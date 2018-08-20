Грибковая инфекция ногтей: как лечить

Миллионы людей регулярно сталкиваются с грибковыми инфекциями ногтей. Вот 4 натуральных метода борьбы с этим неприятным явлением.

Грибковые инфекции ногтей начинаются с желтых или белых точек под ногтями, передает Ukrhealth.

Обычно они не очень болезненные, так что люди их игнорируют. Ногти могут потерять цвет, если инфекция распространится более глубоко, и в этот момент появится боль. Самой частой инфекцией ногтей является онихомикоз.

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Данная инфекция распространяется и на другие ногти, она вызывает их отеки, воспаление и другие симптомы. Если вовремя не вылечить онихомикоз, то можно лишиться всего ногтя. Естественно, что лечение грибковых инфекций ногтей лучше проводить под руководством врачей, но существуют некоторые домашние средства, которые доказали свою эффективность и которые можно использовать дополнительно.

Начнем с масла чайного дерева, которое обладает противогрибковым и антисептическим действием. Это масло часто используется для лечения инфекций ногтей.

Рекомендуется смешать масло чайного дерева с кокосовым маслом и наносить на поврежденный ноготь. Через несколько минут нужно протереть ноготь с помощью зубной щетки. Неплохой эффект дает уксус из яблочного сидра. Он обладает кислотным воздействием и убивает бактерии в ногтях. Необходимо смешать яблочный сидр и воду в равных пропорциях, для того, чтобы промокнуть ногти этим раствором.

Лимонный сок имеет противогрибковые и антисептические свойства, позволяющие взять инфекции ногтей под контроль. Нанесите свежевыжатый сок на поврежденные ногти, затем промойте их теплой водой.

Наконец, неплохой эффект продемонстрировало апельсиновое масло, которое не раз помогало избавляться от грибковых инфекций. Для воздействия на поврежденный ноготь достаточно одной капли этого масла.

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