Готов продавать тренеров хоть каждые 3 месяца, – вице-президент "Карпат"

Вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук ответил на критику трансферной деятельности клуба, которая проходит при его руководстве, начиная с лета 2017 года.

Олег Смалийчук на своей странице в Facebook решил объяснить, как функционирует львовский футбольный клуб.

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Что касается бизнеса, так здесь еще проще: бюджет нашего клуба третий в Украине, а бюджет главной команды не входит даже в шестерку. Если объяснять коротко, то большая часть расходов идет на детско-юношеский футбол (более 500 детей в структуре), содержание инфраструктуры, зарплату работникам, а их у нас аж 278! Почти каждый день у кого-то из них болеют дети, родственники лечатся, умирают родители... и футбольный клуб "Карпаты" просто не имеет никакого морального права бросать этих людей на произвол судьбы!,

- объясняет Смалийчук.

Также вице-президент "Карпат" отметил, что он готов менять тренерский штаб "Карпат" каждые три месяца, если это поможет привлечь больше детей к игре в футбол.

Поэтому, возвращаясь к теме о бизнесе, мне, как руководителю клуба, на сегодня не так интересно количество ушли-пришли, а количество финансовых поступлений на счет предприятия. И, поверьте, на этот момент мое сотрудничество с ФК "Карпаты" не в минусе с финансовой точки зрения. И еще одно: да, я готов продавать тренеров хоть каждые 3 месяца, если это гарантирует забрать с улицы как можно больше детей для занятий футболом,

- подытожил Олег Смалийчук.

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Напомним, что с лета 2017 года "Карпаты" отпустили 30 футболистов, а команду успели тренировать 4 разных тренера.

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