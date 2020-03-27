Госпитализированные люди и их любимцы: во Львове будет действовать услуга по уходу за животными
Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что много одиноких старших львовян имеют домашних животных.
Однако есть вопрос: что будет с их любимцами, если хозяева будут госпитализированы во время эпидемии?
Вчера, 26 марта, во Львове на комиссии по чрезвычайным ситуациям продумали и этот вариант.
"ЛКП "Лев" будет ухаживать за такими животными – кормить, мыть, выгуливать. В начале также будет проведена дезинфекция животных, ведь в случае болезни хозяина на их шерсти определенное время может оставаться вирус", – отметил Андрей Садовый.
Услуга бесплатная, но позаботиться о ней нужно заранее.
Хозяева должны заключить соглашение и определить доверенное лицо, предоставлять доступ в помещение. Договориться можно уже сейчас, позвонив на горячую линию города – 1580.
Садовый добавил, что уже сейчас одинокие пожилые люди, которым не рекомендуется выходить на улицу, могут рассчитывать на помощь. Работники социальных служб и ЛКП "Лев" приедут и помогут с выгулом животных.
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