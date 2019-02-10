Государственная нефтяная компания Венесуэлы открыла счет в российском банке

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA открыла счет в российском "Газпромбанке". Власти Венесуэлы прибегли к такому показательному шагу, чтобы уберечься от санкций США, куда поставляли почти половину добычи.

В российском банке говорят, что венесуэльский нефтяной концерн уже несколько лет пользуется у них счетом и никаких новых не открывал. Об этом пресс-служба банка сообщила "Ведомостям".

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Вместе с тем, компания Венесуэлы не скрывает факт открытия счета в российском "Газпромбанке". А еще и наоборот, говорит всем партнерам, чтобы те присылали средства именно в банк в России, сообщают СМИ.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Венесуэлы, в частности, наложили ограничения на государственную нефтегазовую компанию PDVSA. Вашингтон должен заблокировать активы корпорации на семь миллиардов долларов.

Кроме того, в конце января 2019 года было зафиксировано несколько рейсов российской авиакомпании в и из Венесуэлы. По данным СМИ, самолеты перевезли 20 тонн золота из Венесуэлы в Россию.

Что происходит в Венесуэле?

До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?​За шесть лет пребывания Мадуро у власти:

- национальная валюта очень активно девальвировала: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч %;

- людям в Венесуэле не хватает продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс;

- из страны выехало около трех миллионов граждан, более 10% всего населения.