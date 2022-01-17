Готовятся к приезду Порошенко: в "Жуляны" стянули нацгвардейцев и полицию

Петр Порошенко в понедельник, 17 января, возвращается в Украину. Он на самолете прибудет в аэропорт "Жуляны".

Перед прибытием политика в аэропорт стянули сотрудников полиции и Нацгвардии. Границы из правоохранителей выставили на входе, внутрь пускают только тех, у кого есть билеты на вылет.

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Вблизи терминала "А", где ожидается возвращение Порошенко, собралось около 200 его сторонников. В то же время все обочины заставлены машинами и микроавтобусами с ровненскими, киевскими, харьковскими, донецкими и другими номерами.

Кроме этого, известно, что сторонникам народного депутата разрешили завести технику, в частности они:

монтируют экран;

выставляют звук.

В "Жулянах" ожидают прибытия Порошенко / Фото Екатерины Соляр, 24 канал

Сторонники Порошенко ожидают его прибытия в "Жулянах" / Фото Екатерины Соляр, 24 канал

В "Жуляны" стянули полицию и Нацгвардию / Фото из Фейсбука Юрия Бирюкова

В аэропорту "Жуляны" ожидают прибытия Порошенко / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В "Жулянах" ожидают прилета Порошенко / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В "Жулянах" ожидают прилета Порошенко / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В "Жулянах" ожидают прилета Порошенко / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В аэропорт "Жуляны" стянули полицию и Нацгвардию: смотрите видео

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