Инвестиции в ОВГЗ: выгодно ли покупать долларовые облигации

Государственные облигации снова нарасхват. Только в ноябре на аукционах по размещению ОВГЗ Минфин привлек в госбюджет почти 11 миллиардов гривен.

По результатам социологических опросов, более половины респондентов из Украины хранят деньги именно в долларах, ведь считают эту валюту надежной.

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Растет и количество инвесторов, которые эти же доллары вкладывают в гособлигации по тем же причинам. В общем, ОВГЗ сейчас называют одним из самых выгодных финансовых инструментов в стране, уверяет Тимур Турлов, СЕО Freedom Holding Corp (USA):

Общий объем средств, которые физические лица в Украине вложили в ОВГЗ, вырос почти в 10 раз, ведь это выгодно. Это стопроцентная гарантия от государства, независимо от объема инвестиций, а также это доход, который не облагается НДФЛ. Именно по этой причине гособлигации - более надежные и приносят больше дохода, чем депозиты,

- утверждает Тимур Турлов.

Купить облигации можно в банках или в специализированных инвестиционных компаниях. Разница лишь в условиях, которые предлагают брокеры. В частности, в компании Фридом Финанс Украина можно приобрести даже одну облигацию. Ее стоимость - 1150 гривен или долларов. Тогда как в других финансовых учреждениях минимальная сумма, в основном, составляет не менее миллиона. Сейчас выгоднее отдавать предпочтение именно долларовым ОВГЗ, утверждает Денис Белый, аналитик по инвестициям компании Фридом Финанс Украина:

Данные ценные бумаги ничем не уступают в ликвидности своим гривневым аналогам. Эмитентом долларовых ОВГЗ также является Министерство финансов Украины. Преимуществом является то, что данные ценные бумаги номинированы в иностранной валюте, таким образом вы нивелируете риск девальвации гривны и зарабатываете свой доход в долларах США,

- уверяет Денис Белый.

Годовой доход от инвестиций в ОВГЗ также зависит от выбора инвестиционного брокера. Если сейчас средняя ставка на рынке составляет 3,5-4%, то в Фридом Финанс Украина предлагают 5% в год. Долларовые ОВГЗ также бывают краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Последние, по оценке экспертов, более надежные, ведь ставка остается неизменной с момента подписания договора, поэтому клиент нивелирует риск потери стоимости средств из-за девальвации национальной валюты. Сам доход инвестор получает в долларах, однако выплачивают его в гривнах, согласно курсу НБУ.