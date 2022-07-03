В армии Беларуси не готовы к наступлению на Украину, – Вячорка

Вопрос вероятности нападения со стороны Беларуси является одним из самых обсуждаемых. На этой неделе самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что судьба белорусской армии уже решена.

Однако слова диктатора нельзя воспринимать всерьез. Об этом 24 каналу сказал белорусский журналист Франак Вячорка.

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Все, что говорит Лукашенко, нужно делить на пять. Он в одном интервью дает несколько противоречивых тезисов. Он постоянно генерирует какие-то безумные заявления и комментарии, чтобы это обсуждали в прессе,

– сказал Вячорка.

Это не имеет смысла

Журналист убежден, что какие-либо заявления белорусского политика не имеют смысла. "У него нет ни легитимности, ни поддержки, ни порой права и возможности влиять на ситуацию", – считает Вячорка.

Каково морально-психологическое состояние военных

Восприятие вторжения у представителей Генштаба, солдат и офицеров среднего уровня, принимающих решения на местах, разное. Поэтому настроения в Минске и находящиеся на границе войска сильно отличаются. По словам журналиста, белорусы не готовы заходить в Украину.

Они не готовы к этой войне. Среди них есть большая деморализация. Они не понимают, зачем их вовлекают в эту войну,

– говорит белорусский журналист.

Он резюмировал, что все заявления Лукашенко воспринимаются шуткой или безумными мыслями шизофреника.

Угроза наступления со стороны Беларуси: коротко

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