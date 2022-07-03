В армии Беларуси не готовы к наступлению на Украину, – Вячорка
Вопрос вероятности нападения со стороны Беларуси является одним из самых обсуждаемых. На этой неделе самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что судьба белорусской армии уже решена.
Однако слова диктатора нельзя воспринимать всерьез. Об этом 24 каналу сказал белорусский журналист Франак Вячорка.
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Все, что говорит Лукашенко, нужно делить на пять. Он в одном интервью дает несколько противоречивых тезисов. Он постоянно генерирует какие-то безумные заявления и комментарии, чтобы это обсуждали в прессе,
– сказал Вячорка.
Это не имеет смысла
Журналист убежден, что какие-либо заявления белорусского политика не имеют смысла. "У него нет ни легитимности, ни поддержки, ни порой права и возможности влиять на ситуацию", – считает Вячорка.
Каково морально-психологическое состояние военных
Восприятие вторжения у представителей Генштаба, солдат и офицеров среднего уровня, принимающих решения на местах, разное. Поэтому настроения в Минске и находящиеся на границе войска сильно отличаются. По словам журналиста, белорусы не готовы заходить в Украину.
Они не готовы к этой войне. Среди них есть большая деморализация. Они не понимают, зачем их вовлекают в эту войну,
– говорит белорусский журналист.
Он резюмировал, что все заявления Лукашенко воспринимаются шуткой или безумными мыслями шизофреника.
Угроза наступления со стороны Беларуси: коротко
- По данным Генштаба ВСУ, пока признаков того, что враг хочет зайти в Украину с белорусской границы, нет. Однако началась ротация вооруженных сил. Кроме того, российские войска усиливают на границе силы ПВО.
- В МВД отмечают, что существует возможность провокаций со стороны Беларуси. В частности, речь идет о привлечении диверсантов.
- Белорусские войска продолжают обучение вблизи украинской границы. Недавно они отрабатывали строительство понтонных переправ.
- В настоящее время основная активность белорусских войск наблюдается в Гомельской и Брестской областях. Там хотят провести скрытую мобилизацию.
- Более того, белорусским врачам запретили выезжать из страны.
- Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что у границы с Украиной дислоцируются 7 батальонных тактических групп. Они сковывают украинских военных, ведь не дают командованию отправить бойцов на Восток, где продолжаются активные бои.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные Силы Украины готовы к разным сценариям развития событий. По его словам, украинцев обязательно предупредят об опасности раньше времени, если угроза наступления станет реальной.
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