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      Финансовые брокеры: как выбрать надежного партнера для покупки государственных облигаций

       
      Гособлигации Украины – как купить и выбрать финансового брокера

      Государственные облигации продолжают набирать популярность. Только за последние полгода количество ОВГЗ в обращении возросло на 120 миллиардов гривен, подсчитали аналитики.

      Такую заинтересованность ценными бумагами связывают с тем, что такой вид инвестиций имеет минимум рисков, ведь полностью гарантируется государством. К тому же не облагается налогом на доходы физических лиц и имеет доходность выше, чем другие виды сбережений. Сейчас средняя годовая ставка по государственным облигациям составляет 15% в гривне и 5% в долларах.

      Подробнее: Государственные облигации нарасхват: украинцы массово инвестируют в среднесрочные ОВГЗ

      Перед тем, как инвестировать в государственные облигации, нужно тщательно выбрать финансового брокера. То есть компанию-продавца, через которую вы можете купить облигации, и определиться с депозитарием – учреждением, обслуживающим счет в ценных бумагах, на котором облигации будут учитываться и храниться.

      Чтобы убедиться, что вы действительно выбрали надежную компанию, необходимо, в первую очередь, обратить внимание на ее репутацию и убедиться в наличии соответствующих лицензий, утверждает Тарас Гандзий, инвестиционный эксперт компании ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА:

      Наша компания имеет все лицензии в соответствии с украинским законодательством и находятся в открытом доступе для клиентов – на нашем сайте. Это свидетельствует о прозрачности компании,
      – уверяет Тарас Гандзий.

      Читайте также: Государственные облигации – новый тренд в получении пассивного дохода

      Размещение акций компании на известных мировых биржах является еще одной гарантией надежности финансового учреждения. В частности, холдинг "Freedom finance" FREEDOM HOLDING CORP (в состав которого входит ООО "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА") недавно получил разрешение на размещение собственных акций на американской фондовой бирже NasdaqNASDAQ – это одна из крупнейших фондовых бирж в мире. Что опять же свидетельствует о публичности и прозрачности компании.

      После того, как определились с брокером, самое время выбрать ценные бумаги, в которые инвестировать. Этот выбор зависит от многих факторов, но опытный торговец всегда поможет в этом клиенту. В компании ТОВ "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА" за каждым вкладчиком закрепляется инвестиционный эксперт, который сопровождает его во время всех операций и помогает разобраться во всех нюансах.

      Когда выбор сделан, остается только прийти с паспортом в один из филиалов выбранной компании и подписать соответствующий договор. На эту процедуру вы потратите не больше времени, чем на одну чашечку кофе.

      Теги: Новости Украины finance Финансовый советник
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