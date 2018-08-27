Госбюджет Украины ушел в минус на 13,4 миллиарда
Государственный бюджет Украины за январь-июль 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 13,356 млрд грн против 27,003 млрд грн профицита за аналогичный период предыдущего года.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Государственную казначейскую службу Украины.
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Сводный бюджет за семь месяцев этого года выполнен с профицитом на уровне 7,517 млрд грн, что в 7 раз ниже профицита за аналогичный период предыдущего года. Тогда он составлял 52,820 млрд грн.
В 2017 году общий дефицит государственного бюджета Украины составил 42,7 млрд гривен, что в 1,8 раза ниже утвержденного законом о госбюджете показателя.
Госбюджет Украины на 2018 год устанавливает предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.
Что такое дефицит бюджета?
Ситуация, когда расходы определенной части бюджета превышают доходы и общее количество средств "идет в минус".
Что такое профицит?
Это противоположная ситуация, когда доходы бюджета перекрывают расходную часть. Ориентировочные значения дефицита или профицита бюджета учитываются при планировании сметы и закрепляют в законе о государственном бюджете.
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