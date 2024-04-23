Греция передаст Украине ЗРК Patriot под "гарантии" США, – СМИ

Греция передаст Украине свой зенитный ракетный комплекс Patriot Pac 3 с "гарантиями" от США. Это оружие является одной из двух систем, которые развернуты в Афинах.

Греческие журналисты написали, что это оружие может сбивать баллистические ракеты врага. Именно эти ЗРК Украина просит в последнее время у партнеров. Жозеп Боррель на днях объяснял, что предотвратить разрушения дешевле, чем восстанавливать уничтоженное Россией.

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Что известно о передаче Patriot от Греции

Источники в правительстве рассказали журналистам, что США предоставили Афинам "гарантии" в течение всего периода миссии Patriot по безопасности страны от турецкой угрозы. Однако добавляют, что не объяснили, какие именно "гарантии" предлагают.

Есть заверения, что США заменят новыми, если они будут разрушены "и в любом случае вы получите деньги из того пакета в 61 миллиард долларов, который будет предоставлен Украине,

– отметило издание, ссылаясь на источники.

Также журналисты объяснили, что не исключают передачу Киеву и второй системы Patriot. Но прогнозируют, что это может вызвать споры внутри страны. Хотя в целом Греция имеет 6 систем Patriot, две – размещены в Афинах.

Греческие журналисты отмечают, что в случае с Patriot, которые доставили в Саудовскую Аравию, то там США взяли на себя значительные расходы за их своевременную активацию, то есть для их повторного введения в вооружение. Ведь ЗРК не работали или недостаточно функционировали из-за нехватки запчастей.

ЗРК Patriot Pac 3 может сбивать баллистические ракеты малой и средней дальности действия. Ракеты этого комплекса могут сбивать цели, которые развивают скорость до 5 Махов. То есть говорится о ракетах комплексов С-300 и С-400 и ракетах Х-22 , которыми Россия цинично атакует Украину.

Стоит отметить, что Financial Times писало – союзники по ЕС и НАТО давят на Грецию и Испанию. Страны призывают передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны. Странам сказали, что потребности у них не такие большие, как потребности Украины, и они не сталкиваются ни с одной непосредственной угрозой.

Украина просит Patriot, чтобы защититься от российских атак