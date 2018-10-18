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      Григорий Суркис завершает карьеру в УЕФА

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      Григорий Суркис завершает карьеру в УЕФА
      Григорий Суркис завершает карьеру в УЕФА / 24 Канал

      Известный украинский футбольный функционер Григорий Суркис на данный момент является вице-президентом УЕФА, и его полномочия в этой организации заканчиваются в 2019 году.

      Впервые Григорий Суркис был избран в Исполнительный комитет УЕФА в 2004 году. Но несколько лет он находился в статусе кооптированного, без права голоса, члена исполкома. На должность вице-президента организации Григорий Суркис был избран только 24 мая 2013 года на исполкоме УЕФА в Лондоне, после чего переизбирался еще дважды.

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      Нынешние полномочия Суркиса, как и еще семи членов исполкома УЕФА, заканчиваются в 2019 году.

      Так, 7 февраля 2019 года в Риме состоится очередной Конгресс УЕФА. И на повестке дня среди прочих вопросов, будут выборы президента организации и восьми членов исполкома УЕФА.

      Согласно Уставу организации, кандидаты в члены Исполнительного комитета УЕФА должны быть представлены Администрации УЕФА в письменном виде не менее чем за два месяца до даты начала планируемого конгресса – то есть не позднее пятницы 7 декабря 2018 года.

      Также в Уставе УЕФА говорится, что национальные ассоциации в члены исполкома УЕФА могут выдвигать только функционеров, занимающих активные должности в своих федерациях – речь про такие должности, как президент, вице-президент, генеральный секретарь или исполнительный директор национальной (местной) федерации.

      Сейчас Григорий Суркис не занимает в Федерации футбола Украины ни одну из указанных выше должностей. А его назначение на такую должность находится исключительно в компетенции Конгресса Федерации футбола Украины.

      Собрать внеочередной Конгресс ФФУ для решения этого вопроса в соответствии с Уставом ФФУ можно не ранее, чем через 50 дней после уведомления членов федерации футбола о таком решении. Другими словами, подобное решение должно было быть принято не позднее 17 октября 2018 года.

      Выборы в феврале 2019 года – это последний шанс для Григория Суркиса задержаться на должности в УЕФА. Ведь в сентябре этого года Григорию Михайловичу исполнилось 69 лет, а согласно Уставу УЕФА, в исполком этой организации не может быть избран функционер, которому исполнилось 70 лет.

      Таким образом можно утверждать, что карьера функционера в УЕФА для Григория Суркиса заканчивается через три с половиной месяца.

      Ранее ФФУ заявила о поддержке действующего президента Чеферина на выборах президента УЕФА.

      Теги: Новости Украины Футбол Спорт УЕФА
      Источник: 24 Канал
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