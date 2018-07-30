Гороскоп на 30 июля для всех знаков зодиака предполагает удачный день для рожденных под знаком Рака. В общем же день кажется неоднозначным и богатым выходки судьбы. Некоторым могут выпасть серьезные испытания, поэтому осторожность не помешает. Читайте гороскоп на 30 июля 2018 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

В этот день стоит стараться контролировать свои эмоции. Есть риск принять неправильное решение из-за чрезмерной эмоциональности. Будьте очень осторожны с финансами, особенно со счетами и банковскими картами. Можно экспериментировать со стилем и прической. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 30 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 30 июля 2018 для Овна

Овнам в этот день может выпасть решение задач от которых они ранее бежали. Впрочем волноваться не стоит, ведь звезды будут способствовать вам и вы найдете достаточно сил, чтобы справиться с ними.

Стоит выделить время на разговор с родственниками – рекомендуется позвонить близким, с которыми давно не общались.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 30 июля 2018 для Тельца

Тельцам лучше отложить дела, требующие точности и продуманности. Есть шансы допустить ошибку, но если чувствуете себя собранными и полными сил – можно браться за любое дело.

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Постарайтесь контролировать эмоции и отдавайте предпочтение трезвому и рациональному мышлении. При таких обстоятельствах день пройдет спокойно и удачно.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 30 июля 2018 для Близнецов

Сегодня вы можете испытывать повышенный аппетит – позвольте себе полакомиться чем ни будь вкусным, но при условии что оно будет еще и полезным. В этот день противопоказана тяжелая пища.

Полезно заниматься работами, которые требуют вдумчивого подхода. День будет благоприятным для тех, кто имеет дело с документацией, на тех, кто работает с финансами могут навалиться мелкие хлопоты.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 30 июля 2018 для Рака

Ракам, которые недовольны собой, стоит отпустить эгоистические обиды на самого себя и объективно отнестись к себе. Постарайтесь меньше заниматься самокопанием и самоунижением, а взамен возьмитесь за самосозерцания и трезво оцените, что действительно стоит менять в вашем поведении, а что – нет.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 30 июля 2018 для Льва

Сегодня для Львов неблагоприятный день для начала чего-то нового. Однако занятия уже привычными для вас делами будут пробегать на ура. Энергии хватит, чтобы сделать больше, чем задумали в начале!

Одиноким Львам сегодня не слишком рекомендуется отправляться на поиски партнера, но отдых в кругу знакомых не помешает.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 30 июля 2018 для Девы

Спокойно беритесь за дела, сегодня для вас главное – сохранять ум ясным, а сердце открытым. Девам сегодня будет по силам с улыбкой справиться с уроками, которые приготовила судьба. Жизненной мудрости для этого вам точно хватит.

День также рекомендуется использовать для укрепления собственного здоровья. Благоприятное время, чтобы посещать врачей, косметологов, ходить на массаж.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 30 июля 2018 для Весов

Постарайтесь не использовать в общении давление на собеседника. Избегайте и грубых шуток и цинизма. Сегодня лучше выражать больше позитивных мыслей, похвал и слов поддержки.

Для одиноких Весов вечер будет благоприятный, чтобы заняться поиском пары. Энергии для любовных свершений сегодня будет достаточно.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 30 июля 2018 для Скорпиона

В четверг не стоит решать важные дела, по возможности займитесь ими в другой день или на следующей неделе. Сегодня Скорипонов будет очень легко вывести из себя, поэтому не планируйте встречи с людьми, которые теоретически могут вас разгневать или принести негатив.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 30 июля 2018 для Стрельца

Стрельцам свойственно хорошо разбираться в жизни и с легкостью читать между строк. Сегодня вам может выпасть незаурядная возможность воспользоваться своими умениями.

Поможет интуиция и решить проблемы на работе. Вам удастся понять, к кому обратиться, чтобы получить ценные советы.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 30 июля 2018 для Козерога

Козерогам сегодня стоит проявлять активность и работать над своими целями. Особенно тем, кто требует карьерного роста и увеличения доходов.

Какие бы испытания судьба не приготовила для Козерогов сегодня – стоит помнить, что это всего лишь испытание и уроки. Чем они сложнее и тяжелее, тем большую пользу в будущем они вам дадут. Решив не самые приятные задачи спокойно и без нервов Козероги получат шанс стать сильнее и мудрее.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 30 июля 2018 для Водолея

На работе может быть заметной легкая апатия – постарайтесь спокойно выполнять свои обязанности и не слишком акцентировать на том, что вам хочется больше отдыхать, чем работать.

В случае непонятных ситуаций не паникуйте и не огорчайтесь, ваш трезвый подход поможет решить все лучше. Постарайтесь не терять уверенности в себе и правильности ваших действий.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 30 июля 2018 для Рыб

Астрологи рекомендуют Рыбам четко придерживаться законов и не нарушать установленных государством правил. В противном случае можно испытать проблемы, которые существенно испортят ваши планы на лето.

Благоприятное время для романтических свиданий, общения с любимым человеком и друзьями. Не помешает стать немного более открытым в чувствах и попытаться получить ответы на вопросы, которые вас давно беспокоят.