15:00
20 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
27°C 16°C
  • вторник
    29°C 18°C
  • среда
    22°C 14°C
  • четверг
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Щучка Путина. Вайкулистый инфантилизм
Вєсті Кремля
18:55, 18 августа
Вести.UA. Жир. Тайна нейтрализации Медведчука. Чем Савченко заняла свои руки
Вєсті.UA
18:22, 18 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Грибковая инфекция ногтей: как лечить

92 Читати новину українською
Грибковая инфекция ногтей - лечение
Грибковая инфекция ногтей - лечение / wworld.com.ua

Миллионы людей регулярно сталкиваются с грибковыми инфекциями ногтей. Вот 4 натуральных метода борьбы с этим неприятным явлением.

Грибковые инфекции ногтей начинаются с желтых или белых точек под ногтями, передает Ukrhealth.

Обычно они не очень болезненные, так что люди их игнорируют. Ногти могут потерять цвет, если инфекция распространится более глубоко, и в этот момент появится боль. Самой частой инфекцией ногтей является онихомикоз.

Читайте также: Какие морепродукты являются опасными для здоровья

Данная инфекция распространяется и на другие ногти, она вызывает их отеки, воспаление и другие симптомы. Если вовремя не вылечить онихомикоз, то можно лишиться всего ногтя. Естественно, что лечение грибковых инфекций ногтей лучше проводить под руководством врачей, но существуют некоторые домашние средства, которые доказали свою эффективность и которые можно использовать дополнительно.

via GIPHY

Начнем с масла чайного дерева, которое обладает противогрибковым и антисептическим действием. Это масло часто используется для лечения инфекций ногтей.

Рекомендуется смешать масло чайного дерева с кокосовым маслом и наносить на поврежденный ноготь. Через несколько минут нужно протереть ноготь с помощью зубной щетки. Неплохой эффект дает уксус из яблочного сидра. Он обладает кислотным воздействием и убивает бактерии в ногтях. Необходимо смешать яблочный сидр и воду в равных пропорциях, для того, чтобы промокнуть ногти этим раствором.

Лимонный сок имеет противогрибковые и антисептические свойства, позволяющие взять инфекции ногтей под контроль. Нанесите свежевыжатый сок на поврежденные ногти, затем промойте их теплой водой.

Наконец, неплохой эффект продемонстрировало апельсиновое масло, которое не раз помогало избавляться от грибковых инфекций. Для воздействия на поврежденный ноготь достаточно одной капли этого масла.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Народная медицина Лечение
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему украинские спортсмены в России становятся объектами травли со стороны россиян
сегодня, 14:00 Почему украинские спортсмены в России становятся объектами травли со стороны россиян
Ігор Саджениця
"Мег": всесильний Стетхем проти суперакули
сегодня, 13:01 "Мег": всесильний Стетхем проти суперакули
Юлія Ліпенцева
Рейдерство в Украине: как вернуть то, что у вас отобрали
сегодня, 12:00 Рейдерство в Украине: как вернуть то, что у вас отобрали
Ілля Кенігштейн
Фактор секретности: за что в "ЛНР" могут обвинить в предательстве
сегодня, 08:37 Фактор секретности: за что в "ЛНР" могут обвинить в предательстве
Ольга Черненко
Первое поражение "Александрии", волевой характер "Карпат": главные итоги 5-го тура УПЛ
сегодня, 08:28 Первое поражение "Александрии", волевой характер "Карпат": главные итоги 5-го тура УПЛ
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
 10 января , 16:03
6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
 11 марта , 23:00
Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
 3 ноября 2017 , 13:01
За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
 23 марта , 09:38
В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
 26 октября 2017 , 13:30
Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
 25 ноября 2017 , 08:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук