры живописи с черным юмором
29 июля, 20:00 Самые смешные мемы недели: Аквамэр, эко-Кабмин и шедевры живописи с черным юмором
Ужасные последствия ливней в Украине, как выявить гепатит в домашних условиях-топ-5 видео недели
29 июля, 19:30 Ужасные последствия ливней в Украине, как выявить гепатит в домашних условиях-топ-5 видео недели
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Очередной Boeing 737 чуть не потерпел катастрофу в России: совершил экстренную посадку в Москве
 20 марта 2016 , 23:58
За разбойное нападение известного спортсмена посадили на 10 лет
 30 ноября 2012 , 17:08
Экс-нападающий "Динамо" и испанских клубов: Кому Зозуля хотел что-то доказать, вспомните, как в Турции демонстрировали футболку с Путиным
 3 февраля 2017 , 13:22
Топ-новости: Динамо узнает соперника в Лиге чемпионов, украинцы забивают и ассистируют в Лиге Европы
 14 июля 2017 , 07:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук