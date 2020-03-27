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      Госпитализированные люди и их любимцы: во Львове будет действовать услуга по уходу за животными

      - Читати новину українською
      Андрей Садовый

      Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что много одиноких старших львовян имеют домашних животных.

      Однако есть вопрос: что будет с их любимцами, если хозяева будут госпитализированы во время эпидемии?

      Вчера, 26 марта, во Львове на комиссии по чрезвычайным ситуациям продумали и этот вариант.

      "ЛКП "Лев" будет ухаживать за такими животными – кормить, мыть, выгуливать. В начале также будет проведена дезинфекция животных, ведь в случае болезни хозяина на их шерсти определенное время может оставаться вирус", – отметил Андрей Садовый.

      Услуга бесплатная, но позаботиться о ней нужно заранее.

      Хозяева должны заключить соглашение и определить доверенное лицо, предоставлять доступ в помещение. Договориться можно уже сейчас, позвонив на горячую линию города – 1580.

      Садовый добавил, что уже сейчас одинокие пожилые люди, которым не рекомендуется выходить на улицу, могут рассчитывать на помощь. Работники социальных служб и ЛКП "Лев" приедут и помогут с выгулом животных.

      Теги: Новости Украины Андрей Садовой Новости Львова
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