Госбюджет Украины ушел в минус на 13,4 миллиарда

Государственный бюджет Украины за январь-июль 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 13,356 млрд грн против 27,003 млрд грн профицита за аналогичный период предыдущего года.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Государственную казначейскую службу Украины.

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Сводный бюджет за семь месяцев этого года выполнен с профицитом на уровне 7,517 млрд грн, что в 7 раз ниже профицита за аналогичный период предыдущего года. Тогда он составлял 52,820 млрд грн.

В 2017 году общий дефицит государственного бюджета Украины составил 42,7 млрд гривен, что в 1,8 раза ниже утвержденного законом о госбюджете показателя.

Госбюджет Украины на 2018 год устанавливает предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.

Что такое дефицит бюджета?

Ситуация, когда расходы определенной части бюджета превышают доходы и общее количество средств "идет в минус".



Что такое профицит?

Это противоположная ситуация, когда доходы бюджета перекрывают расходную часть. Ориентировочные значения дефицита или профицита бюджета учитываются при планировании сметы и закрепляют в законе о государственном бюджете.