Григория Суркиса подозревают в растрате 2 миллионов евро "платежей солидарности" УЕФА

Финансовые средства, которые бывший президент ФФУ Григорий Суркис и вице-президент организации Александр Бандурко собирали из отечественных клубов на строительство базы для национальной сборной, могли быть потрачены не по назначению.

Об этом сообщает издание ProsportUA.

По имеющейся в СМИ информации, Суркис и Бандурко планировали построить учебно-тренировочную базу в селе Гореничи под Киевом, о чем было заявлено еще в 2003 году. Комплекс должен был расположиться на территории бывшей военной части, но ФФУ так и не получила право на владение этой землей. Однако на участке проводились подготовительные работы, тратились деньги, а это примерно 2 миллиона евро, или же такие расходы только фиксировались на бумаге, что вызывает серьезные подозрения в нецелевом использовании средств.

О проекте впоследствии забыли, но сейчас у Григория Суркиса и Александра Бандурко могут возникнуть из-за него серьезные проблемы, пишет издание. Дело в том, что для строительства базы футбольные чиновники аккумулировали деньги, которые УЕФА выделил украинским клубам в течение четырех лет: с сезона-2000/2001 до сезона-2003/2004. Как пишет ProsportUA, эти средства, а именно 2 миллиона евро, клубы якобы "добровольно" передали ФФУ на строительство футбольной базы, которая теоретически могла бы затем использоваться ими для проведения собраний.

"Но на этот счет нужно отчитаться перед УЕФА. А значит, что львиная доля этой суммы потрачена на различные работы на участке, который ... не принадлежит федерации! Да и если бы принадлежал — предъявить для отчетности ревизорам с УЕФА можно только несколько сотен метров ржавого забора", — отмечает издание.

По данным ProsportUA ФФУ инициировала внутреннее расследование по этому вопросу.