Это настоящая война: Пионтковский объяснил, насколько Запад готов к эскалации

Десяток западных стран готовы прислать в Украину военных инструкторов. Однако, от них до пилотов – короткая дистанция. Концептуально Запад готов к эскалации. Прежде всего, к этому готова Франция и Великобритания.

Такое мнение 24 Каналу высказал российский публицист из США Андрей Пионтковский, отметив, что это настоящая война. Между тем российские пропагандисты угрожают президенту Франции Эммануэлю Макрону. Мол, россияне специально будут убивать французских военных.

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"Люди готовы умирать. Люди готовы воевать. "Если только англичане ударят своими ракетами, мы будем наносить удары по всем британским объектам в Украине". Хорошо, наносите. Об этом есть война. Это уже будет война с совсем другим противником", – сказал Пионтковский.

Решение не Альянса

В НАТО продолжается дискуссия о возможности закрыть небо на Западе Украины. Между тем американские СМИ пишут о том, что Белый дом против идеи бесполетной зоны.

Российский публицист из США убежден, что это не будет согласованным решением Альянса. Между тем эстонцы заявили, что таки будут отправлять своих инструкторов в Украину. И, мол, даже, если их там убьют, они не будут требовать, чтобы НАТО активировало 5 статью.

5 пункт договора об обороне предусматривает, что член Альянса, на которого напали, может рассчитывать на помощь от других союзников. Говорится не обязательно о военном формате. Каждый член НАТО самостоятельно решает то, как именно помочь.

Люди понимают, что они там будут бороться за Эстонию. Лучше бороться вместе с боеспособной украинской армией где-то в районе Луганска, Белгорода, Харькова, чем после разгрома украинской армии бороться с ними в Нарве. Это все понимают,

– подчеркнул Андрей Пионтковский.

В то же время США не пришлют в Украину свои самолеты и инструкторов. Однако, эта страна может производить в достаточном количестве снаряды для артиллерии и систем ПВО.

"Достаточно этого с американцев. Нам нужны французские, британские и шведские самолеты", – добавил российский публицист из США.

По его мнению, Украине нужно всего 150 самолетов, чтобы "выбросить" российскую группировку с временно оккупированного Крыма за недельные сроки. После того, считает Пионтковский, в Москве наступят "необратимые политические изменения".

Резкие изменения

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны блока снять ограничения насчёт использования их оружия по территории России. Пионтковский отметил, что Столтенберг, согласно своим обязанностям, должен выражать консенсусное мнение.

"А он вдруг заявляет: "Пусть Байден снимает свои ограничения не ударять по российской территории". Очень меняется настроение", – сказал российский публицист из США.

Направляет ли Франция своих инструкторов в Украину