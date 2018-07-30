Игра Shadow of the Tomb Raider: обзор, системные требование и трейлер

Игра Shadow of the Tomb Raider, над которой работает студия Eidos Montréal, предложит геймерам не только огромные открытые уровни, но и новую сюжетную историю, которая связана с приключениями Лары Крофт в Латинской Америке и спасением мира от апокалипсиса, который предсказали майя. Разработчики также наделят Лару новыми умениями, помогающими преодолевать различные препятствия.

Об этом сообщает 3DNews.

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Именно новым возможностям Лары посвящен новый короткий ролик. В нем показано, как героиня карабкается с помощью ледоруба по стене, которая нависает над ней; как она спускается на дно затопленной гробницы с помощью веревки; как сползает по отвесной стене, держась за веревку, как бегает по стенам. Кое-что уже было в предыдущих частях, но в новой игре разработчики доработали движения и акробатические возможности Лары Крофт.



Скриншот из игры Shadow of the Tomb Raider

Минимальные системные требования Shadow of the Tomb Raider

Операционная система: Windows 7/Windows 8.1 / Windows 10 (только 64-бит) Процессор: AMD FX-4100 / Intel Core i3-2100 Оперативная память: 6 ГБ Видеокарта: AMD Radeon HD 7770/ NVIDIA GeForce GTX 650 Свободное место на жестком диске: 25 ГБ Рекомендуемые системные требования Shadow of the Tomb Raider

Рекомендуемые системные требования Shadow of the Tomb Raider

Операционная система: Windows 7/Windows 8.1 / Windows 10 (только 64-бит) Процессор: AMD FX-6120 / Intel Core i5-750 Оперативная память: 6 ГБ Видеокарта: AMD Radeon R9 390/NVIDIA GeForce GTX 970 Свободное место на жестком диске: 25 ГБ



Скриншот из игры Shadow of the Tomb Raider

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Стоит отметить, что игра Shadow of the Tomb Raider, которая уже направлена отправлена на производство, выйдет на рынок 14 сентября 2018 года на платформах Xbox One, PlayStation 4 и ПК. Предварительный заказ на издание Digital Deluxe, Digital Croft или Croft Edition уже доступно.

Новый трейлер игры Shadow of the Tomb Raider – смотрите видео

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