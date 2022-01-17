Готовятся к приезду Порошенко: в "Жуляны" стянули нацгвардейцев и полицию
Источник:24 канал
Петр Порошенко в понедельник, 17 января, возвращается в Украину. Он на самолете прибудет в аэропорт "Жуляны".
Перед прибытием политика в аэропорт стянули сотрудников полиции и Нацгвардии. Границы из правоохранителей выставили на входе, внутрь пускают только тех, у кого есть билеты на вылет.
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Вблизи терминала "А", где ожидается возвращение Порошенко, собралось около 200 его сторонников. В то же время все обочины заставлены машинами и микроавтобусами с ровненскими, киевскими, харьковскими, донецкими и другими номерами.
Кроме этого, известно, что сторонникам народного депутата разрешили завести технику, в частности они:
- монтируют экран;
- выставляют звук.
В "Жулянах" ожидают прибытия Порошенко / Фото Екатерины Соляр, 24 канал
Сторонники Порошенко ожидают его прибытия в "Жулянах" / Фото Екатерины Соляр, 24 канал
В "Жуляны" стянули полицию и Нацгвардию / Фото из Фейсбука Юрия Бирюкова
В аэропорту "Жуляны" ожидают прибытия Порошенко / Фото Валентины Полищук, 24 канал
В "Жулянах" ожидают прилета Порошенко / Фото Валентины Полищук, 24 канал
В "Жулянах" ожидают прилета Порошенко / Фото Валентины Полищук, 24 канал
В "Жулянах" ожидают прилета Порошенко / Фото Валентины Полищук, 24 канал
В аэропорт "Жуляны" стянули полицию и Нацгвардию: смотрите видео
Дело Порошенко: что известно
- Петру Порошенко 20 декабря 2021 года объявили подозрение в государственной измене. Она касается поставок угля на украинские ТЭЦ с временно оккупированных территорий Донбасса.
- После того, как политик проигнорировал следователей Государственного бюро расследований, которые пытались вызвать его на допрос, выяснилось, что он сбежал за границу.
- Впоследствии правоохранители обнародовали доказательства, что парламентарий, по всей видимости, не планировал свой визит заранее. Ведь купил билет на самолет уже после вручения повестки.
- Народный депутат записал видеообращение, в котором заявил, что не придет на допрос ГБР. Однако вместо него туда 23 декабря пришли его адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань.
- Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко направил в парламент сообщение о подозрении Порошенко. Официальное письмо было адресовано спикеру парламента Руслану Стефанчуку.
- Печерский районный суд Киева 6 января арестовал имущество народного депутата. Адвокаты попросили суд назначить заседание на 17 января, когда Порошенко вернется в Украину.
- В частности речь идет о заседании, на котором планируется избрать меру пресечения политику.