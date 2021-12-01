"Госпереворот" и его "протестующие": какая сейчас ситуация на Майдане

В Киеве люди собрались на анонсированные ранее массовые акции протеста. Поэтому полиция перекрыла движение на Крещатике.

Правоохранители охраняют правительственный квартал. Также перекрыли ряд других улиц. Предварительно известно, что собралось ориентировочно 1,5 тысячи человек.

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"Протестующие" в Киеве на Майдане Независимости

На Майдане установили сцену. Там сейчас выступают протестующие. В частности, со сцены выступали:

Кира Рудык – народный депутат, председатель партии "Голос";

Юрий Бутусов – журналист, который 26 ноября вступил в конфликт с Владимиром Зеленским;

Александр Турчинов – политик от "Европейской Солидарности".

Предварительно известно, что там собрались представители разных организаций. На улицах столицы проходит несколько акций. Все они провозглашают свои требования. В частности, заметны партийные флаги партий и организаций: Нацкопус, "Демократична сокира", "Брати по зброї", "Спільна справа", ФЛП.

Участники называют разные причины собрания

По информации корреспондентов 24 канала, много обычных людей, однако все они требуют разное. В частности, известно, что:

главный лозунг одной из акций: "Защити Украину – останови переворот" ;

; некоторые выступают за досрочное прекращение полномочий Верховной Рады и хотят "создание координационной власти объединенной оппозиции";

Верховной Рады и хотят "создание координационной власти объединенной оппозиции"; другие люди заявили, что вышли из-за годовщины Революции Достоинства.

Люди пришли к Офису Президента

Ориентировочно в 20:08 протестующие двинулись на улицу Банковую. По дороге они возле часовни Небесной сотни почтили погибших минутой молчания и возложили цветы. Также включили песню-символ Майдана "Пливе кача по Тисині".

Сейчас в центре столицы много правоохранителей и ориентировочно два десятка автобусов Нацполиции и Нацгвардии. Также на близлежащих улицах много автобусов силовиков. Перед Офисом Президента тоже колонны техники.

"Протестующие" двинулись от Майдана к улице Банковой: смотрите видео Екатерины Гаценко, 24 канал

Возле Офиса Президента много Нацгвардейцев, которые охраняющих территорию вокруг.

Люди пришли на Банковую, перед тем почтив память Героев Небесной Сотни / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Люди собрались под Офисом Президента: смотрите видео Екатерины Гаценко, 24 канал

Накануне полиция предупреждала, что из-за анонсированных протестов перекроют движение:

по улице Крещатик – от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади;

по улице Михайловской – от Крещатика до улицы Большая Житомирская;

по улице Малой Житомирской – от Майдана Независимости до Владимирского проезда;

по улице Софиевской – от Майдана Независимости до Владимирского проезда;

по переулку Тараса Шевченко, улице Бориса Гринченко, Костельной – от Михайловской до Трехсвятительской;

Круглоуниверситетской, Михаила Грушевского – от площади Арсенальной до Петровской аллеи;

по улице Шелковичной – от Грушевского до Бассейной;

Институтской – от Садовой до Майдана Независимости;

Лютеранской – от Шелковичной до Крещатика.

"Протестующие" вышли на улицы столицы / Фото Екатерины Гаценко и Валентины Полищук, 24 канал

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