Державна нафтова компанія Венесуели відкрила рахунок у російському банку

Венесуельська державна нафтова компанія PDVSA відкрила рахунок у російському "Газпромбанку". Влада Венесуели вдалась до такого показового кроку, аби вберегтись від санкцій США, куди постачали ледь не половину видобутку.

У російському банку кажуть, що венесуельський нафтовий концерн уже кілька років послуговується в них рахунком і жодних нових не відкривав. Про це прес-служба банку повідомила "Ведомостям".

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Натомість, компанія Венесуели не утаємничує факт відкриття рахунку у російському "Газпромбанку". А ще й навпаки, говорить всім партнерам, щоб ті надсилали кошти саме до банку у Росії, повідомляють ЗМІ.

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти Венесуели, зокрема, наклали обмеження на державну нафтогазову компанію PDVSA. Вашингтон мав заблокувати активи корпорації на сім мільярдів доларів.

Окрім того, наприкінці січня 2019 року було зафіксовано декілька рейсів російської авіакомпанії до і з Венесуели. За даними ЗМІ, літаки перевезли 20 тонн золота з Венесуели до Росії.

Що відбувається у Венесуелі?

До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі:

- національна валюта дуже активно девальвувала: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч %;

- людям у Венесуелі не вистачає продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів;

- з країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10 % усього населення.