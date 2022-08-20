В Госдепе опасаются признания россии государством-спонсором терроризма: в СМИ объяснили причины

Госдеп США выразил серьезную обеспокоенность из-за возможного признания россии государством-спонсором терроризма. В Вашингтоне предполагают, что это может поставить под угрозу "зерновое соглашение".

Об этом заявило издание Politico со ссылкой на собственные источники. Ранее Дмитрий Кулеба также сказал, что США пока не готовы признать россию государством – спонсором терроризма.

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Почему США опасаются признавать россию государством-спонсором терроризма

В Штатах опасаются, что включение россии в список государств-спонсоров терроризма может поставить под угрозу соглашение о разрешении зерновым судам покидать украинские порты, что уменьшило напряжение на глобальном продовольственном рынке.

Кроме того, страна из черного списка террористов подпадает под общие санкции, из-за которых США фактически лишают американцев возможности участия в деловых отношениях в этих странах. Это будет включать различных субъектов частного сектора и повлияет на ключевые экономические отношения, поддерживаемые США несмотря на ряд санкций.

Некоторые на капитолийском холме приводят к контраргументу: принятие Конгрессом законодательства о признании россии страной-спонсором терроризма не приведет к автоматическому применению санкций, которые сорвут план доставки продуктов питания. Казначейство могло бы также разработать исключения в угоду промышленности,

– пишет издание.

Что этому предшествовало

Еще в мае Верховная Рада Украины обратилась к Конгрессу США с просьбой признать россию страной-спонсором терроризма. С таким же призывом к мировому сообществу регулярно обращаются Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба.

21 июля спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выступила с требованием к госсекретарю США Энтони Блинкену признать россию государством-спонсором терроризма, в противном случае Конгресс сам примет такое решение.

27 июля Сенат США единогласно принял резолюцию, призывающую Государственный департамент признать россию государством-спонсором терроризма. Тогда Зеленский поблагодарил американских сенаторов, единогласно одобривших резолюцию.

Еще 11 августа сейм Латвии признал россию государством, спонсирующим терроризм в мире. Вместе с тем страна призвала Евросоюз прекратить выдавать визы гражданам россии и беларуси.

Добавим, что ранее министерство иностранных дел россии пригрозило США полным расторжением дипломатических отношений в случае признания россии государством-спонсором терроризма. Директор департамента Северной Америки МИД россии александр дарчиев заявил, что москва выдвинула Вашингтону предупреждение.

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