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      Государственная нефтяная компания Венесуэлы открыла счет в российском банке

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      Государственная нефтяная компания Венесуэлы открыла счет в российском банке
      Государственная нефтяная компания Венесуэлы открыла счет в российском банке / Screenshot

      Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA открыла счет в российском "Газпромбанке". Власти Венесуэлы прибегли к такому показательному шагу, чтобы уберечься от санкций США, куда поставляли почти половину добычи.

      В российском банке говорят, что венесуэльский нефтяной концерн уже несколько лет пользуется у них счетом и никаких новых не открывал. Об этом пресс-служба банка сообщила "Ведомостям".

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      Вместе с тем, компания Венесуэлы не скрывает факт открытия счета в российском "Газпромбанке". А еще и наоборот, говорит всем партнерам, чтобы те присылали средства именно в банк в России, сообщают СМИ.

      Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Венесуэлы, в частности, наложили ограничения на государственную нефтегазовую компанию PDVSA. Вашингтон должен заблокировать активы корпорации на семь миллиардов долларов.

      Кроме того, в конце января 2019 года было зафиксировано несколько рейсов российской авиакомпании в и из Венесуэлы. По данным СМИ, самолеты перевезли 20 тонн золота из Венесуэлы в Россию.

      Что происходит в Венесуэле?

      До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?​За шесть лет пребывания Мадуро у власти:
      - национальная валюта очень активно девальвировала: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч %;
      - людям в Венесуэле не хватает продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс;
      - из страны выехало около трех миллионов граждан, более 10% всего населения.

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      Теги: Новости политики нефть Газпром Новости России Венесуэла Банки
      Источник: 24 Канал
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