Перед прибуттям політика до летовища стягнули співробітників поліції та Нацгвардії. Кордони з правоохоронців виставили на вході, всередину пускають лише тих, у кого є білети на виліт.

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Видання "Сьогодні" повідомляє, що поблизу терміналу "А", де очікується повернення Порошенка, вже зібралося близько 200 його прихильників. Водночас усі узбіччя заставлені машинами та мікроавтобусами з рівненськими, київськими, харківськими, донецькими та іншими номерами.

Окрім цього, відомо, що прихильникам народного депутата дозволили завести техніку, зокрема:

монтують екран;

виставляють звук.



У "Жулянах" очікують прибуття Порошенка / Фото Катерини Соляр, 24 канал



Прихильники Порошенка очікують його прибуття у "Жулянах" / Фото Катерини Соляр, 24 канал



У "Жуляни" стягнули поліцію та Нацгвардію / Фото з фейсбуку Юрія Бірюкова

Справа Порошенка: що відомо