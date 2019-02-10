Державна нафтова компанія Венесуели відкрила рахунок у російському банку
Венесуельська державна нафтова компанія PDVSA відкрила рахунок у російському "Газпромбанку". Влада Венесуели вдалась до такого показового кроку, аби вберегтись від санкцій США, куди постачали ледь не половину видобутку.
У російському банку кажуть, що венесуельський нафтовий концерн уже кілька років послуговується в них рахунком і жодних нових не відкривав. Про це прес-служба банку повідомила "Ведомостям".
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Натомість, компанія Венесуели не утаємничує факт відкриття рахунку у російському "Газпромбанку". А ще й навпаки, говорить всім партнерам, щоб ті надсилали кошти саме до банку у Росії, повідомляють ЗМІ.
Сполучені Штати Америки ввели санкції проти Венесуели, зокрема, наклали обмеження на державну нафтогазову компанію PDVSA. Вашингтон мав заблокувати активи корпорації на сім мільярдів доларів.
Окрім того, наприкінці січня 2019 року було зафіксовано декілька рейсів російської авіакомпанії до і з Венесуели. За даними ЗМІ, літаки перевезли 20 тонн золота з Венесуели до Росії.
Що відбувається у Венесуелі?
- Тисячі людей 23 січня 2019 року вийшли на протест із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро.
- Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни, про підтримку опозиціонеру заявили чимало країн світу.
- Диктатора Мадуро підтримують очільник Кремля Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко.
- Правоохоронні органи підтвердили 24 каналу, що на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера", у Росії все заперечують.
- В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 40 людей, затримали приблизно 900 активістів, серед них – 80 дітей.
- 26 січня Франція та Іспанія заявили, що висувають ультиматум Мадуро: вони вимагають впродовж восьми днів оголосити вибори у Венесуелі.
- 3 лютого Трамп заявив про можливість військового втручання у Венесуелу.
- Згодом низка країн направила гуманітарну допомогу країні, проте диктатор Мадуро закрив кордони Венесуели.
- Наразі глави Швеції, Іспанії, Франції, Німеччини, Австрії, Данії, Литви та Великобританії та України заявили, що визнають Хуана Гуайдо тимчасовим конституційним президентом Венесуели
До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі:
- національна валюта дуже активно девальвувала: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч %;
- людям у Венесуелі не вистачає продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів;
- з країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10 % усього населення.