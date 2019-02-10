Государственная нефтяная компания Венесуэлы открыла счет в российском банке
Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA открыла счет в российском "Газпромбанке". Власти Венесуэлы прибегли к такому показательному шагу, чтобы уберечься от санкций США, куда поставляли почти половину добычи.
В российском банке говорят, что венесуэльский нефтяной концерн уже несколько лет пользуется у них счетом и никаких новых не открывал. Об этом пресс-служба банка сообщила "Ведомостям".
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Вместе с тем, компания Венесуэлы не скрывает факт открытия счета в российском "Газпромбанке". А еще и наоборот, говорит всем партнерам, чтобы те присылали средства именно в банк в России, сообщают СМИ.
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Венесуэлы, в частности, наложили ограничения на государственную нефтегазовую компанию PDVSA. Вашингтон должен заблокировать активы корпорации на семь миллиардов долларов.
Кроме того, в конце января 2019 года было зафиксировано несколько рейсов российской авиакомпании в и из Венесуэлы. По данным СМИ, самолеты перевезли 20 тонн золота из Венесуэлы в Россию.
Что происходит в Венесуэле?
- Тысячи людей 23 января 2019 года вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.
- Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, о поддержке оппозиционеру заявили многие страны мира.
- Диктатора Мадуро поддерживают глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
- Правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, что на помощь Мадуро приехали наемники "Вагнера", в России все отрицают.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 40 человек, задержали около 900 активистов, среди них – 80 детей.
- 26 января Франция и Испания заявили, что выдвигают ультиматум Мадуро: они требуют в течение восьми дней объявить выборы в Венесуэле.
- 3 февраля Трамп заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу.
- Впоследствии ряд стран направил гуманитарную помощь стране, однако диктатор Мадуро закрыл границы Венесуэлы.
- Сейчас главы Швеции, Испании, Франции, Германии, Австрии, Дании, Литвы и Великобритании и Украины заявили, что признают Хуана Гуайдо временным конституционным президентом Венесуэлы
До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?За шесть лет пребывания Мадуро у власти:
- национальная валюта очень активно девальвировала: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч %;
- людям в Венесуэле не хватает продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс;
- из страны выехало около трех миллионов граждан, более 10% всего населения.