Госпитализированные люди и их любимцы: во Львове будет действовать услуга по уходу за животными

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что много одиноких старших львовян имеют домашних животных.

Однако есть вопрос: что будет с их любимцами, если хозяева будут госпитализированы во время эпидемии?

Вчера, 26 марта, во Львове на комиссии по чрезвычайным ситуациям продумали и этот вариант.

"ЛКП "Лев" будет ухаживать за такими животными – кормить, мыть, выгуливать. В начале также будет проведена дезинфекция животных, ведь в случае болезни хозяина на их шерсти определенное время может оставаться вирус", – отметил Андрей Садовый.

Услуга бесплатная, но позаботиться о ней нужно заранее.

Хозяева должны заключить соглашение и определить доверенное лицо, предоставлять доступ в помещение. Договориться можно уже сейчас, позвонив на горячую линию города – 1580.

Садовый добавил, что уже сейчас одинокие пожилые люди, которым не рекомендуется выходить на улицу, могут рассчитывать на помощь. Работники социальных служб и ЛКП "Лев" приедут и помогут с выгулом животных.