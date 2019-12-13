17:36
13 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Грета Тунберг подожгла российский "Адмирал". Римская статуя Путина
      Вєсті Кремля
      01:00, сегодня
      Вести.UA: О чем Зеленский говорил с Путиным. Бои без правил в Раде
      Вєсті.UA
      20:31, 11 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины

      Инвестиции в ОВГЗ: выгодно ли покупать долларовые облигации

       
      Гособлигации Украины 2019 в долларах – где купить, чем выгодно

      Государственные облигации снова нарасхват. Только в ноябре на аукционах по размещению ОВГЗ Минфин привлек в госбюджет почти 11 миллиардов гривен.

      По результатам социологических опросов, более половины респондентов из Украины хранят деньги именно в долларах, ведь считают эту валюту надежной.

      Читайте также: Государственные облигации: как заработать деньги, не выходя из дома

      Растет и количество инвесторов, которые эти же доллары вкладывают в гособлигации по тем же причинам. В общем, ОВГЗ сейчас называют одним из самых выгодных финансовых инструментов в стране, уверяет Тимур Турлов, СЕО Freedom Holding Corp (USA):

      Общий объем средств, которые физические лица в Украине вложили в ОВГЗ, вырос почти в 10 раз, ведь это выгодно. Это стопроцентная гарантия от государства, независимо от объема инвестиций, а также это доход, который не облагается НДФЛ. Именно по этой причине гособлигации - более надежные и приносят больше дохода, чем депозиты,
      - утверждает Тимур Турлов.

      Купить облигации можно в банках или в специализированных инвестиционных компаниях. Разница лишь в условиях, которые предлагают брокеры. В частности, в компании Фридом Финанс Украина можно приобрести даже одну облигацию. Ее стоимость - 1150 гривен или долларов. Тогда как в других финансовых учреждениях минимальная сумма, в основном, составляет не менее миллиона. Сейчас выгоднее отдавать предпочтение именно долларовым ОВГЗ, утверждает Денис Белый, аналитик по инвестициям компании Фридом Финанс Украина:

      Данные ценные бумаги ничем не уступают в ликвидности своим гривневым аналогам. Эмитентом долларовых ОВГЗ также является Министерство финансов Украины. Преимуществом является то, что данные ценные бумаги номинированы в иностранной валюте, таким образом вы нивелируете риск девальвации гривны и зарабатываете свой доход в долларах США,
      - уверяет Денис Белый.

      Годовой доход от инвестиций в ОВГЗ также зависит от выбора инвестиционного брокера. Если сейчас средняя ставка на рынке составляет 3,5-4%, то в Фридом Финанс Украина предлагают 5% в год. Долларовые ОВГЗ также бывают краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Последние, по оценке экспертов, более надежные, ведь ставка остается неизменной с момента подписания договора, поэтому клиент нивелирует риск потери стоимости средств из-за девальвации национальной валюты. Сам доход инвестор получает в долларах, однако выплачивают его в гривнах, согласно курсу НБУ.

       

      Теги: Новости Украины finance Финансовый советник
      Комментарии
      Комментарии

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук